Giresun Gönüllüleri Gönüllerde var oldu

İstanbul’da önemli bir nüfusa sahip Giresunlular STK kuruluşları ve yaptıkları organizasyonlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Giresun ile ilgili çeşitli Sosyal Projeler üzerinde görüşmeler yapan Giresun’un önde gelen Sivil Toplum Kuruluşu deneyimi olan kişiler ve STK temsilcileri yaptıkları toplantıların ardından konuyu yine bir sivil toplum kuruluşu adı altında toplamaya karar verdi. 40 Kişilik Kurucu kadro yaptığı toplantılarda birliğin adının ‘Giresun Gönüllüleri Derneği’ olması yönünde karar verdi.

Geçtiğimiz aylarda resmi kuruluşu yapılan Giresun Gönüllüleri Derneği’nin Kurucu Başkanlığına ise Bayrampaşa Giresunlular Derneği (BAYGİDER) Başkanı Tülay Tahmaz getirildi. Kurucular Kurulu arasında Aydınses Medya Yayın Yönetmeni Gazeteci/Yazar Murat Aydın’ın da bulunduğu Derneğin Bayrampaşa Tuna Caddesi üzerindeki Genel Merkezi’nin açılışı ise 17 Eylül 2022 Cumartesi günü yoğun bir katılım ile yapıldı. Derneğin açılışına o gün yoğun bir programı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Soylu sabah Aydın Menderes anıt Mezarında katıldığı törenin ardından saat 12.00’de Giresun Gönüllüleri Derneği’ne geldi. Davetiyede açılış saati 15.00 olarak görülen Giresun Gönüllüleri Derneği’nin açılış aynı gün iki defa kurdele kesilerek gerçekleşmiş oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Giresun Gönüllüleri Derneği’nin Merkezi’ne geldiği saatte, İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Bayrampaşa Kaymakamı Sonel Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner ve çok sayıda kurucu üye, bürokrat ve siyasetçi katıldı.

Derneğin açılışında mikrofonu eline alan Kurucu Başkan Tülay Tahmaz misafirlere Yönetim Kurulu ve Giresun Gönüllüleri adına “ Hoş geldiniz” dedi ve Saygı ve Sevgilerini sunarak mikrofonu Bayrammpaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner’e bıraktı. Ayldıner de konuşmasında; “ Bende Rizeli olmama rağmen Giresun’a uğramadan Rizeye gitmem mümkün değil” dedi. Giresun Milletvekili Hasan Turan’ın selamlama konuşmasının ardından mikrofonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aldı.

Açılışta konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sırtımızı dayayacağımız, omuz omuza yürüyeceğimiz, ekmeği yenir, suyu içilir, güzel şehrin, güzel insanlarının oluşturduğu bu güzel derneğin, bu mekanın açılışında bulunmaktan büyük bir onur duyuyor hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Bakan Soylu konuşmasında Giresun'da yaşanan sel felaketini hatırlatarak, “Giresun etkileri çok fazla olan afet geçirdi. O günden itibaren Giresun geçirdiği afet konusunda Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu irade ile her noktada yanlarında olduk. O afetten ortaya çıkan hem maddi hem manevi bütün karşı karşıya kaldığımız süreçlerin her birinde Giresunlu hemşerilerimizle hakikaten bir kardeş ve aile bütünlüğü içerisinde olduk. Olmaya devam ediyoruz. " diye konuştu. Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak derneğin açılışı yapıldı.

PANCAR ÇORBASI DAĞITIMI

Giresun Gönüllüleri Derneği’nin açılışında Kemençe ve Horon oynanması dikkat çekerken Pancar Çorbası ikram edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milletvekili Hasan Turan, Dernek Başkanı Tülay Tahmaz davetlilere çorba dağıtımında bulundu. Soylu beraberindeki heyet ile dernek binasını gezdi ardından dernekten ayrıldı.

İKİNCİ KURDALE KESİMİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ayrılışının ardından Giresun Gönüllüleri’nin buluşması devam etti. Kemençe ve Horonla devam eden programda ‘Pancar Çorbası’ için kuyruk oluştu.

Programın 2. Kurdele kesimi ise saat 15.00’de yapıldı. Giresun Gönüllüleri Derneği’nin 2. Kurdale Kesimi’nde ise Giresun Ak Parti Milletvekili Av. Kadir Aydın, Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, CHP İstanbul Milletvekili Emine Emecan’ın eşi Zeytinburnu eski Belediye Başkanı Adil Emecan,, Giresun Gönüllüleri Derneği Kurucu Başkanı Tülay Tahmaz ve birçok katılımcı kurdele kesti. Kurdele kesimine katılanlar, Giresun Gönüllülerine başarı dileklerini iletti..

Dernek Başkanı Tülay Tahmaz, Dernek açılışından sonra yaptığı açıklamada, katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tahmaz yaptığı açıklamada düşüncelerini şöyle ifade etti.

Saygıdeğer Dostlar, davetiyelerini ilettiğimiz ve duyurusunu yaptığımız üzere, kırk kişilik kurucular kurulumuzca uzun bir hazırlık sürecinde olgunlaşan , tüzük hazırlığı sonrası kuruluş işlemleri sonrası tüzel kişilik kazanan GİRESUN GÖNÜLLÜLERİ EĞİTİM KÜLTÜR SANAT ÇEVRE VE DAYANIŞMA DERNEĞİMİZ Derneğimizin açılış töreni planladığımız gibi, dernek merkezimizde 17.09.2022 tarihinde saat 12.00 dan sonra devam eden programlarla büyük bir sevinç ve coşku içinde , yoğun bir katılımla icra edilmiştir. Derneğimizin kısa unvanı GİRESUN GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ’dir.

Derneğimizin resmi kuruluş işlemleri sonrasında yaptığımız duyurular sonrası derneğimizin amacı , sürdüreceğimiz çalışma konuları , biçimleri ve faaliyet alanları ile ilgili camiamızın değerli mensuplarından büyük ilgi ve merak görmekte olduğumuz için bu ilgi ve merak açılış törenimize kat be kat yansımıştır. Bu merakı gidermek adına , tekraren derneğimizin tescil edilen tüzüğündeki ilgili maddeyi paylaşarak kuruluş temelimizi ortaya koymak isteriz.

MADDE-2 DERNEĞİN AMACI, ÜLKEMİZİN KURULUŞ TEMEL TAŞI VE HARCI OLAN , DÜŞMAN ÇİZMESİNE SONUNA KADAR KARŞI KOYDUĞU İÇİN KURTULUŞ GÜNÜ OLMAYAN , KURDUĞU GÖNÜLLÜ ALAYLARLA KURTULUŞ SAVAŞIMIZIN ÖNCÜ MİLİS GÜÇLERİNİ OLUŞTURAN GİRESUN’UN ŞANLI TARİHİNDEN ALDIĞI GÜÇLE , AŞAĞIDA BELİRLENEN MİSYON VE VİZYONU KAPSAMINDA ÇALIŞMA KONULARINI VE USULLERİNİ BELİRLEMİŞTİR. KURTULUŞ SAVAŞIMIZDA , ÖZÜNDE BULUNAN SAMİMİ MİLLİ RUHLA TAMAMEN GÖNÜLLÜLÜK ESASIYLA KURULAN 42. VE 47 GÖNÜLLÜ ALAYLARIMIZIN KURUCULARI ŞEHİT BİNBAŞI HÜSEYİN AVNİ ALPASLAN VE GAZİ MİLİS YARBAY OSMAN AĞAMIZ VE SİLAH ARKADAŞLARINDA OLDUĞU GİBİ, KAHRAMAN ATALARIMIZDAN ALDIĞIMIZ AYNI RUH VE GÜÇLE BU DERNEĞİN KURULUŞU VE FAALİYETLERİ DE TAMAMEN GÖNÜLLÜLÜK ESASI İLE DEVAM ETTİRMEKTİR.”

DERNEK YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜM GİRESUNLULARA ULAŞARAK , GİRESUN KÜLTÜRÜNÜN KORUNMASI TANITILMASI VE YAŞATILMASI , GİRESUNLULARIN EĞİTİM ALANINDA HER KADEMEDE İHTİYAÇLARINI BELİRLEYEREK BU ALANDA YAŞADIĞI SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ VE İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI, BİLGİ VE TEKNOLOJİNİN HAYATIN HER ALANINDA ETKİSİNİ ARTIRMASINA PARALEL OLARAK BU ALANLARDA TOPLUMSAL DUYARLILIĞI ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAK, GİRESUN’UN TARİHİ, DOĞAL VE KÜLTÜREL ÇEVRESİNİN KORUNMASI VE ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ , TOPLUMSAL HAYATIN ANA DAMARLARINDAN BİRİ OLAN SANATIN HER DALINDA FAALİYETLER YAPMAK VE SANATÇILARI DESTEKLEMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAK, SAĞLIKLI BİR ÇEVRE VE SAĞLIKLI BİR VÜCUT İÇİN ZARURİ OLAN BİLİNCİ OLUŞTURMAK İÇİN SPORTİF FAALİYETLERİ DESTEKLEMEK VE GELİŞTİRMEK, GİRESUNLULAR ARASINDA BİRLİK VE BERABERLİK RUHUNU HER ZEMİNDE GELİŞTİREREK YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMANIN EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILMASI AMACIYLA DERNEKLER KANUNUN VERDİĞİ YETKİLER KAPSAMINDA PROJE BAZLI FAALİYETLERDE BULUNMAK VE KAMUOYU OLUŞTURMAK AMACI İLE KURULMUŞLTUR.”

Bilginize sunduğumuz bu kuruluş esasları ve amaçları çerçevesinde açılışını yaptığımız derneğimizde proje bazlı çalışma yapmak adına tüm Giresun Camiası mensuplarını çatımız altında toplanmaya davet ediyoruz. Giresun Camiamızın İstanbul’daki etkin nüfus gücünü her alanda hissettirebilmek , mevcut STK yapılanmamıza destek olmak ve gerek camiamızın , gerek memleketimizin gerekse ülkemizin sorunlarında üzerimize düşen görevleri yapmak, inisiyatif alarak kamuoyu oluşturmak adına derneğimizi kurmuş bulunuyoruz. Derneğimizin yapılan açılış töreninden sonra her geçen gün büyümesi, kurumsal yapısının güçlenmesi hususunda en büyük gücümüz camiamızın bilinçli insan kaynağımızdır.

Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının güçlenerek hayatın her alanında inisiyatif alarak proje bazlı çalışması demokrasinin de güçlenmesine sebebiyet vereceğinden bu güzel sonuca ulaşmak için tüm değerlerimizle omuz omuza etkin ve verimli çalışmalar yapmak istiyoruz. Bu nedene törenimiz sonrasında üyelik çalışmalarımız da başlamış olup, ilk genel kurul toplantımıza kadar sizlerin katılımları ile güçleneceğimize inanıyoruz. Derneğimiz kuruluş tüzüğündeki temel amaçlar kapsamında farklı bir çalışma usulleri ile proje komisyon ve komiteleri ile EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT, ÇEVRE VE DAYANIŞMA ana başlıkları altında kesintisiz faaliyetine devam edecektir.

Saygıdeğer Dostlarımız, 17.09.2022 tarihinde kısa süre içinde yaptığımız davet organizasyonu olmasına ve ilk programımız olmasına rağmen uzaktan ve yakından bizzat katılımları ile, mazeretleri nedeniyle katılamayıp güzel dileklerini gerek çelenk ve çiçekleri ile, gerek arayarak, mesaj göndererek , gerekse sosyal medya hesaplarımızdan davetlerimize güzel dileklerini ve başarı temennilerini göndererek yönetim kurulumuza ve kurucularımıza destek veren tüm misafirlerimize ve camiamız mensuplarına şükranlarımızı sunuyoruz. Bu katılım ve destekten aldığımız güçle , “yaralara merhem olan “ bir sivil toplum kuruluşu hüviyetinde kesintisiz çalışma azim ve gayretindeyiz. Bu nedenlerle şahsım, yönetim kurulumuz ve kurucularımız adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Dernek Açılış törenimize teşrif eden başta İç İşleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu olmak üzere , milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, akademisyenlerimiz, sanatçılarımız, tüm siyasi parti temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşu başkan ve yöneticilerimiz , basın me suplarımız, olmak üzere , camiamızın her kesiminden değerlerimizi coşkulu katılımları ile aramızda görmekten onur duyduk. Bu güzel açılış töreninde , katılım sağlayan misafirlerimize karşı ilgi ve alakada ve ev sahipliğinde bir kusurumuz olmuşsa şimdiden şahsım ve yönetim kurulumuz adına af dileyerek derneğimiz çatısı altında her zaman aynı güler yüzle misafir etmeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum.

YOĞUN KATILIM OLDU

Açılış törenimize teşrifleri ile bizleri mutlu eden Ak Parti Giresun Milletvekili İçişleri Komisyonu Üyesi Av.Kadir AYDIN Ak Parti İstanbul Milletvekili Hasan TURAN, MHP MYK üyesi Yüksel KALECİ , İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Alparslan DOĞAN , İYİ PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak , Bayrampaşa Kaymakamı Sonel ŞENEL Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila AYDINER , Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken, Ak Parti Eyüpsultan Belediye Meclis Üyesi Mürsel Tekneci, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Selim BİLMEN , Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Galip ÖZCAN , AKP Eyüpsultan İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Kara , Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, İYİ PARTİ Sancaktepe ilçe Başkanı Sezgin Öztürk, MHP Eyüpsultan İlçe Teşkilat Başkanı Hakan Ekinci, MHP Bayrampaşa İlçe Başkanı İsmail ARSLAN , CHP Bayrampaşa İlçe Başkana Hasan MUTLU, Bayrampaşa Belediye B.Yardımcısı Ahmet Tüfekçi, Bayrampaşa Ülkü Ocakları Başkanı Ensar AYDIN, Zeytinburnu Ülkü Ocakları Başkanı Yasin EKİZ , Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı BHT CLİNİC Bahibi Opr. Dr Reşat BAHAT, Birlik ve İlerleme Derneği (BİRDER) Genel Başkanı Müjdat Öztürk, İyi Parti Beyoğlu İlçe Başkanı İsmail Çavuşoğlu, İYİ Parti Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Osman Çavoşoğlu, Giresunspor Eski Başkanı İş insanı Osman ÇIRAK , Şebinkarahisarlı Sanayici ve İşadamları Dernek Başkanı Müjdat Karayılan ve Başkan Vekili Arslan Karaaslan, İstanbul Şebinkarahisar Vakfı Başkan Vekili Mustafa Koca, Trabzon Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sarı , Bayrampaşa Karadenizliler Dernek Başkanı Adem SERDAR, Tuna Spor Başkanı Mustafa Altuntaş Bayrampaşa Bağımsız Meclis Üyesi Murat Aytekin , İş insanı Sonel Memiş, Muratpaşa mahallesi muhtarın Seyit Keleş , İsmetpaşa mahalle Muhtarı Semih Çelebi , Giresunlu Moda Tasarımcısı Safiye Ekiz, Şebinkarahisar Konak Köyü Dernek Başkanı Ekrem Karaca, Ataşehir Giresunlular Dernek Başkanı Ali Özacar, Şebin Gündem Gazetesi İmtiyaz Sahibi H. Şenel Odacı, Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Bayram Demir, Kemerburgaz Karadenizliler Derneği Başkanı Celal Aktürk , Eyüpsultan AK Parti Eyüp ilçe Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Orak , Hasan Kara, Bir önceki dönem Ak Parti Eyüp İlçe Başkanı Serhan Yılmaz, İBB İETT İnsan Kaynakları Eğitim İşleri Daire Başkanı Güven Danacı-SGK Baş Müfettişi Gündoğan Danacı, Zehra Dalgıç Anadolu meslek lisesi müdürü Halil İbrahim Güdük, Bakırköy eski Başkan Yardımcısı Mustafa Yaşar Kelleci İshaklı Köyü Derneği Başkan Yardımcızı Saadet Partisi Gaziosmanpaşa ilçe Başkanı İsa Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Recep Yetim, Avrupa Elele Derneği Başkanı Tülay Demircan Koyuncu, Türkiye Kazak Vakfı başkanı Celâl Kahraman,Yeni Yüzyıl üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof Dr. İbrahim Balcıoğlu, Bağcılar Erbakan Vakfı Başkanı Ahmet Sağlam, K. Çekmece Belediye Başkanı Danışmanı Sn. Galip Özcan ve ve tüm misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, şeref verdiler.

Yine mazeretleri nedeniyle davetimize icabet eden , açılışımıza çelenk ve çiçekleri ile başarı ve iyi dileklerini gönderen

1-Emine Gülizar EMECAN ( CHP İstanbul Milletvekili)

2-Hasan MUTLU ( CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı)

3-Muhammet VANLIOĞLU (Ak Parti EyüpSultan İlçe Başkanı)

4-Hasan EROĞLU ve Mustafa GÜNEYSU (Tempo CNC Takım Tezgahları)

5-Serkan CİHAN

6-Şahinler Musluk Sanayi

7-İsmail Hakkı ÇAVUŞOĞLU (İyi Parti Beyoğlu İlçe Başkanı)

8-İstanbul KIRKLARELİLER Derneği

9-Marmara ÇOTANAKLAR

10_Bulancak Federasyon Başkanı Sezgin KARATAŞ

11-AR-GE PANO ( Kadir ADA )

12-Ak Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk

13- Ünzile Yüksel (İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı))

14-Gaziosmanpaşa Belediyeye Başkanı Hasan Tahsin USTA

15-Elit Arabuluculuk Av.Mürüvvet Tahmaz Pehlivanoğlu

16-Emirler Matbaa Kağıt Mustafa Uzun &Ali Uzun

17-Yunus KARAHAN ve Ailesi

18-Giresun Belediye Meclis Başkan Vekili Dr.Hasan YILMAZ

19-Ak Parti İBB Meclis Üyesi Fatih AYDOĞAN

20-Şebinakarahisarlılar Yardımlaşma Dernek Başkanı Mehmet ŞİMŞEK.

21-MHP MYK Üyesi Yüksel KALECİ

22-Marnas HOTEL Cengiz FİSON

23-Tuna Spor Kulübü Mustafa ALTUNTAŞ.

24-Bayrampaşa Atletik Spor Kulübü

25-Tirebolu Federasyonu Başkanı (İbrahim Aydın ).

26_İyi Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Sezgin ÖZTÜRK.

27-Soner İBİÇ

28-Gırıkbahçe Zeki ÇAKIR ve Ailesi

29-Hüseyin DÖNER.

30-CANNAS YAPI ( Salim Ethem MİCAN ).

31-Bijonson El Aletleri (Mehmet ÖZTÜRK )

32-Bayrampaşa Karadenizliler Derneği Başkanı Adem SERDAR

33-Pendik Giresunlular Derneği

34-Hatipoğulları Lokantası

35-Necdet DEMİREL

36-Bahadır VATANSEVER ve Ailesi

37-Bayrampaşa Ülkü Ocakları Başkanı Ensar AYDIN

38- Meryem YILMAZ ve Ailesi