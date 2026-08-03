Çocuk Diş Hekimi Dt. Nurgül Demir, çocuklarda ağız ve diş sağlığının yalnızca dişleri korumakla sınırlı olmadığını belirterek, doğru ağız bakımının ilk süt dişlerinin çıkmasıyla başlaması gerektiğini söyledi. Demir, ekran karşısında yemek yeme alışkanlığının da çürük riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Çocuk Diş Hekimi Dt. Nurgül Demir, çocuklarda ağız ve diş sağlığına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Diş fırçalamanın yalnızca bir temizlik rutini olmadığını vurgulayan Demir, bu alışkanlığın çocukluk döneminde kazanılmasının ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek birçok ağız ve diş probleminin önüne geçebileceğini ifade etti.

İlk süt dişlerinin genellikle 6 ila 12 aylık dönemde çıkmaya başladığını hatırlatan Demir, ağız bakımının da bu süreçte başlaması gerektiğini belirtti. 'Nasıl olsa değişecek' düşüncesiyle süt dişlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini kaydeden Demir, sağlıklı süt dişlerinin beslenme, konuşma, çene gelişimi ve daimi dişlerin doğru şekilde sürmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Çocukların diş fırçalama alışkanlığını kazanmasında ebeveynlerin rolünün belirleyici olduğuna dikkat çeken Demir, anne ve babaların çocuklarıyla birlikte diş fırçalamasının bu alışkanlığın kalıcı hale gelmesini kolaylaştıracağını ifade etti. Daimi dişler tamamlanıncaya kadar çocukların dişlerini ebeveyn gözetiminde fırçalaması gerektiğini de vurguladı.

Diş macunu kullanımında yaşa uygun miktarın önemli olduğunu belirten Demir, 3 yaşına kadar pirinç tanesi, 3-6 yaş arasında ise bezelye tanesi büyüklüğünde diş macunu kullanılmasını önerdi. Günde iki kez doğru teknikle diş fırçalamanın ve düzenli diş hekimi kontrollerinin ağız sağlığının temelini oluşturduğunu dile getirdi.

Probiyotiklerin ağız sağlığı üzerindeki etkilerine de değinen Demir, bazı probiyotik türlerinin diş çürüğüne neden olan bakterilerin seviyesini azaltabildiğini ve ağız ortamını destekleyebildiğini söyledi. Ancak probiyotiklerin diş fırçalamanın yerine geçmeyeceğini belirten Demir, sağlıklı ağız yapısı için düzenli ağız bakımının vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Ağız ve diş sağlığının genel vücut sağlığıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Demir, diş eti hastalıkları ve enfeksiyonların kontrol altında tutulmasının kalp sağlığı başta olmak üzere genel sağlık açısından da önem taşıdığını kaydetti.

Dt. Nurgül Demir, günümüzde yaygınlaşan ekran karşısında yemek yeme alışkanlığının çocuklarda çürük riskini artırabileceğine dikkat çekerek, özellikle şekerli ve karbonhidratlı gıdaların ağızda uzun süre kalmasının diş çürüklerini tetikleyebileceğini söyledi. Uzun süre tablet ve telefon kullanımına bağlı duruş bozukluklarının ise çene gelişimi, çene eklemi sağlığı ve ağızdan nefes alma alışkanlığını olumsuz etkileyebileceğini belirten Demir, ailelerin çocukların yalnızca dişlerini değil, nefes alma şekli, duruşu ve genel ağız gelişimini de yakından takip etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.