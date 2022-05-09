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Boğaziçi Üniversitesi ve fonbulucudan Sağlık teknolojileri için büyük hamle

Yapılan iş birliğiyle Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi koordinasyonunda yürütülmekte olan Derin Teknoloji Üssü’nde ön kuluçka, kuluçka ve hızlandırıcı programlarında yer alacak erken aşama derin teknoloji tabanlı girişimlerin fonbulucu ve iştirakinde bulunan şirketler aracılığıyla finansmana erişimi ve ticarileşmesinin önü açıldı.

GÜNDEM 09.05.2022, 13:44 Murat Aydın
Boğaziçi Üniversitesi ve fonbulucudan Sağlık teknolojileri için büyük hamle

 Kitle fonlama platformu fonbulucu ile Boğaziçi Üniversitesi girişimcilik ekosistemine artı değer kazandırmak üzere önemli bir iş birliğine imza attı. Yapılan iş birliğiyle Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi koordinasyonunda yürütülmekte olan Derin Teknoloji Üssü’nde ön kuluçka, kuluçka ve hızlandırıcı programlarında yer alacak erken aşama derin teknoloji tabanlı girişimlerin fonbulucu ve iştirakinde bulunan şirketler aracılığıyla finansmana erişimi ve ticarileşmesinin önü açıldı. 9 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsünde gerçekleşen imza törenine Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Volkan Özgüz, fonbulucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yalçın Koçak, fonbulucu Kurucusu ve CEO’su Hakan Yıldız ile Reinves Capital, Maqasid PYŞ ve fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Dijital Girişimcilik Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. temsilcileri katılım sağladı.

Türkiye’de paya dayalı kitle fonlama sistemini hayata geçiren ilk şirket olan fonbulucu ve iştirakleri, Boğaziçi Üniversitesi ile erken aşamadaki teknoloji girişimlerine destek vermek üzere katma değeri yüksek bir iş birliğine gitti. Ülkemizde bir kitle fonlama platformu ile bir üniversite arasında gerçekleşen ilk iş birliği olma niteliği taşıyan protokolün imza töreni, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Volkan Özgüz, fonbulucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yalçın Koçak, fonbulucu Kurucusu Hakan Yıldız, Reinves Capital temsilcisi Kemal Payza, Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ve fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu temsilcisi Ahmet Güder, Dijital Girişimcilik Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. (diici) temsilcisi Enis Erdem Yurdatapan’ın katılımıyla 9 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsünde gerçekleşti. 

İmzalanan protokol çerçevesinde; Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin koordinasyonunda öncelikle İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) ile Kandilli Yerleşkesi Bilim Teknoloji Binası bünyesine yürütülmekte olan Derin Teknoloji Üssünde ön kuluçka, kuluçka, hızlandırıcı programlarında yer alacak erken aşama ve derin teknoloji tabanlı girişimlerin finansmana kolay ve hızlı erişimleri, ticarileştirilmeleri ve bu alanlarda verilecek eğitimler fonbulucu tarafından yürütülecek. Protokol; birlikte yatırım (co-invest) prensibi doğrultusunda üçüncü taraf yatırım kuruluşlarıyla yapılacak görüşmelerle bir yatırımcı havuzunun oluşturulması ve yönetilmesinin yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin kendi bünyesinde bir girişim sermayesi yatırım fonu kurmak istemesi durumunda tarafların gerekli destekleri vermesini de içeriyor. Protokol hükümleri; teknoloji girişimlerinin geliştirilmesine yönelik tecrübe ve bilgi birikiminin sağlanması amacıyla Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile fonbulucu ve iştirakleri Reinves Danışmanlık A.Ş., Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş., fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Dijital Girişimcilik Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.’nin mevcut olanakların ve sahip oldukları tüm araçların kullanılmasını kapsıyor. 

“Sağlık ve biyoteknoloji alanlarında yeni unicorn’lar çıkaracağımıza inanıyoruz” 

İmza töreninde yapılan iş birliğinin önemine değinen fonbulucu Kurucusu ve CEO’su Hakan Yıldız, “Boğaziçi Üniversitesi ile çok önemli bir iş birliğine imza attık. Zor ölçeklenebilen ve finansmana erişimde zorlanan biyoteknoloji ve sağlık teknolojisi alanlarındaki girişimcilerin ticarileşmesi ve finansmana kolaylıkla ulaşması için sahip olduğumuz tüm araçları seferber edeceğiz. Geldiğimiz noktada girişimlerimizin finansmanı hem kurumsal/bireysel yatırımcılarla, hem de halkımızın katıldığı pay arzlarla mümkün hale geldi. Son bir yılda 60 milyon liraya yakın bir fonlama yaptık. Bu tutar hızla artıyor. Bu iş birliğimiz ile sağlık ve biyoteknoloji gibi girişimlerin zor ölçeklendiği bir alan için binlerce yatırımcının katıldığı bir yatırımcı havuzu oluşturacağız. Bu sayede yatırımcılar için birçok yatırım fırsatı da sunulacak. Ülkemiz girişimcilik ve yatırımcılık açısından önemli kaynaklara sahip. Bizim yaptığımız aslında geliştirdiğimiz bu yeni nesil araçlar ile girişimci ve yatırımcılar doğru, kolay, hızlı ve güvenli şekilde bir araya getirmek. Bu işte başarılıyız. Bu başarımızın Boğaziçi Üniversitesi girişimlerine çok büyük bir katkı sağlayacağına ve sağlık ve biyoteknoloji alanlarında yeni unicorn’lar çıkaracağımıza inanıyoruz” dedi. 

“Biyoteknoloji, sağlık teknolojisi alanlarındaki girişimcileri yeni nesil araçlar ile buluşturuyoruz”

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ise yaptığı açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi yine bir ilke imza atarak, fonbulucu ile birlikte öğrenci, öğretim üyesi ile mezunlarının ve özellikle biyoteknoloji, sağlık teknolojisi alanlarındaki girişimcilerin önünü açarak, girişimlerini geliştirmelerini sağlayacak yeni nesil araçlar ile onları buluşturuyoruz. Üniversitemiz bünyesinde Teknoloji Transfer Ofisi ve Derin Teknoloji Üssü gibi yapılar yoluyla, girişimcilerin desteklenmesi için oluşturduğumuz bu özgün yöntem ile hem yatırım sağlanacak hem de mentorluk desteği verilecek. Gelişen girişimlerden hem üniversitemiz hem de yatırımcılar faydalanacak” ifadelerini kullandı.  

#Boğaziçi Üniversitesi
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