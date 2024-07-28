Sultangazi Belediyesi, ilçe sakinlerinin çevre kirliliği nedeniyle rahatsızlık duyduğu taş ocaklarına denetim gerçekleştirdi. Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sultan Mehmet Çiçek; mevzuata uymayan taş ocaklarının uyarıldığını belirtti.

Sultangazi Belediyesi yetkisi dâhilinde olan alanlarda ilçe halkının mağduriyetini gidermek ocaklarının ruhsat koşullarına uyup uymadığı ve çalışma şartlarıyla ilgili denetim gerçekleştirdi.



Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sultan Mehmet Çiçek’in de katıldığı denetimde Zabıta ekipleri, taş ocaklarının çalışma şartlarına uyup uymadığı denetlendi. Gerekli şartlara uymayan işletmelere ikazda bulunuldu. Taş ocaklarının bölgede oluşturduğu çevre kirliliğinin ve rahatsızlığın en aza indirilmesi için de firmalar bir kez daha uyarıldı.

Başkan Yardımcısı Fatih Sultan Mehmet Çiçek; “ Sultangazi Belediye Başkanımız Abdurrahman Dursun’un talimatı doğrultusunda zabıta ekiplerimizle beraber belediyemizin yetki alanında olan hususlarda denetim çalışmamızı gerçekleştirdik. Sultangazili komşularımızın taş ocaklarıyla ilgili çevre kirliliği nedeniyle şikâyetleri vardı. Firmaların belirtilen kriterlere uyup uymadığını denetlemeye geldik. Mevzuata uymayan ve taşınması gereken firmalara son tebligatımızı yaptık. Bu konuda sorumluluğu olan tüm kurum ve kuruluşları da üzerine düşeni yapmaya bir kez daha davet ediyorum. Komşularımızın sağlığı

bizim için çok önemli” diye konuştu.