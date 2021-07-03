Akşener'den Sedat Peker açıklaması: Takipçisiyim!

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in moderatörlüğünde Muharrem Sarıkaya, Kürşad Oğuz, Nihal Bengisu Karaca'nın sorularını yanıtladı.

"Sedat Peker'in açıklamalarını herkes gibi takip edenlerden birisiyim" diyen Akşener, "Gözden kaçan bir şey var. Bir otel var ya. Otelin sahibinin kızının konuşmasını izledim" diyerek Paramount Otel'e ilişkin iddiaları hatırlattı. Akşener "Ben o günden beri Türkiye adına çok korkuyorum. Tarihçiyim. Osmanlı'da olmadı. İşgal dönemindeki Türkiye'de olmadı. Cumhuriyet döneminde olmadı. Nedir? Tapunun delinmesi. Bu ülkede şantajlar olmuştur, çantayla paralar alınmıştır, yolsuzluklar yapılmıştır falan filan. Ama fabrikanın tapusunu, tapu olarak üzerinizde olanın üzerine çökülme diye bir kavram olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Akşener "Tapunuzu hiçbir güç alamaz. Tapunun delinmesi her şeyin sorgulanması anlamına gelir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı: Tıkaç olmayacağım

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını henüz konuşmadıklarını söyleyen Akşener, kendisinin önerisinin tek adayla seçime gitmek olduğunu kaydetti. Akşener "Oturulacak, konuşulacak. Tek tek aday mı, ortak aday mı olacak bilmiyorum. Ben kişisel fikirlerimi paylaşıyorum. Tek adayla gitmenin uygun olabileceğini söylüyorum ama bu bir dayatma değil" dedi.

Akşener; "Ben hiç kimseyle ne sayın Yavaş, ne sayın İmamoğlu, ne sayın Davutoğlu, ne sayın Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir şey konuşmadım. Ben tıkaç olmayacağım, söylediğim şey bu. Sayın İmamoğlu ve sayın Yavaş'ın anketlerde iyi gittiğini görüyoruz. Çünkü anketlerde bunlar soruluyor. İstemeleri normaldir ama ben onların adına bir şey söyleyemem" ifadelerini kullandı.

'Kanal İstanbul' için referandum çağrısı

Kanal İstanbul projesine ilişkin ise Akşener, ''Bu kanalın İstanbullu'ya, Türkiye'ye faydası yok, işsizliğe, yoksulluğa bir faydası var. Milletin rızası var mı? Yok. İstanbullu'ya sorulmuş mu? Hayır. Hadi bakalım Sayın Erdoğan bir referandum yapsın'' dedi.