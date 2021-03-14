Annesi vefat eden Soylu, evinde taziyeleri kabul etti

Annesi Servet Soylu'nun vefatıyla büyük üzüntü yaşayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve babası Hasan Soylu, annesinin cenazesini hastaneden alarak Bahçeşehir'deki evine getirdi. Soylu ailesi, evin bahçesine kurulan çadırda taziyeleri kabul etti. Çok sayıda kişinin taziye için geldiği Soylu'nun evine, gelenlere yemek ikram edildi.

Soylu'nun evendike taziye ziyaretine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e geldi. Soylu taziyeye gelen dost ve yakınalrına teşekkür etti.

Bir süre Covid-19 tedavisi gören Servet Soylu'nun Kalp yetmezliğinen hayata veda ettiği öğrenildi.

Servet Soylu'nun cenazesi 14 Mart 2021 Pazar günü Tıp Bayramı'ında Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığında toprağa verilecek.