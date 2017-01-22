ABD: Küba politikası yeniden gözden geçirilecek
ABD: Küba politikası yeniden gözden...
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
Kayseri'deki hain saldırıda şehit sayısı...
CHP'li Elif Doğan Türkmen sessizliğini bozdu
Kılçdaroğlu o vekilin istifasını istedi
Ahmet Türk'e tahliye kararı
Bahçeli'nin bu istediği de yerine...
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Saffet Sancaklı'nın eşi son yolculuğuna uğurlandı GAZİOSMANPAŞA
Saffet Sancaklı'nın eşi son yolculuğuna uğurlandı
Şubat ayında Bodrum'da deniz keyfi YAŞAM
Şubat ayında Bodrum'da deniz keyfi
Mehmet Türker'i sevenleri son yolculuğuna uğurladı MEDYA
Mehmet Türker'i sevenleri son yolculuğuna uğurladı
Genelkurmay Başkanı Akar ve komutanlar, Kardak Kayalıkları'nda Gündem
Genelkurmay Başkanı Akar ve komutanlar, Kardak Kayalıkları'nda
48 saat uykusuz çalışıp yeni 24 bilgisayar oyunu ürettiler TEKNOLOJİ
48 saat uykusuz çalışıp yeni 24 bilgisayar oyunu ürettiler
Eğitim bütçesi 14 yılda 12'ye katlandı EĞİTİM
Eğitim bütçesi 14 yılda 12'ye katlandı
Başkan Usta öğrencilerin 2017 yarı yıl karne sevincine ortak oldu EĞİTİM
Başkan Usta öğrencilerin 2017 yarı yıl karne sevincine ortak oldu
Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeledi, kadın vekiller bir birine girdi SİYASET
Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeledi, kadın vekiller bir birine girdi
Ağabeyin omzundaki tüfek ateş aldı,...
Ağabeyin omzundaki tüfek ateş aldı,...

ANTALYA’nın Manavgat İlçesi’nde ava çıkan 18 yaşındaki Hüseyin Gündoğdu’nun...
ABD: Küba politikası yeniden gözden geçirilecek
ABD: Küba politikası yeniden gözden geçirilecek

Beyaz Saray, 50 yılı aşkın bir süredir ABD’nin ambargosu altında tutulan ancak...
Aksaray'da sobadan zehirlenen baba-kız...
Aksaray'da sobadan zehirlenen baba-kız...

AKSARAY'ın Ortaköy İlçesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen...
CHP'li Elif Doğan Türkmen sessizliğini...
CHP'li Elif Doğan Türkmen sessizliğini...

TBMM’nin CHP'li katip üyesi Adana millvetvekili Elif Doğan Türkmen'in...
Sivas'ta FETÖ'den 4 eski polis...
Sivas'ta FETÖ'den 4 eski polis...

SİVAS merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PYD operasyonunda gözaltına alınan 4 eski...
FETÖ şüphelisi kebapçıda çalışırken...
FETÖ şüphelisi kebapçıda çalışırken...

İZMİR'de FEM dershanesi ortağı olan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan...
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Haberler
Zeybekci: Merkez Bankası'nın döviz...
Zeybekci: Merkez Bankası'nın döviz...

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Ticaret Borsası'ndaki imza törenin ardından,...
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
Gaziantep'e şehit ateşi düştü

KAYSERİ'de çarşı iznine çıkan komandoları taşıyan otobüse yönelik bomba...
Ahmet Türk'e tahliye kararı
Ahmet Türk'e tahliye kararı

MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında önce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, () - KAYSERİ'de çarşı iznine çıkan komandoları...
Türkiye'nin ilk entekre şehir hastanesi...
Türkiye'nin ilk entekre şehir hastanesi...

Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı törende Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk Entegre Şehir Hastanesi'nin...
Referendum için 'silahlı tehditte'...
Referendum için 'silahlı tehditte'...

DÜZCE'de, ellerinde tabanca ile çektirdikleri fotoğrafı, 'Başkanlık sistemine...
Die Zeit, Türk-Alman ilişkilerini evliliğe...
Die Zeit, Türk-Alman ilişkilerini evliliğe...

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in günübirlik Türkiye ziyaretini değerlendiren...
Araştırma görevlisi evinin banyosunda...
Araştırma görevlisi evinin banyosunda...

MUŞ Alparslan Üniversitesi'nde (MŞÜ) araştırma görevlisi olan İsmail Alan,...
81 ilde eş zamanlı operasyon
81 ilde eş zamanlı operasyon

EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından aranan kişilere yönelik olarak dün 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi....
ABD askerleri Baltık ülkelerinde konuşlanmaya...
ABD askerleri Baltık ülkelerinde konuşlanmaya...

Polonya’da bulunan olan ABD tank taburunun Baltık ülkelerinde konuşlanmasına başlandı.
Anayasa değişiklik teklifi Cumhurbaşkanı...
Anayasa değişiklik teklifi Cumhurbaşkanı...

Başkanlık sistemini öngören Anayasa değişiklik teklifi, Cumhurbaşkanının onayına...
Saffet Sancaklı taziyeleri kabul etti
Saffet Sancaklı taziyeleri kabul etti

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı vefat eden eşi Hülya Sancaklı için, Beşiktaş...
Başbakan Yıldırım ile Almanya Başbakanı...
Başbakan Yıldırım ile Almanya Başbakanı...

Başbakan Binali Yıldırım ile Alamanya Başbakanı Angela Merkel, görüşmelerinin...
Terör örgütü üyesi sahte kimlikle pasaport...
Terör örgütü üyesi sahte kimlikle pasaport...

BURSA'da, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan 26 yaşındaki...
Sivas merkezli 16 ilde FETÖ operasyonuna...
Sivas merkezli 16 ilde FETÖ operasyonuna...

SİVAS merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PYD operasyonunda gözaltına alınan aralarında...
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç...
Uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç...

 BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde akrabasının evinde uyuşturucu kullandığı...
Diyanetin Cuma Hutbesi evlilik programları
Diyanetin Cuma Hutbesi evlilik programları

DİYANET İşleri Başkanlığı yarın tüm camilerde okunacak cuma hutbesinde nikah...
Son Dakika.. CAS, Hakan Çalhanoğlu'na...
Son Dakika.. CAS, Hakan Çalhanoğlu'na...

CAS, Hakan Çalhanoğlu'na futboldan 4 ay men cezasını onadı

Röportajlar
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Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han

Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu)...
MHP aday adayı Prf.Dr. Recep Özgültekin ile Röportaj Prof. Dr.Recep Özgültekin

MHP aday adayı Prf.Dr. Recep Özgültekin ile Röportaj
Ak Parti Gaziosmanpaşa'da kongre 7 Aralık'ta Av. Şahir Pirdal, Gaziosmanpaşa Ak Parti İLçe Başkanı

Ak Parti Gaziosmanpaşa'da kongre 7 Aralık'ta
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