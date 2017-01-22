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Ağabeyin omzundaki tüfek ateş aldı,...
ANTALYA’nın Manavgat İlçesi’nde ava çıkan 18 yaşındaki Hüseyin Gündoğdu’nun...
ABD: Küba politikası yeniden gözden geçirilecek
Beyaz Saray, 50 yılı aşkın bir süredir ABD’nin ambargosu altında tutulan ancak...
Aksaray'da sobadan zehirlenen baba-kız...
AKSARAY'ın Ortaköy İlçesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen...
CHP'li Elif Doğan Türkmen sessizliğini...
TBMM’nin CHP'li katip üyesi Adana millvetvekili Elif Doğan Türkmen'in...
Sivas'ta FETÖ'den 4 eski polis...
SİVAS merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PYD operasyonunda gözaltına alınan 4 eski...
Giresun Eynesil Derneği...
Eynesilliler Derneği Olağan Genel Kurul toplantısı Gaziosmanpaşa Yolduztabya Mahallesi'nde yapıldı. Eynesil Köseli Mahallesi Derneği'nde Eynesillilerin katılımıyla 22 Ocak 2017 Pazar...
- Başkan Usta öğrencilerin...
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,...
- Gaziosmanpaşa'da...
GAZİOSMANPAŞA'da gece saatlerinde seyir halinde...
Eyüp Belediye Başkanı...
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, düzenlenen bir toplantıda Eyüplü kadın esnaflarla bir araya geldi.
- Şampiyona Kupasını...
Araphan Spor Kulübü ligin bitmesine haftalar kala...
- Eyüp'te girilemeyen...
Belediyemiz yurdu etkisi altına alan kar yağışının...
Cumhurbaşkanı, Aydıner'i...
Bayrampaşa Belediye Başkan Atila Aydıner’in kayınpederi ve Milli Selamet Partisi (MSP) Beyoğlu Kurucu İlçe Başkanı Niyazi Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı cenaze töreniyle...
- Bayrampaşa'da...
Bayrampaşa’nın güvenliği ve huzuru için Bayrampaşa...
- Bayrampaşa Belediyesi'nden...
Amatör spor kulüplerine düzenli olarak malzeme...
Fatih'te ahşap...
FATİH'te 4 katlı ahşap bir binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve çevresindeki 4 binaya daha sıçradı. Yangında can kaybı yaşanmadı; ancak binalarda hasar oluştu.
- Araç kundaklama anı...
FATİH'te dün gece bir sitenin otoparkına giren...
- Fatih Belediyesi Sokak...
Fatih Belediyesi Sokak Hayvanlarını Yalnız Bırakmıyor…...
Sultangazi Belediyesi...
Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte Sultangazi Belediyesi de okullarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
- Sultangazi Belediyesi'nden...
Sultangazi Belediyesi, okulların yarıyıl tatili...
- Sultangazi'de ara...
Yoğun kar yağışı bugün de etkisini gösteriyor....
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Zeybekci: Merkez Bankası'nın döviz...
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Ticaret Borsası'ndaki imza törenin ardından,...
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
KAYSERİ'de çarşı iznine çıkan komandoları taşıyan otobüse yönelik bomba...
Ahmet Türk'e tahliye kararı
MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında önce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, () - KAYSERİ'de çarşı iznine çıkan komandoları...
Türkiye'nin ilk entekre şehir hastanesi...
Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı törende Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk Entegre Şehir Hastanesi'nin...
Referendum için 'silahlı tehditte'...
DÜZCE'de, ellerinde tabanca ile çektirdikleri fotoğrafı, 'Başkanlık sistemine...
Die Zeit, Türk-Alman ilişkilerini evliliğe...
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in günübirlik Türkiye ziyaretini değerlendiren...
Araştırma görevlisi evinin banyosunda...
MUŞ Alparslan Üniversitesi'nde (MŞÜ) araştırma görevlisi olan İsmail Alan,...
81 ilde eş zamanlı operasyon
EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından aranan kişilere yönelik olarak dün 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi....
ABD askerleri Baltık ülkelerinde konuşlanmaya...
Polonya’da bulunan olan ABD tank taburunun Baltık ülkelerinde konuşlanmasına başlandı.
Anayasa değişiklik teklifi Cumhurbaşkanı...
Başkanlık sistemini öngören Anayasa değişiklik teklifi, Cumhurbaşkanının onayına...
Saffet Sancaklı taziyeleri kabul etti
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı vefat eden eşi Hülya Sancaklı için, Beşiktaş...
Başbakan Yıldırım ile Almanya Başbakanı...
Başbakan Binali Yıldırım ile Alamanya Başbakanı Angela Merkel, görüşmelerinin...
Terör örgütü üyesi sahte kimlikle pasaport...
BURSA'da, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan 26 yaşındaki...
Sivas merkezli 16 ilde FETÖ operasyonuna...
SİVAS merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ/PYD operasyonunda gözaltına alınan aralarında...
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BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde akrabasının evinde uyuşturucu kullandığı...
Diyanetin Cuma Hutbesi evlilik programları
DİYANET İşleri Başkanlığı yarın tüm camilerde okunacak cuma hutbesinde nikah...
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Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu)...
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