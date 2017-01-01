Dolmabahçe'de acil güvenlik toplantısı
Dolmabahçe'de acil güvenlik toplantısı
Ortaköy'de, olay yerinde son durum: CANLI
Ortaköy'den, olay yerinden son durum:...
İçişleri Bakanı Soylu Ortaköy'de: 39 kişi öldü, 15'i yabancı
Ortaköy saldırısında ölen 39 kişinin...
Hükümetten saldırıyla ilgili ilk açıklama
Bakan Bozdağ'dan patlama açıklaması
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Yeni yılı denize girerek karşıladılar Gündem
Yeni yılı denize girerek karşıladılar
Suriyeliler yeni yılı sokakta karşıladı Gündem
Suriyeliler yeni yılı sokakta karşıladı
Antalya, yeni yılı sessiz ve üst düzey güvenlik önlemleriyle karşıladı YEREL
Antalya, yeni yılı sessiz ve üst düzey güvenlik önlemleriyle karşıladı
Gaziantep'te 25 Aralık Kurtuluş Bayramı YEREL
Gaziantep'te 25 Aralık Kurtuluş Bayramı
Topal Osman Ağa'nın torunları Giresun'da teröre karşı yürüdü Gündem
Topal Osman Ağa'nın torunları Giresun'da teröre karşı yürüdü
Suikast kurbanı Rusya'ya Karlov ülkesine uğurlandı Gündem
Suikast kurbanı Rusya'ya Karlov ülkesine uğurlandı
Avrasya Tüneli'nin açılışından objektiflere yansıyanlar Gündem
Avrasya Tüneli'nin açılışından objektiflere yansıyanlar
Bayrampaşalı Şehit Fehmi Barçın son yolculuğuna uğurlandı Gündem
Bayrampaşalı Şehit Fehmi Barçın son yolculuğuna uğurlandı
'O ANLARI' ANLATAMADI
'O ANLARI' ANLATAMADI

Ortaköy'deki terör saldırısının ardından olay yerine gelen Reina'nın güvenlik görevlisi ile bazı çalışanlar...
Halep'ten gelen Suriyeliler için 7...
Halep'ten gelen Suriyeliler için 7...

KAYSERİ Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER) Halep'ten gelerek Türkiye'ye...
TBMM Başkanvekili Hamzaçebi: Bu yası...
TBMM Başkanvekili Hamzaçebi: Bu yası...

TBMM Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, "Bu tür olayların tüm toplumu birleştirmesi...
Endonezya’da turist teknesi yandı: 23...
Endonezya’da turist teknesi yandı: 23...

Endonezya’da turistleri adalara taşıyan bir teknenin yanması sonucu en az 23 kişi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert terör...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert terör...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ortaköy'deki terör saldırısıyla ilgili...
Kılıçdaroğlu: Terör örgütlerini,...
Kılıçdaroğlu: Terör örgütlerini,...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına...
Videolar
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Haberler
Dolmabahçe'de acil güvenlik toplantısı
Dolmabahçe'de acil güvenlik toplantısı

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı...
Üniversite öğrencisi yeni yılda organlarını...
Üniversite öğrencisi yeni yılda organlarını...

ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1'inci...
Beyaz Saray'dan çok özel fotoğraflar
Beyaz Saray'dan çok özel fotoğraflar

ABD Başkanı Barack Obama, eşi Michelle Obama ve kızları Sasha ie Malia’nın ev...
Ortaköy'de, olay yerinde son durum:...
Ortaköy'de, olay yerinde son durum:...

Ortaköy'den, kurşun yağdıran saldırgan en an 39 kişiyi öldürdü. Saldırıda...
Çin Ortaköy'deki terör saldırısını...
Çin Ortaköy'deki terör saldırısını...

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na...
İstanbul’daki gece kulübü saldırısı...
İstanbul’daki gece kulübü saldırısı...

İstanbul’un ünlü eğlence merkezine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı...
Katliam sonrası İngiltere Büyükelçiliği'nden...
Katliam sonrası İngiltere Büyükelçiliği'nden...

İstanbul Ortaköy'deki Reina gecekulübüne yapılan terör saldırısı sonrasında...
İçişleri Bakanı Soylu Ortaköy'de:...
İçişleri Bakanı Soylu Ortaköy'de:...

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, kimlikleri tespit edilen 20 kişiden 15'inin...
Sağlık Bakanı Akdağ: Hastanelerde 65...
Sağlık Bakanı Akdağ: Hastanelerde 65...

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ terör saldırının...
Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Bu bir...
Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Bu bir...

DİYANET İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ortaköy'deki terör saldırısıyla...
İçişleri ve Sağlık Bakanlarının hastanedeki...
İçişleri ve Sağlık Bakanlarının hastanedeki...

Ortaköy'deki gece kulübüne terör saldırısının ardından İstanbul'a...
Hükümetten saldırıyla ilgili ilk açıklama
Hükümetten saldırıyla ilgili ilk açıklama

Twitter üzerinden açıklama yapan Adalet Bakanı Bakan Bozdağ, "İstanbul'daki...
AB'den Ortaköy saldırısıyla ile...
AB'den Ortaköy saldırısıyla ile...

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini,...
(Görüntülü Haber) Teröristin gece kulübüne...
(Görüntülü Haber) Teröristin gece kulübüne...

Ortaköy'de teröristin gece kulübüne giriş anı kameraya yansıdı. Saldırganın,...
Erdoğan Ortaköy saldırısıyla ilgili...
Erdoğan Ortaköy saldırısıyla ilgili...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ortaköy'deki saldırıyla ilgili olarak...
Saldırıya uğrayan gece kulübünde yeni...
Saldırıya uğrayan gece kulübünde yeni...

Saldırıya uğrayan gece kulübünde yeni yıla böyle girmişlerdi
(Görüntülü Haber) Vali Şahin'den...
(Görüntülü Haber) Vali Şahin'den...
NOEL BABA KILIĞINDAKİ 2 TERÖRİST, SES...
NOEL BABA KILIĞINDAKİ 2 TERÖRİST, SES...

En az 35 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübüne yönelik saldırıyı gerçekleştiren...
Noel Baba kılığında saldıran teröristlerin...
Noel Baba kılığında saldıran teröristlerin...

NOEL BABA KILIĞINDA SALDIRAN TERÖRİSTİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLERİ...
Ortaköy'de ünlü gece kulübüne...
Ortaköy'de ünlü gece kulübüne...

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ortaköy'de gece kulübüne yönelik terör saldırısında...
Röportajlar
Tüm Röportajlar
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han

Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu)...
MHP aday adayı Prf.Dr. Recep Özgültekin ile Röportaj Prof. Dr.Recep Özgültekin

MHP aday adayı Prf.Dr. Recep Özgültekin ile Röportaj
Ak Parti Gaziosmanpaşa'da kongre 7 Aralık'ta Av. Şahir Pirdal, Gaziosmanpaşa Ak Parti İLçe Başkanı

Ak Parti Gaziosmanpaşa'da kongre 7 Aralık'ta
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