Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın 36’sı yarın başlıyor.BURSA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları, Referans Holding’in ana sponsorluğunda Durmazlar Holding, SÜTAŞ, Hayat Hastanesi, Bursa Kültür AŞ, BURFAŞ, BURSA SU ve Kardelen Kestane Şekerlerinin destekleriyle gerçekleştirilen, 36. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, her yıl olduğu gibi bu yılda Atatürk Anıtı önünde saat 18.00’da yapılacak açılış konuşmaları ile başlayacak. Açılış töreni ardından yarışmaya katılan ülkelerin temsilcileri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve BKSTV Başkanı Metin Atış’la birlikte güvercin uçurtarak dünyaya barış mesajı verecekler.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 62. Uluslararası Bursa Festivali’nin Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın Siudy Garrido Flamenko Topluluğu ile birlikte gerçekleştirdiği muhteşem açılışın ardından yine Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması ile dünyanın farklı ülkelerindeki kültürlerin Bursalılar buluşacağını söyledi. 23 ülkeden 720 dansçının yanı sıra 26 da Bursa’daki yerel halk dansları topluluklarının bir hafta boyunca Bursa’nın dört bir yanında Bursalılarla buluşacağını söyleyen Bozbey, “Uluslararası alanda ülkemizin dünyadaki tek etkinliği olan Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, geleneksel çizgisini koruyarak kendine özgü formatı ile yıllardır da devam etmesi kentimiz için büyük bir değer. Hemşerilerimi dünyaya barış mesajlarının verileceği organizasyona bekliyorum” dedi.

BKSTV Başkanı Metin Atış, yarın Atatürk Anıtı önünde başlayacak kortejin ardından akşamda Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek gösterilerin saat 21.00’da başlayacağını hatırlatarak, “12 Temmuz’daki final öncesinde her akşam Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek olan gösterilerin yanı sıra ekipler 17 ilçede 6 gün boyunca Bursalılarla buluşacak. Etkinliğe katılmak isteyenler, BKSTV’nin sosyal medya hesaplarından bilgi alabilir. Bursalı kültür sanat dostlarımızı bekliyoruz” dedi.

Dünyanın en prestijli halk dansları yarışması olarak nitelendirilen Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın birincisi 5 bin Avro, ikincisi 3 bin Avro, üçüncüsü ise 2 bin Avro para ödülünün sahibi olacak. Mansiyon ödülüne layık görülecek iki ülke ekibi ise Bin Avro’luk para ödülü alacak. Koordinatörlüğü’nü Şinasi Pala'nın yaptığı yarışmanın jürisi Ahmet Turan Demirbağ, Abdürrahim Karademir, Andrea Vincze, Arman Nurmakhamatuly, Emil Pavlov, Ilkka Köngas, Nino Lauretta ve Özlem Kadirağa’dan oluşuyor.