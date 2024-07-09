9. Uludağ Meme Kanseri Sempozyumu, meme kanseri konusunda etkin çalışmaları olan çok sayıda bilim insanın katılımıyla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pittsburgh Üniversitesi, Breast Health Working Group International (BHWGI), Meme Dernekleri Federasyonu, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği'nin de katkılarıyla yapılan sempozyumda erken tanı, önleme ve tedavi alanındaki gelişmelere ilişkin çarpıcı bilgiler paylaşıldı.

Başta Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKO-DAY) olmak üzere Sivil Toplum Örgütleri, çok sayıda bilim insanı, hekim ve hemşireler de büyük ilgi gösterdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyumun eş başkanlığını Pittsburgh Üniversitesi Meme Cerrahisi Ana Bilim Dalı Direktörü Prof. Dr. Atilla Soran ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Türkkan Evrensel yaptı.

“MEME KANSERİNDE ÖLÜM ORANLARI AZALDI”

Sempozyuma ilişkin ortak açıklama yapan Prof. Dr. Atilla Soran ve Prof. Dr. Türkkan Evrensel, Onkoloji pratiğinin baş döndürücü bir hızla değiştiği günümüzde, üretilen bilginin de aynı hızda muhataplarına ulaştırılmasının, nitelikli bir sağlık hizmeti için elzem olduğuna vurgu yaparak;

“Ülkemizde bu amaca hizmet eden birçok nitelikli toplantının düzenlenmesi görmek gelecek adına umut vericidir. Sempozyumda bilimsel paylaşımların yanısıra, Multidisipliner bir uygulama alanı olan onkoloji pratiğinde birlikte çalıştığımız diğer Bilim dallarından uzmanların da, uzmanlık katıldığı oturumlar ile günlük uygulamalar sırasında yaşanan sorunlara yönelik çözüm yolları tartışıldı. Meme kanseri ülkemizde de dünyada olduğu gibi en sık görülen kadın kanseridir. Ancak erken tanı, önleme ve tedavi alanındaki gelişmeler ile ölüm oranları azalmıştır. Hastalıktan kurtulan bireylerin yaşamlarını kaliteli sürdürmek adına komplikasyonların önlenmesi ve giderilmesi üzerinde ciddiyetle durulması gereken temel sorunlardan biridir. Sempozyumda bu konu üzerine de tartışılmıştır. Dokuzuncusunu düzenlediğimiz ve gelenekselleşen sempozyumumuza katkıda bulunan değerli bilim adamlarına, destek veren sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetim yetkililerine tek tek teşekkür ederiz.”ifadelerine kullandılar.

Öte yandan sempozyumda, Güzin Abraş’ın hazırladığı "Kanser Hayat Ritminizi Bozar" sunumu, Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği Ritim Grubu tarafından ONKO-DAY ile birlikte, Halk Dansları Antrenörü Hanımşah Işıkcan önderliğinde ritim gösterisine dönüştürülmesi katılımcılara neşeli anlar yaşattı.