Nilüfer Belediyesi’nin Dünya Tütünsüz Günü’nde düzenlediği etkinlikte Dr. Necati Karadağ ve uzman psikolojik danışman Ömer Zengin, tütün kullanımının zararlarını anlattı. Etkinliğe katılanlar, karbonmonoksit ölçümü de yaptırdı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Nilüfer Belediyesi Halk Evi Barış Meclis Salonu'nda "Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında önemli bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe belediye çalışanları katıldı. İnsanların bilinç düzeyini artırmayı hedefleyen etkinlikte Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniği'nden Dr. Necati Karadağ ve Yeşilay'dan uzman psikolojik danışman Ömer Zengin, katılımcılara tütün kullanımının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı.

Uzmanlar, tütün ürünlerinin kalp hastalıkları, inme, akciğer kanseri ve diğer solunum yolu hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarının yanı sıra ekonomik ve çevresel olumsuzluklarından da bahsettiler.

Nilüfer Belediyesi'nin, tütün kullanımının zararları konusunda farkındalığı artırmayı ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amaçladığı etkinliği belediye çalışanları ilgiyle takip etti. Nilüfer Belediyesi, halk sağlığını koruma adına bu tür bilgilendirici etkinliklere devam edecek.