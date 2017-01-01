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'O ANLARI' ANLATAMADI
Ortaköy'deki terör saldırısının ardından olay yerine gelen Reina'nın güvenlik görevlisi ile bazı çalışanlar...
Halep'ten gelen Suriyeliler için 7...
KAYSERİ Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER) Halep'ten gelerek Türkiye'ye...
TBMM Başkanvekili Hamzaçebi: Bu yası...
TBMM Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, "Bu tür olayların tüm toplumu birleştirmesi...
Endonezya’da turist teknesi yandı: 23...
Endonezya’da turistleri adalara taşıyan bir teknenin yanması sonucu en az 23 kişi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert terör...
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ortaköy'deki terör saldırısıyla ilgili...
Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden...
AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlattığı "Kardeşlik Seferberliği" kapsamında, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı ve lçe belediyelerinin iş birliğiyle hazırlanan...
- Şehit Gökhan Topçu'nun...
İSTANBUL Vezneciler’de gerçekleşen bombalı terör...
- Gaziosmanpaşa'da...
Gaziosmanpaşa Belediyesi, vatandaşların yaklaşan...
Yeşilpınar’da Kalpler...
Yeşilpınar, Halep için tek yürek oldu, yardım kampanyası başlattı. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın da, Yeşilpınar Mahallesi’nde duyarlı vatandaşları ziyaret ederek başlattıkları...
- Başkan Aydın'dan...
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Ümraniye Belediye...
- Başkan Aydın, Akademi...
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüp Belediyesi...
Cumhurbaşkanı, Aydıner'i...
Bayrampaşa Belediye Başkan Atila Aydıner’in kayınpederi ve Milli Selamet Partisi (MSP) Beyoğlu Kurucu İlçe Başkanı Niyazi Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı cenaze töreniyle...
- Bayrampaşa'da...
Bayrampaşa’nın güvenliği ve huzuru için Bayrampaşa...
- Bayrampaşa Belediyesi'nden...
Amatör spor kulüplerine düzenli olarak malzeme...
Fatih'te korkutan...
FATİH'te akşam saatlerinde bir otelin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korkuya neden oldu.
- Fatih Belediyesi ‘Yerel...
Fatih Belediyesi, bilgi sistemlerine üzerine yapmış...
- Fatih'te korkutan...
FATİH'te üç katlı bir binanın çatı katında...
Akif’in Şiirleriyle...
Sultangazi Belediyesi, İstiklal Marşımızın yazarı ve Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 80. yıldönümünde andı.
- İstanbul’dan Halep’e...
Sulangazi Belediyesi de 10 tır yardım malzemesiyle...
- Başkan Altunay'dan...
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, eğitime...
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Haberler
Dolmabahçe'de acil güvenlik toplantısı
Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı...
Üniversite öğrencisi yeni yılda organlarını...
ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1'inci...
Beyaz Saray'dan çok özel fotoğraflar
ABD Başkanı Barack Obama, eşi Michelle Obama ve kızları Sasha ie Malia’nın ev...
Ortaköy'de, olay yerinde son durum:...
Ortaköy'den, kurşun yağdıran saldırgan en an 39 kişiyi öldürdü. Saldırıda...
Çin Ortaköy'deki terör saldırısını...
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na...
İstanbul’daki gece kulübü saldırısı...
İstanbul’un ünlü eğlence merkezine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı...
Katliam sonrası İngiltere Büyükelçiliği'nden...
İstanbul Ortaköy'deki Reina gecekulübüne yapılan terör saldırısı sonrasında...
İçişleri Bakanı Soylu Ortaköy'de:...
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, kimlikleri tespit edilen 20 kişiden 15'inin...
Sağlık Bakanı Akdağ: Hastanelerde 65...
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ terör saldırının...
Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Bu bir...
DİYANET İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ortaköy'deki terör saldırısıyla...
İçişleri ve Sağlık Bakanlarının hastanedeki...
Ortaköy'deki gece kulübüne terör saldırısının ardından İstanbul'a...
Hükümetten saldırıyla ilgili ilk açıklama
Twitter üzerinden açıklama yapan Adalet Bakanı Bakan Bozdağ, "İstanbul'daki...
AB'den Ortaköy saldırısıyla ile...
Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini,...
(Görüntülü Haber) Teröristin gece kulübüne...
Ortaköy'de teröristin gece kulübüne giriş anı kameraya yansıdı. Saldırganın,...
Erdoğan Ortaköy saldırısıyla ilgili...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortaköy'deki saldırıyla ilgili olarak...
Saldırıya uğrayan gece kulübünde yeni...
Saldırıya uğrayan gece kulübünde yeni yıla böyle girmişlerdi
NOEL BABA KILIĞINDAKİ 2 TERÖRİST, SES...
En az 35 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübüne yönelik saldırıyı gerçekleştiren...
Noel Baba kılığında saldıran teröristlerin...
NOEL BABA KILIĞINDA SALDIRAN TERÖRİSTİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLERİ...
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Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu)...