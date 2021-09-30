Babacan, DEVA'nın ittifak kararı için tarih verdi

‘Kanun karşısında Dersimli Kemal’den, İzmitli Meral’den, Mardinli Mithat’tan, Osmaniyeli Devlet’ten ne farkınız var?’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Denizli’de partisinin 1. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Babacan’ın gündeminde “cumhurbaşkanına hakaret” davaları vardı. Babacan, ayrıca kürsüye yansıttığı ekonomik grafiklerle kendi dönemi ile Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi dönemini kıyasladı.

‘Cumhurbaşkanına hakaret davaları tablosunda parti-devlet var’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’de katıldığı bir yayında hakaret davalarına ilişkin bir soru üzerine kullandığı “Benim hakkımda açılmış böyle davalar falan yok. Bunları kaynağında araştırıyor musunuz?” ifadelerini ekranda gösteren Babacan, cumhurbaşkanına hakaret suçunun adli istatistiklerini paylaştı:

“Biz bunları kaynağında araştırdık. ‘Dava falan yok’ diyor ya. Cumhurbaşkanı olduğu 2014’ten 2020’ye TCK 299. maddesine istinaden 160 bin soruşturma, 35 bin 500 de dava açılmış. Sayın Erdoğan uluslararası kuruluşları beğenmiyor ya hani. Bunlar kendi Adalet Bakanlığı’nın rakamı. Bu tabloda; vatandaşıyla kavgaya tutuşan bir cumhurbaşkanı var. Yürütmenin etkisi altına girmiş bir yargı, paspas edilen ifade özgürlüğü var. Bütün bir ülkeyi ceza tehdidiyle susturacağını zanneden bir kişi var. Kanunların sadece tek bir siyasi partinin genel başkanını korumak amacıyla kullanılması var. Bu tabloda, parti-devlet var.”

‘Diğer genel başkanlarla mevzuat önünde eşitlenmeniz gerekir’

“Sizin, kanunlar karşısında, Dersimli Kemal’den, İzmitli Meral’den, Mardinli Mithat’tan, Osmaniyeli Devlet’ten ne farkınız var? Bakkal Ahmet amcadan, üniversite öğrencisi Levent’ten yasalar önünde nasıl bir ayrıcalığınız olabilir? Genel başkan şapkanızı takıp taraflı davrandığınız anda diğer genel başkanlarla mevzuat önünde eşitlenmeniz gerekir. İstediğine istediğin gibi konuş, aynısını başkası söylerse hemen hakaret davası aç... Adalet, hakkaniyet bu değil. Kendisi diğer genel başkanlarla ilgili her şeyi söyleyebiliyor, benzer ifadeler kendisiyle ilgili kullanıldığında ‘Ben cumhurbaşkanıyım, bana bunu diyemezsin’ diye dava açıyor. Genel başkana söylüyor bunu, nereden ayırt edeceksin?”

‘Cumhurbaşkanına hakaretten cezalandırdıkları gençleri yurttan atıyorlar’

“Soruşturma ve dava açmakla yetinmiyorlar. Ek yaptırımlar getiriyorlar. Bir öğrenci cumhurbaşkanına hakaret suçundan cezalandırırlarsa, o öğrenciye yurtta yer vermiyorlar. Yurttaysa, bu suçlamadan dolayı ceza alırsa, ilişiğini kesiyorlar. Hakaret diye tanımladıkları da genel başkana yapılacak eleştiriler. Bir genç 17-18 yaşında Cumhurbaşkanı’na muhalif ise devletin yurdunda barınamıyor. Bu zihniyet, gençlere ‘Bana muhalifsen, sana yatacak yatak yok’ diyor. Korkmuyoruz, ülkeye ifade özgürlüğü getireceğiz.”

‘Bu sistem tarih kitaplarına ‘gerileme dönemi’ diye geçecek’

Babacan, ayrıca kürsüden yayınladığı grafiklerle kendi dönemi ile Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi dönemindeki ekonomik verileri karşılaştırdı. Babacan şunları söyledi:

“Keyfî yönetim zihniyeti, hak ve özgürlüklerimizi geriletti. Ülkemiz her alanda geriledi. Taraflı cumhurbaşkanlığı sistemi tarih kitaplarında kısa bir bölüm olarak geçecek. O bölümün adı da ‘gerileme dönemi’ olacak. Taraflı cumhurbaşkanlığı sistemi, tarih kitaplarında ‘Bir kişinin duyguları ve dürtüleriyle koskoca bir ülke yönetildiğinde nasıl oluyor’ örneği olarak kayıtlara geçecek.”

‘Biz zenginleştirdik, onlar yoksullaştırdı’

“Dolar cinsinden kişi başı millî gelirde ben ve arkadaşlarım işin başındayken, ortak aklın ve istişare varken kişi başı millî gelirde yıllık ortalama %12,2 büyüme var. Son üç yılda eksi. Her yıl ortalama 2,9 fakirleştirmişler. Biz artırdık, onlar düşürdü. Biz bu milleti zenginleştirdik, onlar yoksullaştırdı. İşte bunun için gerileme dönemi.”

‘Asgari ücreti yılda %10,9 artırdık, yılda %3 düşürdüler’

“Bizim dönemimizde dolar cinsinden asgari ücret, her yıl ortama %10,9 arttı. Taraflı cumhurbaşkanlığı döneminde yıllık ortalama tam %3 düştü. Asgari ücrette Çin'in bile gerisinde Türkiye. İşçi sendikalarının açıkladığı rakamlara göre, asgari ücret açlık sınırının altında. Hani sayın Erdoğan arada bir ‘Asgari ücreti artırdık’ diyor ya… Bizim dönemde artmış, tek yetkiyi elinde tuttuğu dönemde düşmüş; paçal muhasebeyle kapatmaya çalışıyor. Buyursun tekrar yapsın.”

‘Yılık ortalama büyüme hızı bu sistemde %3,6’ya geriledi’

“Rakamları eğip bükerek ‘Şu kadar büyüdük, bu kadar büyüdük’ diye övünüyorlar. Bizim iş başında olduğumuz dönemde Türkiye ekonomisi ortalama her yıl yüzde 7,3 büyümüş. Yani yüzde 7,3 büyüyorsunuz; onun üstüne bir yüzde 7,3 daha büyümek demek. Son dönemde yüzde 3,6. Bunu da kim hissediyor, bilmiyorum. Ülke ekonomisi ne zaman şaha kalkmış, ne zaman ilerlemiş çok açık.”

TEŞKİLATLANMAMIZ TAMAM SEÇİMLERE HAK KAZANDIK

Babacan, "Seçimlere girmeye hak kazandık. Teşkilatlanma bizim için çok önemli vatandaşlarımızla buluşmak sorunlarını dinlemek ve kendimizi anlatabilmek amacımızdır. Bu itibariyle 81 ilin tamamında il başkanlarımızı atamış durumdayız. 973 ilçenin 650’sinde ilçe başkanlarımız görevinde, 450 ilçede kongrelerimizi tamamladık" diye konuştu.

"4 EKİM'DE AÇIKLAYACAĞIZ"

Babacan şu ifadeleri kullandı:

“Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 ve ilk 360 günlük programını hazırladık. Tarım, acil eylem ve sosyal politikalarını kamuoyu ile paylaştık. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili 74 maddelik bir anayasa değişiklik paketi hazırladık. Ama diğer partilerin çalışmalarını incelemeden açıklamak istemedik. Bu çalışmalar gerçekleştiği için 4 Ekim Pazartesi günü genel merkezimizdeki lansmanla bu çalışmamızı kamuoyuna duyuracağız”

"SEÇİM ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE YAPILABİLİR"

Ülkenin şartlarının şu anda çok kötü durumda olduğunu söyleyen Babacan, her alanda sıkıntılar yaşandığını belirtti. Ekonomik sorunların çok derin olduğunu vurgulayan DEVA Partisi lideri hükümetin kendi elindeki gücü riske etmemek için seçime gitmeyeceğini ve seçimin Cumhur İttifakı arasındaki bir anlaşmazlık sebebiyle çok hızlı bir şekilde yapılabileceğini söyledi.

İTTİFAK KARARI

Herkes tarafından merak edilen olası bir ittifakla ilgili Babacan, ittifakların sadece seçim dönemi için yapıldığını sonrasının gönül birlikteliği olduğunu söyledi. Babacan, kendi partisinin ittifak yapıp yapmayacağıyla ilgili, bu kararı seçim dönemi yaklaştığında vereceklerini belirtti.