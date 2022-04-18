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Ziraat Bankası'ndan 2 yıl geri ödemesiz 10 yıl vadeli, 500 bin lira kredi!

Ziraat Bankası genç ve kadın çiftçilere özel olan kredide 2 yıl geri ödemesiz dönem, 10 yıl vade ve 500 bin lira kredi kullandırılacak.

EKONOMİ 18.04.2022, 18:24 Murat Aydın
Ziraat Bankası'ndan 2 yıl geri ödemesiz 10 yıl vadeli, 500 bin lira kredi!

Ziraat Bankası, Tarım bankacılığı alanındaki yeni stratejisini “Tarım Ekosisteminin Finansmanı” olarak açıkladı ve bu alandaki yeni kredilerini uygulamaya aldı. Dün bir grup gazeteciyle bir araya gelen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “Ziraat Bankası’nın kuruluşundan bugüne kadar tarımın çehresinin her yönüyle değişti, ihtiyaçlar arttı, yeni gereksinimler ortaya çıktı ama Ziraat Bankası’nda ülke tarımının verimliliğine, kârlılığına, üretimin sürdürülebilirliğine ve geleceğine gereken finansal desteğin verilmesi misyonu hiç değişmedi” diye konuştu.

EN YÜKSEK PAY

Pandeminin, tarımın ülkeler için ne kadar önemli olduğunu yeniden hatırlattığına değinen Alpaslan Çakar, “Güvenilir ve sürdürülebilir gıdaya, kullanılabilir su kaynaklarına ve enerjiye sahip olan ülkeler, dünyanın geleceğinde söz sahibi olacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri üzere tarım, ülkeler için en az savunma sanayisi kadar önemli bir sektördür” dedi. Tarımın potansiyelinin farkında olduklarını vurgulayan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “Tarımsal üreticilerimize kullandırdığımız kredileri 120 milyar TL’nin üzerine taşıdık. Kredi kullanan üretici sayımızı 732 binin üzerine çıkardık. Tarım sektörü, kurumsal nakit kredi portföyümüzde yüzde 20 ile en yüksek paya sahiptir. Diğer bir deyişle tarım, Ziraat Bankası’nda her zaman birinci sıradadır” bilgilerini paylaş.

‘ÜRETİCİNİN FAİZ GİDERİ SIFIR’

Faiz destekli tarım kredilerine ayrı bir başlık açılması gerektiğini de belirten Alpaslan Çakar, “Ziraat Bankası olarak kullandırdığımız tarım kredilerinin yaklaşık 100 milyar TL’lik kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığımızın faiz desteği verdiği kredilerden oluşmaktadır. Bu kredilerin 32 milyar TL’lik kısmında faizin tamamı üretici adına Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Yani üreticinin bu noktada faiz gideri sıfırdır. Yaklaşık 23 milyar TL’lik kısmında üreticiye yansıyan faiz oranı yıllık yüzde 0.1-5 arasında; 43 milyar TL’lik kısmında ise yıllık yüzde 5-10 arasındadır” ifadelerini kullandı.

GENÇLERE VE KADINLARA ÖZEL KREDİ

Tarım alanındaki girişimci sayısının arttırılması, tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç ve kadın çiftçilere 500 bin TL’ye kadar yatırım ve/veya işletme kredisi kullandırılacak. Krediye konu alanlar, süt hayvancılığı, besicilik, arıcılık, et tavukçuluğu, serada sebze üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği olarak belirlendi. Yatırım kredileri 2 yıla kadar anapara ödemesiz, toplam 10 yıla kadar vade ile verilecek. İşletme kredileri ise hayvancılıkta 18 ay, bitkisel üretimde 12 ay olacak.

ALTIN KOVAN KREDİSİ:

Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarını artırmak amacıyla 150 bin TL’ye kadar yatırım ve/veya işletme kredisi kullandırılacak. Yatırım kredileri 12 aya kadar anapara ödemesiz, toplam 60 ay vade ile verilecek. İşletme kredileri ise hayvancılıkta 18 aya kadar olacak.

GÜNEŞ ENERJİLİ SULAMA KREDİSİ:

Türkiye’nin yenilenebilir Enerji kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamak amacıyla verilecek. Azami kredi limiti 7 milyon 500 bin lira, vade ise 84 ay olarak belirlendi.

ÜRETEN KOOPERATİF KREDİSİ:  

Tarladaki ürünü veya işlenmiş tarımsal ürünü doğrudan tüketiciye sunmak isteyen üreticilerin desteklenmesi amacı ile kurulmuş kooperatiflere 15 milyon TL’ye kadar yatırım ve/veya işletme kredisi kullandırılacak. Yatırım kredileri 2 yıla kadar anapara ödemesiz toplam 10 yıla kadar olacak. İşletme kredilerinin vadesi ise maksimum 36 ay olarak belirlendi.

TARIM TRANSFER KREDİSİ:

Gerçek/tüzel kişilere ait tarımsal işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve geri ödeme güçlerini artırmalarına imkân verilmesini teminen, diğer bankalar nezdinde kullandıkları tarım kredilerinin Ziraat Bankası’na transfer edilmesine yönelik 500 bin TL’ye kadar yatırım ve/veya işletme kredisi kullandırılacak. Kredinin azami vadesi 60 ay olarak açıklandı. 

Kaynak: Sigorta gündem

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