Giresunlular'dan "Sen de Güneş’e Umut Olabilirsin" kampanyası

Avrupa Giresun Dernekleri Federasyonu (AGF) SMA tip 1 tedavisi gören Güneş Karavil için ’’Sen de Güneş’e Umut Olabilirsin. Güneşin Bizlere İhtiyacı var’’ adı altında bir yardım kampanyası

başlattı.

Kampanyaya federasyonun çatısı altında toplanan Mülheim Giresunlular Kültür ve Uyum Derneği, Köln Avrupa Giresun Derneği, Stuttgart Baden Wüttemberg Karadeniz Giresunlular Derneği,

Schömberg Giresunlular Derneği, Kempten Bavyera Karadeniz Giresunlular Derneği ve ViyanaAvusturya Giresunlular Derneği kampanyaya destek veriyor.

Minik Güneş için Avrupa genelinde bir yardım kampanyası başlattıklarını belirten Avrupa Giresun Dernekleri Federasyonu (AGDF) Başkanı Metin Çoban, ’’Maddi durumu iyi olmayan ailesine ve

tedavisi devam eden kızımız için bir kampanya başlattık. Federasyonumuza bağlı derneklerimizin yönetim kurulu ve üyeleri maddi katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımızla irtibata geçecek.

Kampanyadan elde edilen gelir aileye gönderilecektir’’ dedi

Yardım kampanyasına katılmak isteyen gönüllerin bölgelerde bulunan dernek yöneticileriyle görüşebileceklerini belirten Federasyon Başkanı Çoban, ’’ Aile zor günler geçiriyor. Aileye verilecek destek yavrumuzun mutlu ve sağlıklı yarınlara kavuşmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden katkıda bulunmak isteyenler en yakın dernek yetkililerine ulaşarak yada ailenin bankalarda açtırdığı hesap numaralarından yardımda bulunabilirler” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çoban, yardım etmek isteyenlerin Güneş Karavil’in babası Zekeriya Karavil adına açılan

EURO IBAN - TR70 0020 5000 0970 0867 0001 06, USD IBAN – TR38 0097 5000 0970 08670001 05, TL IBAN – TR38 0020 5000 0970 0867 000 03 numaralı hesaplara yardımda bulunabileceğini belirtti.