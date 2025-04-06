Sanatın birleştirici gücünü vurgulayan “Dost Fırçalar 2025” resim sergisi, İstanbul Kadıköy ilçesi Göztepe Venüs Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Farklı teknikler ve tarzlarla üretilen ürünler, yer aldığı bu özel sergi, sanata gönülden vermiş sanatçılar ile sanatseverleri bir araya getiriyor.



Sergide suluboya, pastel ve yağlıboya gibi çeşitli tekniklerle hazırlanmış eserler yer alıyor. “Dost Fırçalar 2025” sergisi, sanatı herkes için erişilebilir kılmayı ve sanatseverlere ilham vermeyi amaçlıyor.





Açılış töreninde sanatçılar ve sanatseverler bir araya gelerek eserlerini ve eserlerinin hikayelerini paylaştılar. Venüs Sanat Galerisi'nin karşılığını aldığını, bu tür sergilerin sanatçıların arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini ve sanatı daha geniş kitlelere ulaştırdığını belirtti.

Sergiye katılan sanatçılar; Birgül TEKÇE, Canan HELVACIOĞLU, Dilek OĞUZ, Fitnat DODANLI, Gülcan YILMAZER, Hilal UYGUN ve Neval GÜLER' dir.



Sergi, 17 Nisan tarihine kadar Venüs Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilir. Sanatseverleri bu büyüleyici sergiyi keşfetmeye davet ediyoruz.