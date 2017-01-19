Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı
YSK bu hafta içerisinde referandum tarihini açıklar
YSK bu hafta içerisinde referandum...
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu 
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi...
Trump, 'Meksika duvarı' kararını imzaladı
ABD ile Meksika arasına duvar
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48 saat uykusuz çalışıp yeni 24 bilgisayar oyunu ürettiler TEKNOLOJİ
48 saat uykusuz çalışıp yeni 24 bilgisayar oyunu ürettiler
Eğitim bütçesi 14 yılda 12'ye katlandı EĞİTİM
Eğitim bütçesi 14 yılda 12'ye katlandı
Başkan Usta öğrencilerin 2017 yarı yıl karne sevincine ortak oldu EĞİTİM
Başkan Usta öğrencilerin 2017 yarı yıl karne sevincine ortak oldu
Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeledi, kadın vekiller bir birine girdi SİYASET
Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeledi, kadın vekiller bir birine girdi
PODYUMUN ALTIN KIZLARI DEFİLEDE NEFES KESTİ MAGAZİN
PODYUMUN ALTIN KIZLARI DEFİLEDE NEFES KESTİ
Estetik yaptırmak isteyenlere; 2017 trendleri YAŞAM
Estetik yaptırmak isteyenlere; 2017 trendleri
İstanbul kara teslim oldu İSTANBUL
İstanbul kara teslim oldu
İzmir saldırısından objektife yansıyanlar Gündem
İzmir saldırısından objektife yansıyanlar
Sömestri tatili etkinliklerine yoğun ilgi
Sömestri tatili etkinliklerine yoğun ilgi

Sultangazi Belediyesi’nin çocuklar için hazırladığı yarıyıl tatili etkinlikleri...
Sultangazi Belediyesi okulları dezenfekte...
Sultangazi Belediyesi okulları dezenfekte...

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte Sultangazi Belediyesi de okullarda dezenfeksiyon...
İstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. TEM'de Mahmutbey ve Hadımköy...
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin...
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin...

HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi’nde AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Ortaay, bir...
Suriye ordusu IŞİD'den temizlediği...
Suriye ordusu IŞİD'den temizlediği...

Suriye ordusu ve ve hükumete yakın silahlı birlikler, Halep'in güney ve doğusundaki...
ABD ile Meksika arasında ‘duvar’ savaşı
ABD ile Meksika arasında ‘duvar’ savaşı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’de ‘kanun hükmünde kararname’ ile...
Videolar
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Haberler
233 DEAŞ hedefi vuruldu, 23 terörist öldürüldü
233 DEAŞ hedefi vuruldu, 23 terörist öldürüldü

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a...
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu 
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu 

Adana' nın Yüreğir  ilçesi  Alihocalı mahallesi mezarlığında  silahla...
Rusya, öncelikli projelere 177 milyar ruble...
Rusya, öncelikli projelere 177 milyar ruble...

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya hükümetinin öncelikli projeleri gerçekleştirmeye...
Referandumda sandık başına seçmen sayısı...
Referandumda sandık başına seçmen sayısı...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), referandumda bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının...
Trump, 'Meksika duvarı' kararını...
Trump, 'Meksika duvarı' kararını...

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık özel yetkisini kullanarak Meksika ile ABD sınırına...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar’da...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar’da...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti çerçevesinde bulunduğu Madagaskar’da,...
Cumhurbaşkanı affetti, mahkeme ceza verdi
Cumhurbaşkanı affetti, mahkeme ceza verdi

AYDIN'ın Söke ilçesinde, Ankara Tren Garı'ndaki bombalı saldırının...
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan...
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde...
FLAŞ... Cumhurbaşkanı Erdoğan: PYD,...
FLAŞ... Cumhurbaşkanı Erdoğan: PYD,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Suriye'den tehdit aldığımız sürece oraya...
YSK bu hafta içerisinde referandum tarihini...
YSK bu hafta içerisinde referandum tarihini...

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım partisinin genel merkezinde...
Kışanak ve Tuncel' e tahliye çıkmadı
Kışanak ve Tuncel' e tahliye çıkmadı

Tutuklandıktan sonra görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı...
MB faiz kararı sonrası dolar yeniden 3.80...
MB faiz kararı sonrası dolar yeniden 3.80...

Merkez Bankası'nın, piyasalarda artış beklenmesine karşın, politika faizini...
Reina'ya düzenlenen terör saldırısı;...
Reina'ya düzenlenen terör saldırısı;...

Ortaköy'de Reina'ya yılbaşı akşamı gerçekleştirilen terör saldırısına...
TCG ERTUĞRUL çıkarma gemisini 43 yıl...
TCG ERTUĞRUL çıkarma gemisini 43 yıl...

Türk Silahlı Kuvvetleri, gazilerin Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldıkları...
Kırıkkale'de FETÖ operasyonunda...
Kırıkkale'de FETÖ operasyonunda...

KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Fethullahçı...
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk'...
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk'...

FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) imamı Adil Öksüz'ün, Kahramanmaraş'ın...
SOLOTÜRK'ten yavaş uçuş rekoru
SOLOTÜRK'ten yavaş uçuş rekoru

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin gökyüzündeki milli gururu SOLOTÜRK, 2017 gösteri...
Telefon dolandırıcıları FETÖ ile korkutup...
Telefon dolandırıcıları FETÖ ile korkutup...

ORDU’da kendilerini telefonda polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 'FETÖ...
Zonguldaklı kadın futbolcu Siirt'e...
Zonguldaklı kadın futbolcu Siirt'e...

TÜRKİYE Kadın Futbolu 3'üncü Lig, 8'inci Grupta mücadele eden Siirt Hasbey...
Kayserispor’da Beşiktaş kupa maçı...
Kayserispor’da Beşiktaş kupa maçı...

KAYSERİSPOR yarın Beşiktaş’la oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı ile kongre...
Röportajlar
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Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han

Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu)...
MHP aday adayı Prf.Dr. Recep Özgültekin ile Röportaj Prof. Dr.Recep Özgültekin

MHP aday adayı Prf.Dr. Recep Özgültekin ile Röportaj
Ak Parti Gaziosmanpaşa'da kongre 7 Aralık'ta Av. Şahir Pirdal, Gaziosmanpaşa Ak Parti İLçe Başkanı

Ak Parti Gaziosmanpaşa'da kongre 7 Aralık'ta
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