Ünlü sanatçı Sibel Can, beş yıl aradan sonra piyasaya çıkardığı kariyerinin 24. Albümü ‘Drama’yı müzikseverler ile buluşturdu. Sanatçının diğer albümleri gibi arşivlik bir çalışma olan Drama’da toplam 12 şarkı yer alıyor. Aranjör olarak Emre Moğulkoç, Volga Tamöz, Çağrı Telkıvıran, Asil Gök, Nushadow (Kadir Akgöl)’ün imzalarının bulunduğu albümün prodüktörlüğünü ise Engincan Ural üstlendi.

Müzik dünyasının dev isimlerinin yer aldığı albümde, söz ve müziği Cem Adrian’a ait ‘Pes’, Derya Uluğ, Asil Gök ve Emrah Karakuyu imzalı ‘Fani’, sözleri Gözde Ançel’e, müziği Buray ve Gözde Ançel’e ait ‘Erguvan Günleri’, Emrah Karakuyu imzalı ‘Efil Efil’, Gülsen Karatoprak ve Volga Tamöz imzalı ‘Drama’, ‘Gökkuşağı’ ve ‘Yapboz’, Berksan ve Volga Tamöz imzalı ‘Bize Has’, Özlem Güneykaya imzalı ‘Ninni’ ve Isra Gülümser’in sözlerini yazdığı, Ehab Abdelwahed Edrees Esmaeel - Amir Ismail Mohamed Teima’nın müziğini yaptığı ‘İhtiyacım Var’ yer alıyor. Ayrıca Sibel Can’ın eşsiz sesi ve yorumuyla yeniden hayat bulan, söz ve müziği Nil Karaibrahimgil’e ‘ait olan Akbaba’ ve söz ve müziği Melinay Melahat’a ait olan ‘Dağlara mı Yazdın’ adlı türkü de müzikseverlere albümün hoş sürprizlerinden…

ÖZENLİ, TİTİZ ÇALIŞMA SÜRECİ…

Müzikseverlerin büyük bir merakla beklediği ‘Drama’ nın ilk klibi de yine albüme adını veren şarkıya çekildi. Sony Music Türkiye etiketi ile Dolby Atmos olarak tüm müzik platformlarından dinleyiciye 14 Şubat’tan itibaren ulaşan albümle eş zamanlı olarak paylaşılan klibi, Melih Kun çekti. Ünlü sanatçı Sibel Can’ın müzik kariyerinin başlangıcından itibaren en tatlı anlara bir bakış atan ve bu yolculuğun yapı taşlarına bir saygı duruşu niteliğinde olan klip, sanatçının dinleyicileri tarafından büyük beğeni ile karşılandı.

Albümün fotoğrafları ise Aytekin Yalçın’ın bakış açısıyla Paris’te gerçekleştirilirken, birbirinden dramatik tasarımlarda Amor Garibovic, styling’te ise Kevin Lanoy imzası bulunuyor.

‘Her şarkı, sanki kalbimde bir yolculuğa çıkıyor ve bana bambaşka şeyler hissettiriyor. Bu albüm, derin duyguların ve güçlü hikâyelerin buluştuğu içsel bir müzikal yolculuğu gibi. Ayrıca tüm şarkılar, dinleyicilerimi birbirinden farklı bir duygulara sürüklerken, hayatın iniş çıkışlarına dair bir keşif imkânı da sunuyor. Ben, bu albümde özellikle hayatın dramatik anlarını ve bu anların bize kattığı dersleri vurgulamak istedim’ diyen Sibel Can, dinleyicileri ile duygularını büyük bir samimiyetle paylaştı…