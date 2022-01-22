İstanbullular sabah uyandığında beyaz örtüyle karşılaştı

İstanbullular sabah uyandıklarında Kar yağışı nedeniyle İstanbul'u beyaz örtüyle kaplanmış halde gördü. İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı mega kenti beyaz örtüyle kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı tahminlerin ardından mega kent İstanbul'da dün kar yağışı başladı. Önce kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağış gece de her halanda ortalığı beyaz örtüyle sardı.Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy ilçelerinde sokakta her ne kadar ciddi bir beyazlık olmasa da ağaçların dallarında tutunan kar beyaz örtü oluşturdu.

Kar yağışını seven vatandaşlar dışarı çıkarak karla eğlenerek zaman geçirdi. Mega kent bembeyaz bir görüntüye kavuşurken belediye ekipleri de iş makineleriyle yollardaki karları temizledi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı tahminlere göre İstanbul'da bugün çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca hava sıcaklığının bazı ilçelerdeki sıfırın altında eksi dereceye düşeceği ifade edildi.

GECEYE DOĞRU YOĞUN KAR GELECEK

Öte yandan sosyal medya hesabından kar yağışı hakkında tahminini paylaşan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten," Cephe İstanbul'dan çekilmeye başlıyor. Geceye kadar yağış yok. Geceye doğru şehrin geneline yoğun kar gelecek. Kar tutacak..." dedi.