Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından sanatseverlerin hizmetine sunulan Büyük Şehir Sanat Galerisi çok anlamlı bir sanat sergisine daha ev sahipliği yaptı. Sergide ayrıca öğrenciler, harçlıklarından birikimleriyle aldıkları 14 tekerlekli sandalyeyi sahipleriyle buluşturdu. Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Sanatın ve sanatçının yanında yer alan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde şehrin, sanatseverlerin ve sanat camiasının hizmetine sunulan Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde ‘Engelleri Aşan Sergi’ adlı çalışmanın açılışı gerçekleştirildi.

Büyük Şehir Sanat Galerisi, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emine Akçakaya İlkokulu iş birliği ile gerçekleştirilen serginin açılışına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı ve KAYMEK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Dokundukları her yeri güzelleştiren öğrenciler, harçlıklarından birikimleriyle aldıkları 14 tekerlekli sandalyeyi sahipleriyle buluşturdu.

Sergiye katılan vatandaşlar sergiyi çok beğendiklerini ifade ederken, Kayseri’ye Büyük Şehir Sanat Galerisi’nin Kayseri’ye çok yakıştığını dile getirdi. Öğrenciler ise yaptıkları sanat çalışmalarının Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde sergilendiği için çok mutlu olduklarını kaydetti.

“BİR SERGİDEN DAHA FAZLASI DİYEBİLİRİZ”

Etkinliği ‘Bir sergiden daha fazlası’ diye nitelendiren Güzel Sanatlar Öğretmeni Selin Meliha Kaplanoğlu, “Kursta yaptığımız resimlerden oluşan bir sergi. Ayrıca özel eğitim öğrencilerimizle yaptığımız ortak bir sergi. Bir sergiden daha fazlası diyebiliriz. İsminde de anlaşılacağı gibi ‘Engelleri Aşan Sergi’ ismini verdik. Anasınıfı öğrencilerimizin biriktirdikleri para ile tekerlekli sandalyeler aldık. Büyük Şehir Belediyesi’nin şehrimize kazandırılmış büyük bir mekân diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Züleyha Çelik ise “Çocukların eserlerine öncelik verilmiş. Bu benim için çok önemli. Hepsi çocuk ama yetişkinlerin yaptığı gibi işler. Çocukların mutlu olduğunu görmek. Beni de çok mutlu etti” dedi.

Şevval Çelik de “Buraya gelmek çok büyük bir duygu. Çocuklarımızın neler başardığını görmek çok güzel bir şey. Öğretmenlerimiz, küçük yaştaki çocuklarımızın sanatlarını, geleceğimizi ön görüyorlar. Bunları başarmak kolay değil. Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’mize her manada katkı sağlıyor. Ellerinden geldikçe bize yardım etmeye çalışıyorlar. Teşekkür ediyoruz, iyi ki varlar” ifadelerini kullandı.

Bakiye Topal ise böyle bir etkinlikten dolayı çok gurur duyduklarını ifade ederek, “Aralık ayında öğretmenimiz kumbara yapmamızı söyledi. Bugünün sonu

nda çok gurur duyduk bu kumbarayı doldurduğumuz için. Gerçekten çok mutluyuz. Biriken paralar engellilerimize ulaştı. Çok sağ olun” diye konuştu.