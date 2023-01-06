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Özışık kardeşlerden şaşırtan açıklama: Bu iktidarın gitmesi lazım kesin net

İnternet Haber sitesinin sahibi Hadi Özışık ile kardeşi Süleyman Özışık yayınladığı videolarda iktidara isyan etti. Hadi Özışık, ölümle tehdit edildiğini ifade edeken, Süleyman Özışık ise iktidarın seçimlerde gitmesi gerektiğini söyledi. Özışık, “Yani bakıyorum iktidarın icraatlarına, bir de muhalefetin söylediklerine bakıyorum. Muhalefet beni daha çok cezbediyor” dedi.

GÜNDEM 06.01.2023, 10:27 06.01.2023, 11:03 Murat Aydın
Özışık kardeşlerden şaşırtan açıklama: Bu iktidarın gitmesi lazım kesin net

İnternet Haber sitesinin sahibi Hadi Özışık’ın kardeşi Süleyman Özışık yayınladığı videoda iktidarın seçimlerde gitmesi gerektiğini söyledi. Özışık, “Yani bakıyorum iktidarın icraatlarına, bir de muhalefetin söylediklerine bakıyorum. Muhalefet beni daha çok cezbediyor” dedi.

İnternet Haber sitesinin sahibi Hadi Özışık'ın kardeşi Süleyman Özışık, "Muhalefet beni daha çok cezbediyor" diyerek, 2023 seçimleri ile ilgili "bir kanaate vardığını" söyledi. "Hepinizi şok edecek şekilde şunu söyleyebilirim" diyen Özışık, "Bu iktidarın gitmesi lazım; kesin, net..." dedi.

Youtube kanalında yaptığı yayında açıklamada bulunan Hadi Hözışık yaşadıklarını dedaylarıyla açıkladı.  "Özışık kardeşlerin kalemini kırmışlar" diyen Hadi Özışık'ın ardından Süleyman Özışık da 2023 seçimlerinde iktidarın gitmesi gerektiğini savundu. Hadi Özışık, kardeşi Süleyman Özışık'ın kirasını ödeyemediğini söyleyerek "Aç, susuz" kaldığını ileri sürmüştü. 

Sedat Peker ile yaptığı görüşmenin ortaya çıkmasının ardından internet sitesine reklam verilmediğini söyleyen İnternet Haber sitesinin sahibi Hadi Özışık, isyan etti. Özışık, "Sedat Peker'le konuştum diye beni hain ilan ettiniz. Şimdi de itin kopun kucağına atıyorsunuz. Özışık kardeşlerin kalemini kırmışlar" dedi.

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker ile yaptığı görüşmeyle gündeme gelen Hadi Özışık, YouTube kanalına, "Hadi Özışık'ı İndirin!’ Haber Geldi 3 Milyon TL Karşılığında Benim De Kalemimi Kırmışlar!” başlıklı bir video yükledi.

Kardeşi Süleyman Özışık’ın kirasını ödeyemediğini söyleyen Özışık, " Aç, susuz 19 aydır kirada yaşıyor, kirasını ödeyemiyor. İşsiz kalmış… Ne yaptık biz, ne yaptık? İnternet Haber’e reklam gittiği zaman, ‘kesin orayı, vermeyin’ demenin sebebi ne? Niye bize engel oluyorsunuz. Biz ne ihanet içerisinde olduk?" ifadelerini kullandı. 

"Biz para için dönmedik" diyen Özışık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman sahip çıkacağını ifade ederek, "Vallahi de billahi de inandığımız davadan vazgeçmeyeceğiz. Bizi neyden vazgeçirmeye çalışıyorsunuz" diye seslendi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafındaki kişiler tarafından, "kaleminin kırıldığını" söyleyen Özışık, "İnandığımız için Erdoğan'ın peşinden gidiyoruz. etrafındaki kişiler kalemimizi kırmışlar. Kırmazlarsa namertler. Bizi parayla terbiye etmeye çalışıyorlar, edemezler" dedi. 

"Çok zor durumda kalmamız durumunda İnternethaber'i maalesef kapatmak durumunda kalacağız"

YouTube'daki açıklamalarının ardından Gerçek Gündem'den Ece Seçil Şahin'e konuşan Hadi Özışık, reklam ambargosu uygulandığını ifade ederek İnternethaber'i kapatabileceklerini söyledi. Özışık, alıcı çıkması durumunda ise internet sitesini satmayı düşündüğünü belirtti. 

Özışık, sahibi olduğu İnternethaber'e yönelik reklam ambargosunu şu sözlerle anlattı:

"İnternethaber şu anda 23 yıllık bir site. 50-60 tane çalışan arkadaşımız var. Bunu özellikle belirtiyorum, benim şahsi bir kaygım yok. Benim gelirim var. Ben yarın İnternethaber'i kapattığımda maddi olarak herhangi bir sorun yaşamayacağım, bunu biliyorum. Kira gelirim var. Facebook ve Youtube'dan gelirim var. Fakat İnternethaber'de benimle 20 yıldır çalışan editör arkadaşım var. Ben İnternethaber'i kapattığımda bu arkadaşların tamamı işsiz kalacak. Gelirle gider birbirini karşılamadığı zaman, dolayısıyla şu anda düşünüyoruz. Ayakta kalabilir miyiz, kalamaz mıyız diye düşünüyoruz. Maaş ödememeye başladık, cepte olan her şeyi yine personel için giderlerimiz için harcadık. Çok zor durumda kalmamız durumunda maalesef kapatmak durumunda kalacağız.”

SÜLAYMAN OZIŞIK'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ: BU İKTİDAR GİTMELİ

Hadi Özışık'ın ardından kardeşi Süleyman Özışık'tan da bir açıklama geldi. Youtube kanalına yüklediği "Benim oyum da Millet İttifakı'na" başlıklı videoda konuşan Özışık, "Muhalefet beni daha çok cezbediyor" dedi, iktidarın gitmesi gerektiğini savundu.

Süleyman Özışık, şunları söyledi:

"2023 seçimlerinde bize kim daha çok umut vaat ediyor. Kim bizi daha iyi yönetebilir diye bu listeleri karşılaştırdığınızda inanın bir aydınlanma yaşıyorsunuz. Bir ışık beliriyor ve aydınlanıyorsunuz. Şimdi diyeceksin ki 'Biz tutmadık, sen tuttun Süleyman. Tuttuğun listeye göre 2023 ile ilgili bir kanaate vardın mı?'. Vardım. Ve hepinizi şok edecek şekilde şunu söyleyebilirim. Bu iktidarın gitmesi lazım; kesin, net... Yani bakıyorum iktidarın icraatlarına, bir de muhalefetin söylediklerine bakıyorum. Muhalefet beni daha çok cezbediyor."

#internethaber #süleyman özışık #hadi özışık
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