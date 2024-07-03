Bursa’da faaliyet gösteren kamu ve özel sağlık kuruluşları, hipertansiyon konusunda bilinç düzeyini artırmak amacıyla şehrin farklı noktalarında vatandaşlara tansiyon ölçümü yaptı.BURSA (İGFA) - Dünyada on kişiden yaklaşık üçünde görülen yüksek tansiyona dikkat çekmek amacıyla tansiyon ölçümü etkinliği gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte; ilçe sağlık müdürlükleri/toplum sağlığı merkezleri, devlet hastaneleri ve özel hastaneler, ağız diş sağlığı merkezleri ve belediye sağlık ekipleri, hastanelerde ve şehrin farklı noktalarında kurulan stantlarda, toplamda 2 bin 542 vatandaşın tansiyon ölçümünü yaparak yüksek tansiyon konusunda bilgilendirdiler.

Tansiyon ölçümü sonrasında hipertansiyon tanısı olmayan bin 308 kişinin 563’ünde yüksek tansiyon tespit edilirken, hipertansiyon tanısı ile ilaç kullanan 804 kişinin ise 586’sında tansiyon ölçümünün yüksek olduğu ifade edildi. Yapılan taramalar sonucunda tansiyon ölçümü yüksek çıkan vatandaşlar aile hekimi, dahiliye/kardiyoloji uzman hekimi, acil poliklinik hekimi gibi ilgili polikliniklere yönlendirildiler.

Yüksek tansiyon hastalarının genellikle yarısının hastalığının farkında olmadığını belirten İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tansiyon ölçümünün düzenli olarak yaptırılması gerektiği, yüksek tansiyonun kalp hastalıkları, inme, böbrek hastalığı, erken ölüm ve yeti yitimi gibi durumlara sebebiyet verebileceğinin altını çizdiler.