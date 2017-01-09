CIA’den, Trump’a: Ülkeyi tehlikeye atabilir
CIA’den, Trump’a: Ülkeyi tehlikeye atabilir
THY yarın için planlanan 121 seferini iptal etti
THY yarın için planlanan 121...
Sultangazi'de ara sokaklarda araçlar mahsur kaldı
Sultangazi'de ara sokaklarda araçlar mahsur...
Ankara Barosu'ndan milletvekillerine 'Hayır' çağrısı
Ankara Barosu'ndan milletvekillerine 'Hayır' çağrısı
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İstanbul kara teslim oldu İSTANBUL
İstanbul kara teslim oldu
İzmir saldırısından objektife yansıyanlar Gündem
İzmir saldırısından objektife yansıyanlar
Giresun Fındığı'nın faydaları Bayrampaşa'da tartışıldı SAĞLIK
Giresun Fındığı'nın faydaları Bayrampaşa'da tartışıldı
Yeni yılı denize girerek karşıladılar Gündem
Yeni yılı denize girerek karşıladılar
Suriyeliler yeni yılı sokakta karşıladı Gündem
Suriyeliler yeni yılı sokakta karşıladı
Antalya, yeni yılı sessiz ve üst düzey güvenlik önlemleriyle karşıladı YEREL
Antalya, yeni yılı sessiz ve üst düzey güvenlik önlemleriyle karşıladı
Gaziantep'te 25 Aralık Kurtuluş Bayramı YEREL
Gaziantep'te 25 Aralık Kurtuluş Bayramı
Topal Osman Ağa'nın torunları Giresun'da teröre karşı yürüdü Gündem
Topal Osman Ağa'nın torunları Giresun'da teröre karşı yürüdü
Bekir Bozdağ eleştirileri yanıtladı:...
Bekir Bozdağ eleştirileri yanıtladı:...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulu'ndaki anayasa değişiklik paketi...
CIA’den, Trump’a: Ülkeyi tehlikeye...
CIA’den, Trump’a: Ülkeyi tehlikeye...

CIA Başkanı John Brennan, yeni seçilen ABD başkanı Donald Trump’ın ‘istihbarat...
THY yarın için planlanan 121 seferini...
THY yarın için planlanan 121 seferini...

İSTANBUL'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı hava ulaşımını olumsuz...
El İttifak: - Galatasaray: 3-1
El İttifak: - Galatasaray: 3-1

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı öncesindeki hazırlıkları çevrçevesinde Suudi Arabistan takımlarından...
Halı saha çöktü
Halı saha çöktü

SAKARYA'nın Ferizli İlçesi'nde üzerindeki karın ağırlığını kaldıramayan halı saha çöktü.
Deniz Baykal: Tasarı Meclis'te reddedilirse...
Deniz Baykal: Tasarı Meclis'te reddedilirse...

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal anayasa değişikliğine ilişkin "Bu proje...
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Haberler
Samsun'da eğitime kar tatili
Samsun'da eğitime kar tatili

SAMSUN'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildiği...
D-100 Karayolu'nu TIR'ı iterek...
D-100 Karayolu'nu TIR'ı iterek...

Kentte etkili olan kar yağışı Tokat- Niksar karayolunda da sürücülere zor anlar...
'Hakkını helal et' mesajı aldı,...
'Hakkını helal et' mesajı aldı,...

Mustafa Kahraman eşinden gelen 'hakkını helal et' mesajı üzerine gittiği...
Hilafet istediği iddia edilen okul müdürü...
Hilafet istediği iddia edilen okul müdürü...

NEVŞEHİR’de sosyal paylaşım sitesinden laiklere hakaret edip Cumhuriyet yerine...
flash... İDO seferleri yarın sabaha kadar...
flash... İDO seferleri yarın sabaha kadar...

: İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bugün saat 13:00'dan yarın saat 12.00'a...
Hidayet Karaca, sağlık sorunlarını gerekçe...
Hidayet Karaca, sağlık sorunlarını gerekçe...

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet...
Ali Sunal, oyunculuk atölyesi açıyor
Ali Sunal, oyunculuk atölyesi açıyor

OYUNCULUĞUNUN yanı sıra eğitmenliği ile bilinen usta aktör Ali Sunal, yeni bir...
Avcılar’da mahsur kalan 4 kişiye 4 saatlik...
Avcılar’da mahsur kalan 4 kişiye 4 saatlik...

AVCILAR'da kalınlığı 1 metreye yaklaşan karda mahsur kalan 1’i hasta 4...
Sultangazi'de ara sokaklarda araçlar...
Sultangazi'de ara sokaklarda araçlar...

Yoğun kar yağışı bugün de etkisini gösteriyor. Sultangazi'deki bir çok ara...
İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK'lı...
İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK'lı...

 İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir hafta içerisinde, 253 operasyon gerçekleştirildiğini...
Ankara Barosu'ndan milletvekillerine...
Ankara Barosu'ndan milletvekillerine...

 ANKARA Barosu Başkanlığı, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek anayasa...
Ara sokaklar kar altında, üst geçit merdivenleri...
Ara sokaklar kar altında, üst geçit merdivenleri...

İSTANBUL'da  etkili olan kar, haftanın ilk iş günü işe gitmek için evlerinden...
Dış Tİcaret Beklenti Anketi: İhracatta...
Dış Tİcaret Beklenti Anketi: İhracatta...

Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, ihracatta yaşanan...
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı...
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının öğle saatlerinde...
3 metrekarelik çadırda yaşam savaşı
3 metrekarelik çadırda yaşam savaşı

ADANA'da çoban 35 yaşındaki İsmail Dalkılıç, işsiz kalınca eşi ve kızıyla...
'Kızlar okusun' diye, evini satıp...
'Kızlar okusun' diye, evini satıp...

ÇANAKKALE'de 75 yaşındaki Emine Yelboğa, kız çocuklarının okuması için...
“Sarı Nokta hastalığı kanserden daha...
“Sarı Nokta hastalığı kanserden daha...

Gözde sarı nokta hastalığı ile ilgili konuşan Prof. Dr. Erkin Kır, bu hastalığın...
Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler Anıtkabir'de
Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler Anıtkabir'de

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve 9'uncu Büyükelçiler Konferansı...
New York’ta pantolonsuz metro yolculuğu
New York’ta pantolonsuz metro yolculuğu

ABD’nin New York kentinde her gün 4 milyon insanın yolculuk ettiği metro hatları,...
Dolar ve euro 4 liraya doğru ilerliyor
Dolar ve euro 4 liraya doğru ilerliyor

Küresel piyasalarda tırmanışını sürdüren dolar ve parite etkisiyle yükselen...
Röportajlar
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Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han

Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu)...
MHP aday adayı Prf.Dr. Recep Özgültekin ile Röportaj Prof. Dr.Recep Özgültekin

MHP aday adayı Prf.Dr. Recep Özgültekin ile Röportaj
Ak Parti Gaziosmanpaşa'da kongre 7 Aralık'ta Av. Şahir Pirdal, Gaziosmanpaşa Ak Parti İLçe Başkanı

Ak Parti Gaziosmanpaşa'da kongre 7 Aralık'ta
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