THY uçağına yıldırım isabet etti
THY uçağına yıldırım isabet etti
Düşen uçak, Türk Sivil Havacılığının ilk Jumbo jetiydi
Düşen uçakla ilgili yeni detaylar...
İşsizlik oranı 11.8 oldu, 3 milyon 647 bin kişi işsiz!...
TUİK açıkladı: 3 milyon 647...
Kargo uçağı düştü: O pilot da hayatını kaybetti
Kargo uçağında, O pilot da...
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Estetik yaptırmak isteyenlere; 2017 trendleri YAŞAM
Estetik yaptırmak isteyenlere; 2017 trendleri
İstanbul kara teslim oldu İSTANBUL
İstanbul kara teslim oldu
İzmir saldırısından objektife yansıyanlar Gündem
İzmir saldırısından objektife yansıyanlar
Giresun Fındığı'nın faydaları Bayrampaşa'da tartışıldı SAĞLIK
Giresun Fındığı'nın faydaları Bayrampaşa'da tartışıldı
Yeni yılı denize girerek karşıladılar Gündem
Yeni yılı denize girerek karşıladılar
Suriyeliler yeni yılı sokakta karşıladı Gündem
Suriyeliler yeni yılı sokakta karşıladı
Antalya, yeni yılı sessiz ve üst düzey güvenlik önlemleriyle karşıladı YEREL
Antalya, yeni yılı sessiz ve üst düzey güvenlik önlemleriyle karşıladı
Gaziantep'te 25 Aralık Kurtuluş Bayramı YEREL
Gaziantep'te 25 Aralık Kurtuluş Bayramı
Diyarbakır'da polise bombalı tuzakla...
Diyarbakır'da polise bombalı tuzakla...

Dicle Üniversitesi kümpüs alanında bulunan hafriyat alanında meydana gelen patlama...
Ali Fuat Yılmazer: Ergenekon düzmece ise...
Ali Fuat Yılmazer: Ergenekon düzmece ise...

HRANT Dink cinayeti davasında tutuklu yargılanan eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü...
Diyarbakır'da polise bombalı tuzak;...
Diyarbakır'da polise bombalı tuzak;...

Diyarbakır Dicle Üniversitesi kampüs alanında polis aracının geçişi sırasında...
Diyarbakır'da polise bombalı tuzak;...
Diyarbakır'da polise bombalı tuzak;...

DİYARBAKIR'da, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki hafriyat alanı yakınında...
Diyarbakır Sur, kadın Emniyet Müdürü'ne...
Diyarbakır Sur, kadın Emniyet Müdürü'ne...

DİYARBAKIR'ın merkez Sur İlçesine Emniyet Müdürü olarak Asuman Karacık atandı....
Şampiyona Kupasını Başkan Aydın verdi
Şampiyona Kupasını Başkan Aydın verdi

Araphan Spor Kulübü ligin bitmesine haftalar kala şampiyonluğu garantiledi. Şampiyon...
Videolar
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Haberler
THY uçağına yıldırım isabet etti
THY uçağına yıldırım isabet etti

İSTANBUL-Dalaman seferini yapan Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağına yıldırım...
Dünya çapında 348 gazeteci cezaevinde,...
Dünya çapında 348 gazeteci cezaevinde,...

ANKARA'da, bazı CHP ve HDP milletvekillerinin de konuşmacı olarak katıldığı...
Yasak aşk cinneti: 3 ölü
Yasak aşk cinneti: 3 ölü

İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde 38 yaşındaki Mustafa Şirin, 2 çocuk annesi eşi 36 yaşındaki Miray Şirin'i...
Meksika'da müzik festivalinde ateş...
Meksika'da müzik festivalinde ateş...

Meksika’da bir müzik festivalinde ateş açılması sonucunda en az 5 kişi yaşamını...
Düşen uçak, Türk Sivil Havacılığının...
Düşen uçak, Türk Sivil Havacılığının...

BİŞKEK  Havalimanı'na iniş sırasında düşen ACT Havayolları’na ait Boeing...
Gençlerin yüzde 21.2'si işsiz
Gençlerin yüzde 21.2'si işsiz

Ekonomideki yavaşlamaya bağlı olarak işsizlikteki tırmanış da hız kazandı. Genç...
İşsizlik oranı 11.8 oldu, 3 milyon 647...
İşsizlik oranı 11.8 oldu, 3 milyon 647...

TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde...
Dövizdeki artış otomobil satışlarını...
Dövizdeki artış otomobil satışlarını...

ANADOLU Oto Galericiler Sitesi Başkanlığı'na yeniden seçilen Ekrem Şimşek,...
Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı
Dolar ve euro haftaya yükselişle başladı

Geçen hafta tarihi rekorlar kırdıktan sonra Merkez Bankası müdahalesiyle düşüşe...
Düşen kargo uçağında ölü sayısı...
Düşen kargo uçağında ölü sayısı...

Uçakta 4 mürettebatın bulunduğu belirtilirken Kırgız makamlarının açıklamasına...
Şehit eşi yürekleri dağladı: Yavaş...
Şehit eşi yürekleri dağladı: Yavaş...

BİTLİS'te PKK'ya karşı sürdürülen operasyonlarda şehit düşen Jandarma...
Anayasa değişikliği 2. turu 18 Ocak'ta...
Anayasa değişikliği 2. turu 18 Ocak'ta...

İkinci tura Meclis İçtüzüğü'nün 93’üncü maddesinde yer alan “İkinci...
Kargo uçağı düştü: O pilot da hayatını...
Kargo uçağı düştü: O pilot da hayatını...

Bişkek Havalimanı’na iniş sırasında düşen kargo uçağının, binaların üzerine...
Kargo uçağı düştü: 37 ölü
Kargo uçağı düştü: 37 ölü

ACT Havayolları’na ait Boeing 747-400F Jumbo Jet tipi kargo uçağı, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e iniş...
Araç kundaklama anı güvenlik kamerasına...
Araç kundaklama anı güvenlik kamerasına...

FATİH'te dün gece bir sitenin otoparkına giren yüzleri maskeli üç kişi bir...
Anayasa değişiklik teklifinin 18’inci...
Anayasa değişiklik teklifinin 18’inci...

ANAYASA değişiklik teklifinin 18’inci maddesi 344 oyla kabul edildi. Oy kullanma...
Başbakan Yıldırım, Bahçeli'ye...
Başbakan Yıldırım, Bahçeli'ye...

Anayasa değişiklik teklifinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulunda, 17’nci maddenin...
FETÖ'den açığa alınıp göreve...
FETÖ'den açığa alınıp göreve...

KARABÜK'te Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)...
Ünlü spikere otobüs çarptı
Ünlü spikere otobüs çarptı

SARIYER'de, İEET otobüsünün çarptığı ünlü spiker Caner Karaer ölümden döndü. Kaza Sarıyer Şehit Mithat...
Aziz Yıldırım: Bu ülkede hakem terörü...
Aziz Yıldırım: Bu ülkede hakem terörü...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sahalarında Adanaspor ile 2 - 2 berabere...
Röportajlar
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Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han

Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu)...
MHP aday adayı Prf.Dr. Recep Özgültekin ile Röportaj Prof. Dr.Recep Özgültekin

MHP aday adayı Prf.Dr. Recep Özgültekin ile Röportaj
Ak Parti Gaziosmanpaşa'da kongre 7 Aralık'ta Av. Şahir Pirdal, Gaziosmanpaşa Ak Parti İLçe Başkanı

Ak Parti Gaziosmanpaşa'da kongre 7 Aralık'ta
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