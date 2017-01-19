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Üç otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
İZMİR'in Selçuk İlçesi'nde, üç otomobilin çarpıştığı zincirleme...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz...
İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğleden sonra Kısıklı'daki...
Bakan Işık'tan aile ziyareti
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Edirne'den ablası ve kız kardeşinin yaşadığı...
Mısır, 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda...
Gabon'da düzenlenen 31. Afrika Uluslar Kupası çeyrek final karşılaşmasında...
Referandum kavgası: 10 yaralı, 12 gözaltı
ADIYAMAN'ın Sincik İlçesi'nde, Çavçük mezrasının bağlı olduğu Çatbahçe'den...
Giresun Eynesil Derneği...
Eynesilliler Derneği Olağan Genel Kurul toplantısı Gaziosmanpaşa Yolduztabya Mahallesi'nde yapıldı. Eynesil Köseli Mahallesi Derneği'nde Eynesillilerin katılımıyla 22 Ocak 2017 Pazar...
- Başkan Usta öğrencilerin...
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,...
- Gaziosmanpaşa'da...
GAZİOSMANPAŞA'da gece saatlerinde seyir halinde...
Şampiyona Kupasını...
Araphan Spor Kulübü ligin bitmesine haftalar kala şampiyonluğu garantiledi. Şampiyon kulüp için düzenlenen programa katılan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’a, Araphan Spor Kulübü’ne...
- Eyüp'te girilemeyen...
Belediyemiz yurdu etkisi altına alan kar yağışının...
- Eyüp CHP İlçe Başkanı...
CHP Eyüp İlçe Başkanı Sinan Akçiçek, gece saatlerinde...
Cumhurbaşkanı, Aydıner'i...
Bayrampaşa Belediye Başkan Atila Aydıner’in kayınpederi ve Milli Selamet Partisi (MSP) Beyoğlu Kurucu İlçe Başkanı Niyazi Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı cenaze töreniyle...
- Bayrampaşa'da...
Bayrampaşa’nın güvenliği ve huzuru için Bayrampaşa...
- Bayrampaşa Belediyesi'nden...
Amatör spor kulüplerine düzenli olarak malzeme...
Fatih'te ahşap...
FATİH'te 4 katlı ahşap bir binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve çevresindeki 4 binaya daha sıçradı. Yangında can kaybı yaşanmadı; ancak binalarda hasar oluştu.
- Araç kundaklama anı...
FATİH'te dün gece bir sitenin otoparkına giren...
- Fatih Belediyesi Sokak...
Fatih Belediyesi Sokak Hayvanlarını Yalnız Bırakmıyor…...
Sultangazi Belediyesi...
Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte Sultangazi Belediyesi de okullarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
- Sultangazi Belediyesi'nden...
Sultangazi Belediyesi, okulların yarıyıl tatili...
- Sultangazi'de ara...
Yoğun kar yağışı bugün de etkisini gösteriyor....
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Yol açma çalışmasında çığ altında...
MUŞ’un Bulanık ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Ericek Köyü muhtarı 42 yaşındaki...
Diyarbakır'da markette bombalı saldırı
DİYARBAKIR merkez Bağlar İlçesi'nde bulanan bir markete ses bombasıyla düzenlenen...
ABD, ülkeye gelenlerin sosyal medya hesaplarını...
- Beyaz Saray’ın, ABD’ye yasal yollarla giren ziyaretçilerden kullandıkları ve...
Ocakta unutulan yağ yangın çıkardı,...
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, ocakta unutulan tavadaki yağın neden...
HDP'li Bilgen serbest bırakıldı,...
Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı...
Trump yönetiminin Yemen'deki ilk harekatında...
ABD'nin Donald Trump yönetiminde Yemen'e düzenlediği ilk operasyonda 1 ABD...
Merkel’den Trump’a eleştiri
Ahmet Yıldırım / Dortmund, 29 Ocak () - Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump’ın çıkardığı...
El Bab'da DEAŞ saldırısı: 1 şehit
SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk birliğine...
Genelkurmay Başkanı Akar ve komutanlar,...
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları bugün Aksaz Deniz...
Çaldıkları köpeği veterinerde tıraş...
ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde, bir evin bahçesinden çaldıkları Pomeranya...
Hemşireler, İstanbul'daki zorunlu...
İSTANBUL Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Hemşirelik Lisans...
Uçak mürettebatı da ABD’ye giremedi
Bazı Ortadoğu ve Afrika ülkelerindeki vatandaşların ABD'ye giriş yasağını...
3 ayda 26 HDP milletvekili gözaltına alındı,...
Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin yürürlüğe...
Turizmin liderleri Moskova’da buluştu
Şubat ayında İstanbul’da gerçekleşecek olan turizmin Davos’u olarak tabir edilen...
Otomobil refüje çarpıp takla attı: 2...
EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde refüje çarparak takla atan otomobilde 19...
Fırat Kalkanı'nda 150 DEAŞ hedefi...
SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a...
Trump’ın kararı mahkemeye takıldı
New York Federal Mahkemesi, ABD Başkan Donald Trump’un Cuma günü başkanlık özel...
4 aylık Ömer Halis Demir’in imdadına...
KARS’ta kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kardan kapalı köyünde mahsur kalan...
İngiltere Başbakanı’nın Türkiye ziyareti...
İngiltere Başbakanı Theresa May'in Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk resmi...
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Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu)...
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