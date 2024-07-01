Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü “Hiçbir Yeri Unutmadık” “Büyük Anadolu Turnesi” kapsamında, 02-13 Temmuz tarihleri arasında, deprem bölgesi olan, Antakya Kırıkhan, Defne, Hassa ve Belen’deki konteynır kentlerde Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı “Harikalar Mutfağı” adlı çocuk oyunu küçük izleyicileriyle buluşacak.
BURSA (İGFA) - Huysuz Kırıkçatal ve iyi kalpli Gümüşkepçe’nin eğlenceli maceralarının anlatıldığı, Ege Işık ve Haluk Işık’ın yazdığı, Sıdıka Derya Gümral’ın yönettiği, Efecan Baştürk, Serkan Çetinkaya, Çağla Genç Özkaymak, Fatih Kasap, Cengiz Bodur ve İpek Abama’nın rol aldığı Harikalar Mutfağı;
3 Temmuz Çarşamba günü, saat 18.30’da, Antakya/ Kore Dostluk,
4 Temmuz Perşembe, saat 18.30’da, Antakya/ Kızılay,
5 Temmuz Cuma, saat 18.300’da, Antakya/ Mobsan Habibi Neccar-2,
6 Temmuz Cumartesi, saat 18.30’da, Antakya/ Katar-4,
7 Temmuz Pazar, saat 18.30’da, Antakya/ Savunma Sanayi,
8 Temmuz Pazartesi, saat 18.30’da, Antakya/ Anafartalar-2,
9 Temmuz Salı, saat 18.30’da, Kırıkhan/ Ahlatçı,
10 Temmuz Çarşamba, saat 18.30’da, Defne/ Çekmece TokiAfad,
11 Temmuz Perşembe, saat 18.30’da, Hassa/ Ardışlı Şükrü Kanatlı,
12 Temmuz Cuma, saat 18.30’da,Belen/ Orman Köy konteyner kentlerinde küçük izleyicileriyle buluşacak.