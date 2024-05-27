“Küçük Prenses” Devlet Tiyatroları Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği kapsamında 28 Mayıs tarihinde saat 11.00 ve 14.00’de “Van Kültür Merkezi Sahnesinde”, tiyatroseverlerle buluşacak.

BURSA (İGFA) - “Lobotomobilin Üç Seferi” AVP Sahnesinde 28 ve 29 Mayıs tarihlerinde saat 20.00’de, “Harikalar Mutfağı” 30, 31 Mayıs tarihlerinde saat 11.00 ve 14.00’de, 01, 02 Haziran tarihlerinde saat: 14.00’de tiyatroseverlerle buluşacak.

“Lobotomobilin Üç Seferi” ve “Harikalar Mutfağı” AVP Sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.

Bursa Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta hangi oyunlar sergilenecek? “Lobotomobilin Üç Seferi” ve “Harikalar Mutfağı” AVP Sahnesinde sanatseverlerle buluşacak