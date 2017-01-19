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Beytüşşebap eski kaymakamı Kadir Güntepe...
FETÖ operasyonu kapsamında göz altına alınan Beytüşşebap eski kaymakamı Kadir...
Göçü önlemek adına İtalya’dan Afrika...
Esma Çakır / Roma, 1 Şubat () - İtalya, yasadışı göçü engellemek amacıyla...
Kazakistanlı Müftü heyeti Bağcılar’da...
Bağcılar Belediyesi, kardeş şehir olan Kazakistan Çimkent’in altı müftüsü...
Küçükçekmece'de dehşet: 2 ölü
Küçükçekmece'de, boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla öldüren...
"Başarımızın sebebi erişilebilir...
Hali hazırda inşasına devam ettiği projelerde hızlı bir satış grafiği yakalayan...
Giresun Eynesil Derneği...
Eynesilliler Derneği Olağan Genel Kurul toplantısı Gaziosmanpaşa Yolduztabya Mahallesi'nde yapıldı. Eynesil Köseli Mahallesi Derneği'nde Eynesillilerin katılımıyla 22 Ocak 2017 Pazar...
- Başkan Usta öğrencilerin...
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,...
- Gaziosmanpaşa'da...
GAZİOSMANPAŞA'da gece saatlerinde seyir halinde...
Eyüp Belediye Başkanı...
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, düzenlenen bir toplantıda Eyüplü kadın esnaflarla bir araya geldi.
- Şampiyona Kupasını...
Araphan Spor Kulübü ligin bitmesine haftalar kala...
- Eyüp'te girilemeyen...
Belediyemiz yurdu etkisi altına alan kar yağışının...
Cumhurbaşkanı, Aydıner'i...
Bayrampaşa Belediye Başkan Atila Aydıner’in kayınpederi ve Milli Selamet Partisi (MSP) Beyoğlu Kurucu İlçe Başkanı Niyazi Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı cenaze töreniyle...
- Bayrampaşa'da...
Bayrampaşa’nın güvenliği ve huzuru için Bayrampaşa...
- Bayrampaşa Belediyesi'nden...
Amatör spor kulüplerine düzenli olarak malzeme...
Fatih'te ahşap...
FATİH'te 4 katlı ahşap bir binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve çevresindeki 4 binaya daha sıçradı. Yangında can kaybı yaşanmadı; ancak binalarda hasar oluştu.
- Araç kundaklama anı...
FATİH'te dün gece bir sitenin otoparkına giren...
- Fatih Belediyesi Sokak...
Fatih Belediyesi Sokak Hayvanlarını Yalnız Bırakmıyor…...
Sultangazi Belediyesi...
Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte Sultangazi Belediyesi de okullarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
- Sultangazi Belediyesi'nden...
Sultangazi Belediyesi, okulların yarıyıl tatili...
- Sultangazi'de ara...
Yoğun kar yağışı bugün de etkisini gösteriyor....
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Haberler
Eyüp Belediye Başkanı Aydın, kadın...
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, düzenlenen bir toplantıda Eyüplü kadın esnaflarla...
'TÜRKİYE'NİN CİNAYET HARİTASI'YAYINLANDI
Bireysel silahlanmaya karşı mücadele veren Umut Vakfı, 2016 yılı, "Türkiye...
Adli Tıp'taki FETÖ operasyonu'nda...
İSTANBUL Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına...
Küçükçekmece Başsavcılığı Bekir...
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, “Evet -Hayır" başlıklı köşe...
Oğlu öldürülen işadamı cenazede olay...
Antalya'da eski belediye meclisi üyesi ve MHP'den Muratpaşa Belediye Başkan...
Sabancı Suikasti Davasıyla ilgili mahkeme...
Sabancı Center'da 1996 yılında Özdemir Sabancı, Haluk Görgün ile Nilgün...
Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na...
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Dayatma...
Cerrahpaşa Hastanesi'nde silahlı...
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin psikiyatri kliniğine tedavi amaçlı...
Reşadiye'nin kayıp çocukları yeniden...
TOKAT'ın Reşadiye İlçesi'nde 13 ay önce kaybolan 8 yaşındaki Bayram...
Ruhani: ABD ikiyüzlü, Trump dünyadan...
ABD’nin aralarında İran’ın da olduğu 7 Müslüman ülke vatandaşına getirdiği...
"FETÖ'nün TBMM'yi bombalamasıyla...
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz'da bu örgüt mensuplarının...
İşte, ABD'nin Suriye'de PYD'ye...
ABD'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı kurulan ve ana omurgasını YPG'nin...
AVRASYA TÜNELİ'NDEN 24 SAAT GEÇİŞLER...
Avrasya Tüneli'nden 24 saat geçişler başladı. Hizmete girdiği tarihten itibaren...
Yılın ilk MGK toplantısı 8 saat sürdü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde...
Reina saldırısıyla ilgili 13 kişi tutuklandı
YILBAŞI gecesi 39 kişinin öldüğü Reina saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma...
CHP PM meclisi üyesi Saliha Sera Kadıgil...
Mehmet İlkay ÖZER İstanbul Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanması talebiyle...
Kılıçdaroğlu: Öngörülen değişiklik...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni anayasa ve başkanlık sistemine ilişkin,...
FETÖ'nün 'hakim ve savcı'...
KAHRAMANMARAŞ'ta, FETÖ/PDY'nin hakim ve savcılardan sorumlu imamı olduğu...
SULTANBEYLİ'DE YANGIN: MAHSUR KALAN...
Sultanbeyli'de çok sayıda Suriyeli'nin kaldığı dairede çıkan yangında...
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Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu)...
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