Göz hekimleri Ankara’da 4 gün boyunca canlı yayında 70 ameliyat yapacakANKARA (İGFA) - Türk Oftalmoloji Derneği’nin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi işbirliği ile gerçekleştirdiği 8’inci Canlı Cerrahi Sempozyumu, Ankara’da başladı. 9 Haziran’a kadar sürecek sempozyum kapsamında göz hekimlerinin T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde yapacağı ameliyatlar canlı yayınla diğer göz doktorlarının bulunduğu konferans salonuna ve çevrimiçi olarak yurtdışından katılan hekimlere aktarılıyor.

Türkiye’deki göz doktorlarını temsil eden tek dernek olan Türk Oftalmoloji Derneği, ülkemizdeki göz hekimlerinin mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla dünya standartları kalitesinde etkinlik ve eğitim organizasyonları düzenlemeyi sürdürüyor. Canlı Cerrahi Sempozyumu, Türk Oftalmoloji Derneği’nin her yıl düzenlediği Ulusal Kongre’den sonra en önemli ve en çok ilgi gören toplantısı haline geldi. Göz doktorlarının bilgi birikimi ve tecrübelerini paylaşmalarına imkan tanıyan sempozyum kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi işbirliği ile farklı konularda 70 ameliyat yapılacak ve ameliyatlar canlı yayınla yüksek çözünürlüklü olarak Bilkent Otel ve Kongre Merkezi’ndekatılımcılar ve çevrimiçi olarak yurtdışından katılan göz hekimleri tarafından izlenebilecek.

EĞİTİM HER ŞARTTA SÜRMELİ

Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla, “Bu yıl düzenlenen TOD 8’inci Canlı Cerrahi sempozyumu geçen yıl olduğu gibi yine T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde yapılıyor. Türk Oftalmoloji Derneği Şaşılık, Oküloplasti, Kornea ve Oküler Yüzey, Glokom, Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi ve Vitreoretinal Cerrahi birimlerinin katkılarıyla düzenlenen canlı yayınlar ve tartışma oturumları 6-9 Haziran 2024 tarihleri arasında Bilkent Otel ve Kongre Merkezi’nde izlenecek. Ayrıca endüstri firmalarının düzenleyeceği sponsorlu canlı cerrahi seansları ve toplantıları sayesinde teknolojik gelişmeler, teknik ve teknolojik yenilikler, gelişmeler katılımcılarla paylaşılacak.” dedi.

4 GÜNDE 70 AMELİYAT YAPILACAK

Prof. Dr. Huban Atilla, sempozyuma 4 gün boyunca ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından göz hekimlerinin katılacağını belirterek; “Geçtiğimiz yıl yine Ankara’da düzenlenen sempozyum büyük ilgi gördü ve sempozyumda 4 gün boyunca 120 göz hekimi 70’e yakın canlı ameliyat gerçekleştirdi. Dünyada 600’ün üzerinde yabancı göz hekimi tarafından takip edilen ameliyatlarda 250 sağlık personeli görev aldı. Bir önceki yıl canlı cerrahi sempozyumuna 40’a yakın ülkeden katılım olmuştu. Bu yıl bu katılımın artmasını bekliyoruz. Sempozyum öncesi ameliyatlarla ilgili planlamalarımız, hasta seçimlerimiz ve diğer hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor.” dedi.