Bilgi Evlerimizde LGS başarısı

Eyüpsultan Belediyesi’nin kaliteli eğitimde fırsat eşitliği sunan Bilgi Evleri, LGS (Liselere Geçiş Sistemi)’de büyük bir başarıya daha imza attı.

Bilgi Evleri’nde eğitim alan 17 öğrenci LGS’de yüzde 10’luk dilimde yer alarak hem ailelerinin, hem de Eyüpsultan’ın gururu oldu.

Sınavda başarılı olan öğrencileri Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’de tebrik ederek “Bilgi Evlerimizde LGS’ye hazırlanan öğrencilerimizin başarıları bizleri sevindirdi. Tebrikler gençler, başarılarınız daim olsun” dedi.

Bilgi Evleri’nde yıl boyunca LGS sınavına girecek öğrencilere destek olmak, sınav tecrübesi kazandırmak, bu sayede sınav stresini azaltmak için yüz yüze ve online birçok deneme sınavı yapıldı.