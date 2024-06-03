“Bursa Kültür Yolu Festivali” kapsamında Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı “Harikalar Mutfağı”, 4 Haziran tarihinde, saat 14.00’de ve “Küçük Prenses” 5, 6, 7, 8 Haziran tarihlerinde, saat 11.00 ve 14.00’te AVP Sahnesinde küçük tiyatroseverlerle buluşacak.

Bursa Kültür Yolu Festivali’nde Devlet Tiyatrolarının üç büyük yapımı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde sahne alacak. BURSA (İGFA) - İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı, Oğuz Utku Güneş’in yönettiği, “Acaibü’l Temaşa”, 6 Haziran Çarşamba günü, saat 20.00’de, Orhangazi Salonunda; İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı, Levent Ulukut’un yönettiği “Radyo-yu Hümayun”, 7 Haziran Perşembe günü, saat 20.00’de, Orhangazi Salonunda; Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı, Ayşe Emel Mesci’nin yönettiği “Devlet Ana”, 8 Haziran Cuma günü, saat 20.00’de, Osmangazi Salonunda sanatseverlerle buluşacak.

Bursa Kültür Yolu Festivali'nde bu oyunlar sergilenecek Bursa Kültür Yolu Festivali’nde Devlet Tiyatrolarının üç büyük yapımı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde sahne alacak