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Bekir Bozdağ eleştirileri yanıtladı:...
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'ndaki anayasa değişiklik paketi...
CIA’den, Trump’a: Ülkeyi tehlikeye...
CIA Başkanı John Brennan, yeni seçilen ABD başkanı Donald Trump’ın ‘istihbarat...
THY yarın için planlanan 121 seferini...
İSTANBUL'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı hava ulaşımını olumsuz...
El İttifak: - Galatasaray: 3-1
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı öncesindeki hazırlıkları çevrçevesinde Suudi Arabistan takımlarından...
Halı saha çöktü
SAKARYA'nın Ferizli İlçesi'nde üzerindeki karın ağırlığını kaldıramayan halı saha çöktü.
Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden...
AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlattığı "Kardeşlik Seferberliği" kapsamında, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı ve lçe belediyelerinin iş birliğiyle hazırlanan...
- Şehit Gökhan Topçu'nun...
İSTANBUL Vezneciler’de gerçekleşen bombalı terör...
- Gaziosmanpaşa'da...
Gaziosmanpaşa Belediyesi, vatandaşların yaklaşan...
Eyüp CHP İlçe Başkanı...
CHP Eyüp İlçe Başkanı Sinan Akçiçek, gece saatlerinde evinin önündeki otomobilini inceleyen ve kendisini görünce kaçan kişilerden şikayetçi oldu.
- Yeşilpınar’da Kalpler...
Yeşilpınar, Halep için tek yürek oldu, yardım...
- Başkan Aydın'dan...
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Ümraniye Belediye...
Cumhurbaşkanı, Aydıner'i...
Bayrampaşa Belediye Başkan Atila Aydıner’in kayınpederi ve Milli Selamet Partisi (MSP) Beyoğlu Kurucu İlçe Başkanı Niyazi Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı cenaze töreniyle...
- Bayrampaşa'da...
Bayrampaşa’nın güvenliği ve huzuru için Bayrampaşa...
- Bayrampaşa Belediyesi'nden...
Amatör spor kulüplerine düzenli olarak malzeme...
Fatih Belediyesi Sokak...
Fatih Belediyesi Sokak Hayvanlarını Yalnız Bırakmıyor… Soğuk hava ve kar yağışı insan yaşamını olumsuz etkilediği gibi hayvanların da hayat şartlarını zorlaştırıyor.
- Fatih’te Belediye...
Meteorolojiden gelen yoğun kar yağışı uyarısının...
- Fatih'te korkutan...
FATİH'te akşam saatlerinde bir otelin giriş...
Sultangazi'de ara...
Yoğun kar yağışı bugün de etkisini gösteriyor. Sultangazi'deki bir çok ara sokak karla kaplandı. Kar nedeniyle sokak aralarında araçların geçişi neredeyse imkansız hale geldi.
- Akif’in Şiirleriyle...
Sultangazi Belediyesi, İstiklal Marşımızın yazarı...
- İstanbul’dan Halep’e...
Sulangazi Belediyesi de 10 tır yardım malzemesiyle...
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Haberler
Samsun'da eğitime kar tatili
SAMSUN'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildiği...
D-100 Karayolu'nu TIR'ı iterek...
Kentte etkili olan kar yağışı Tokat- Niksar karayolunda da sürücülere zor anlar...
'Hakkını helal et' mesajı aldı,...
Mustafa Kahraman eşinden gelen 'hakkını helal et' mesajı üzerine gittiği...
Hilafet istediği iddia edilen okul müdürü...
NEVŞEHİR’de sosyal paylaşım sitesinden laiklere hakaret edip Cumhuriyet yerine...
flash... İDO seferleri yarın sabaha kadar...
: İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bugün saat 13:00'dan yarın saat 12.00'a...
Hidayet Karaca, sağlık sorunlarını gerekçe...
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet...
Ali Sunal, oyunculuk atölyesi açıyor
OYUNCULUĞUNUN yanı sıra eğitmenliği ile bilinen usta aktör Ali Sunal, yeni bir...
Avcılar’da mahsur kalan 4 kişiye 4 saatlik...
AVCILAR'da kalınlığı 1 metreye yaklaşan karda mahsur kalan 1’i hasta 4...
Sultangazi'de ara sokaklarda araçlar...
Yoğun kar yağışı bugün de etkisini gösteriyor. Sultangazi'deki bir çok ara...
İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK'lı...
İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir hafta içerisinde, 253 operasyon gerçekleştirildiğini...
Ankara Barosu'ndan milletvekillerine...
ANKARA Barosu Başkanlığı, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek anayasa...
Ara sokaklar kar altında, üst geçit merdivenleri...
İSTANBUL'da etkili olan kar, haftanın ilk iş günü işe gitmek için evlerinden...
Dış Tİcaret Beklenti Anketi: İhracatta...
Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, ihracatta yaşanan...
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının öğle saatlerinde...
3 metrekarelik çadırda yaşam savaşı
ADANA'da çoban 35 yaşındaki İsmail Dalkılıç, işsiz kalınca eşi ve kızıyla...
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ÇANAKKALE'de 75 yaşındaki Emine Yelboğa, kız çocuklarının okuması için...
“Sarı Nokta hastalığı kanserden daha...
Gözde sarı nokta hastalığı ile ilgili konuşan Prof. Dr. Erkin Kır, bu hastalığın...
Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler Anıtkabir'de
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve 9'uncu Büyükelçiler Konferansı...
New York’ta pantolonsuz metro yolculuğu
ABD’nin New York kentinde her gün 4 milyon insanın yolculuk ettiği metro hatları,...
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Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu)...