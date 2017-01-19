Foto GaleriTüm Galeriler
Sömestri tatili etkinliklerine yoğun ilgi
Sultangazi Belediyesi’nin çocuklar için hazırladığı yarıyıl tatili etkinlikleri...
Sultangazi Belediyesi okulları dezenfekte...
Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte Sultangazi Belediyesi de okullarda dezenfeksiyon...
İstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. TEM'de Mahmutbey ve Hadımköy...
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin...
HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi’nde AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Ortaay, bir...
Suriye ordusu IŞİD'den temizlediği...
Suriye ordusu ve ve hükumete yakın silahlı birlikler, Halep'in güney ve doğusundaki...
Giresun Eynesil Derneği...
Eynesilliler Derneği Olağan Genel Kurul toplantısı Gaziosmanpaşa Yolduztabya Mahallesi'nde yapıldı. Eynesil Köseli Mahallesi Derneği'nde Eynesillilerin katılımıyla 22 Ocak 2017 Pazar...
- Başkan Usta öğrencilerin...
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,...
- Gaziosmanpaşa'da...
GAZİOSMANPAŞA'da gece saatlerinde seyir halinde...
Şampiyona Kupasını...
Araphan Spor Kulübü ligin bitmesine haftalar kala şampiyonluğu garantiledi. Şampiyon kulüp için düzenlenen programa katılan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’a, Araphan Spor Kulübü’ne...
- Eyüp'te girilemeyen...
Belediyemiz yurdu etkisi altına alan kar yağışının...
- Eyüp CHP İlçe Başkanı...
CHP Eyüp İlçe Başkanı Sinan Akçiçek, gece saatlerinde...
Cumhurbaşkanı, Aydıner'i...
Bayrampaşa Belediye Başkan Atila Aydıner’in kayınpederi ve Milli Selamet Partisi (MSP) Beyoğlu Kurucu İlçe Başkanı Niyazi Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı cenaze töreniyle...
- Bayrampaşa'da...
Bayrampaşa’nın güvenliği ve huzuru için Bayrampaşa...
- Bayrampaşa Belediyesi'nden...
Amatör spor kulüplerine düzenli olarak malzeme...
Fatih'te ahşap...
FATİH'te 4 katlı ahşap bir binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve çevresindeki 4 binaya daha sıçradı. Yangında can kaybı yaşanmadı; ancak binalarda hasar oluştu.
- Araç kundaklama anı...
FATİH'te dün gece bir sitenin otoparkına giren...
- Fatih Belediyesi Sokak...
Fatih Belediyesi Sokak Hayvanlarını Yalnız Bırakmıyor…...
Sultangazi Belediyesi...
Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte Sultangazi Belediyesi de okullarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
- Sultangazi Belediyesi'nden...
Sultangazi Belediyesi, okulların yarıyıl tatili...
- Sultangazi'de ara...
Yoğun kar yağışı bugün de etkisini gösteriyor....
VideolarTüm Videolar
Görüntülenme: 3
Görüntülenme: 3
Görüntülenme: 5
Görüntülenme: 4
Haberler
233 DEAŞ hedefi vuruldu, 23 terörist öldürüldü
SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a...
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu
Adana' nın Yüreğir ilçesi Alihocalı mahallesi mezarlığında silahla...
Rusya, öncelikli projelere 177 milyar ruble...
Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya hükümetinin öncelikli projeleri gerçekleştirmeye...
Referandumda sandık başına seçmen sayısı...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), referandumda bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının...
Trump, 'Meksika duvarı' kararını...
ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık özel yetkisini kullanarak Meksika ile ABD sınırına...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar’da...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti çerçevesinde bulunduğu Madagaskar’da,...
Cumhurbaşkanı affetti, mahkeme ceza verdi
AYDIN'ın Söke ilçesinde, Ankara Tren Garı'ndaki bombalı saldırının...
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan...
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde...
FLAŞ... Cumhurbaşkanı Erdoğan: PYD,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Suriye'den tehdit aldığımız sürece oraya...
YSK bu hafta içerisinde referandum tarihini...
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım partisinin genel merkezinde...
Kışanak ve Tuncel' e tahliye çıkmadı
Tutuklandıktan sonra görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı...
MB faiz kararı sonrası dolar yeniden 3.80...
Merkez Bankası'nın, piyasalarda artış beklenmesine karşın, politika faizini...
Reina'ya düzenlenen terör saldırısı;...
Ortaköy'de Reina'ya yılbaşı akşamı gerçekleştirilen terör saldırısına...
TCG ERTUĞRUL çıkarma gemisini 43 yıl...
Türk Silahlı Kuvvetleri, gazilerin Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldıkları...
Kırıkkale'de FETÖ operasyonunda...
KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Fethullahçı...
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk'...
FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) imamı Adil Öksüz'ün, Kahramanmaraş'ın...
SOLOTÜRK'ten yavaş uçuş rekoru
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin gökyüzündeki milli gururu SOLOTÜRK, 2017 gösteri...
Telefon dolandırıcıları FETÖ ile korkutup...
ORDU’da kendilerini telefonda polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 'FETÖ...
Zonguldaklı kadın futbolcu Siirt'e...
TÜRKİYE Kadın Futbolu 3'üncü Lig, 8'inci Grupta mücadele eden Siirt Hasbey...
RöportajlarTüm Röportajlar
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu)...
Firma RehberiTüm Firmalar Firma Ekle