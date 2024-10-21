Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Almanya’da yaşayan Giresunlularla bir araya geldi.

Almanya'da Mülheim Giresunlular Derneği’ni ziyaret eden Başkan Fuat Köse, Giresun’un gelişimi için yürütülen çalışmaların yanı sıra yurt dışındaki Giresunluların katkılarının önemine vurgu yaptı.

Hep birlikte Giresun’un potansiyelini artırmak için çalışmalıyız" diyen Köse, hemşehrilerinin Giresun’a olan bağlılığının kendilerine güç verdiğine değindi.



Başkan Köse, yurt dışında yaşayan Giresunlularla sürekli iletişim halinde olduklarını ve onların öneri ve desteklerinin, Giresun’un kalkınmasına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Gurbetçi Giresunlular ise kalplerinin her zaman Türkiye ve Giresun ile birlikte olduğunu belirterek; “Başkanımız Fuat Köse’nin ziyaretinden dolayı çok mutlu olduk. Kendisini çok seviyoruz ve kendisinin de bir Giresun sevdalısı olduğunu biliyoruz. Kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz. Her zaman yanındayız ve destekçisiyiz” açıklamasını yaptı.