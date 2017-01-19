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DTÖ Başkanı Azevedo, Dünya Ekonomik...
Davos’ta Dünya Ekonomik Forumu’na katılan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Başkanı...
Türban artık Jandarma ve Sahil güvenlikte...
Jandarma ve Sahil Güvenlik'te başörtüsü yasağı kalktı. Genel Komutanlığı...
ABD, Astana görüşmelerine heyet göndermeyecek
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner, ABD’nin Suriye’de barış konulu...
Feyzioğlu: Türk Milleti Türkiye Cumhuriyetine'ne...
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, anayasa değişikliği teklifine...
Ak Parti ve Emniyeti saldırıyla ilgili...
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ve Ak Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan...
Başkan Usta öğrencilerin...
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yarıyıl tatiline giren okulları ziyaret ederek öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.
- Gaziosmanpaşa'da...
GAZİOSMANPAŞA'da gece saatlerinde seyir halinde...
- Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden...
AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlattığı...
Şampiyona Kupasını...
Araphan Spor Kulübü ligin bitmesine haftalar kala şampiyonluğu garantiledi. Şampiyon kulüp için düzenlenen programa katılan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’a, Araphan Spor Kulübü’ne...
- Eyüp'te girilemeyen...
Belediyemiz yurdu etkisi altına alan kar yağışının...
- Eyüp CHP İlçe Başkanı...
CHP Eyüp İlçe Başkanı Sinan Akçiçek, gece saatlerinde...
Cumhurbaşkanı, Aydıner'i...
Bayrampaşa Belediye Başkan Atila Aydıner’in kayınpederi ve Milli Selamet Partisi (MSP) Beyoğlu Kurucu İlçe Başkanı Niyazi Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı cenaze töreniyle...
- Bayrampaşa'da...
Bayrampaşa’nın güvenliği ve huzuru için Bayrampaşa...
- Bayrampaşa Belediyesi'nden...
Amatör spor kulüplerine düzenli olarak malzeme...
Fatih'te ahşap...
FATİH'te 4 katlı ahşap bir binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve çevresindeki 4 binaya daha sıçradı. Yangında can kaybı yaşanmadı; ancak binalarda hasar oluştu.
- Araç kundaklama anı...
FATİH'te dün gece bir sitenin otoparkına giren...
- Fatih Belediyesi Sokak...
Fatih Belediyesi Sokak Hayvanlarını Yalnız Bırakmıyor…...
Sultangazi Belediyesi'nden...
Sultangazi Belediyesi, okulların yarıyıl tatili olması nedeniyle bir dizi etkinlik düzenliyor. İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinliklerde tiyatro, konser ve animatör...
- Sultangazi'de ara...
Yoğun kar yağışı bugün de etkisini gösteriyor....
- Akif’in Şiirleriyle...
Sultangazi Belediyesi, İstiklal Marşımızın yazarı...
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Haberler
Giresunspor-Altınordu: 1-0
TFF 1. Lig'in 18'inci haftasında Giresunspor sahasında Altınordu'yu Özgür Can'ın tek golüyle...
İki lav silahından da aynı kişinin parmak...
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı'na düzenlenen lav...
(Görüntülü Haber) Lav roketinin isabet...
Ak Parti Gençlik Kolları, lav silahlı saldırıda roketin isabet ettiği odada basın...
KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞBAKAN'A...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ı arayarak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım...
Şehidin tabutuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı...
Erdoğan'dan referendumli ilgili ilk...
Anayasa değişikliği teklifinin TBMM'de referanduma gidecek çocğunluğu bulmasını...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 üniversiteye...
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 12 üniversiteye rektör atadı. Cumhurbaşkanlığı...
İlhan Cavcav yoğun bakıma alındı
Ercan ATA/ANKARA, () - GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü Başkanı İlhan Cavcav yoğun bakıma...
AKP il başkanlığınasaldırının izleri...
Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı binasına akşam saatlerinde yapılan...
Şehit Selim Topal, Başbakan Yıldırım...
El Bab'ın Suflaniyah bölgesindeki birliğe, terör örgütü DEAŞ tarafından...
Son dakika... Esenyurt'ta polise ateş...
Esenyurt'ta polise ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemeler göre ölen yada...
Vücutlarına sarılı 258 cep telefonuyla...
BİTLİS'ten batı illerine giden otobüste yapılan aramada 2 yolcunun vücutlarına...
Güleç kardeşler Nurnberg'de yılın...
Rio Olimpiyatlarında Alman Tekvando Milli Takımı'nda yer alan Rabia Güleç ile...
Eğitim bütçesi 14 yılda 12'ye katlandı
ğitime ayrılan bütçe 14 yılda yaklaşık 12 katına çıktı. 2002 yılında 7,5...
ABD karıştı... Trump karşıtı gösterilerde...
ABD Başkanı Donald Trump'ın Cuma günü yemin ederek resmen başkan olması sonrası...
Anayasa değişikliği teklifi Meclisten...
ANAYASA Değişiklik Teklifi tümü üzerinde yapılan oylama sonucu 339 oyla kabul edildi....
Anayasa değişikliğinin 5 maddesi daha...
ANAYASA değişikliği teklifinin 2’nci tur görüşmelerinde Olağanüstü Hal yönetimini...
AK Parti İstanbul il başkanlığına lav...
Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı binasına tek atışlık lav silahı...
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne...
İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına lav silahıyla saldırı düzenlendi. Lav...
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Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu)...