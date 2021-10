Akşener'den Cumhurbaşkanlığı seçimi için flaş açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptıkları görüşmenin ardından kamuoyuna ortak açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. İki lider, ziyaretin ardından bir basın açıklaması yaptı.

Toplantı sonrası konuşan Akşener, "Millet İttifakı'nın adayını herkes çok merak ediyor. Daha önce bir programda alsınlar seçim kararını 13. cumhurbaşkanı Millet İttifakı olacak demiştim. Benimle ilgili zaman zaman ortaya konan sorulara da net bir şekilde cevap verdim." dedi.

Toplantıdan öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

Akşener, "Memleketin önemli meselelerini istişare etme fırsatı bulduk. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bu istişarelerimiz elbette devam edecek" dedi.

Karamollaoğlu ise, "Özellikle son dönemde takındığı tavır, ortaya koyduğu fikirler itibariyle tebrik etme ihtiyacı da duydum. Kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığından feragat etmesi kanaatime göre önemli bir adımdı" diye konuştu.

Karamollaoğlu şöyle devam etti:

Ülkemizin problemleri çok ve her geçen gün artıyor. Bu problemlerin çözümü sağlam politikalarla gerçekleştirir. Seçimlere normal şartlarda 1.5 yıldan fazla zaman var ama öyle gözüküyor ki sayın Cumhurbaşkanı Meclis açıldıktan sonra Meclis'te seçim kanunlarıyla ilgili bir takım değişikliğe gidecekler. Kısa vadeli menfaatlerini geliştirmek için yaptıkları açık. Kamuoyunda son zamanlarda oluşan hava ne olursa olsun problemler çözülmediği sürece vatandaşın rahat etmesi mümkün değil. İnsanlar söze doydular, icraat bekliyorlar. Önümüzdeki seçimler önemli bu konuda da dirsek temasına ihtiyaç var.

Erdoğan - Putin görüşmesi

Akşener: Sayın Erdoğan'ın son dönemlerde bir alışkanlığı var. Kimsenin, devlet görevlisinin olmadığı görüşmeler. Ne konuşuldu, ne oldu bu ülkede kimse bilmiyor sadece sayın Erdoğan biliyor. Soçi dönüşünde verdiği bir beyanat var sayın Erdoğan'ın parlamenter sisteme dair bir bakış açısı var. Partili Cumhurbaşkanlığı savunmuş sayın Erdoğan ancak bizler Soçi'deki ya da Biden ile görüşme gibi istişarelerden uzak davranış biçiminin aslında tek adam sisteminin oluşturduğunu biliyoruz.

Karamollaoğlu: Esas mesele ister tek adam sistemi, iste parlamenter sistem... Esas mesela insanların dertlerini çözecek politikalar üretmek. Bizim en büyük sıkıntımız sayın Erdoğan'ın bütün şikayetleri politik olarak algılayıp reddetmesi.

Mutlaka denetlenebilir yönetime ihtiyaç var. Bir ülkede her hakim, her savcı, her emniyet müdürü yanlış yapar diye bir şey yok. Önlenmezse sorun çıkar tehlike burada. Başkanlık sisteminin getirdiği problem de buradan kaynaklanıyor. İtirazlara itibar edilmiyor.

'BAŞBAKANLIK' AÇIKLAMASI

Akşener: Ne söylediğim çok açık ifade ettim. Dolayısıyla bir sistemin tartışılması gerektiğini...

Millet İttifakı'nın adayını herkes çok merak ediyor. Daha önce bir programda alsınlar seçim kararını 13. cumhurbaşkanı Millet İttifakı olacak demiştim. Benimle ilgili zaman zaman ortaya konan sorulara da net bir şekilde cevap verdim.

Dolardaki yükseliş

Akşener: Sayın Erdoğan talimat verdi. Özerk olduğu iddia edilen Merkez Bankası Başkanı talimatı yerine getirdi. Sayın Erdoğan'ın müthiş ekonomistliğinin ispatı için kendini yerden yere atan bir bürokrasi anlayışı ile karşı karşıyayız. Demek ki neymiş ekonomi içinde kanun, hukuk, adalet, demokrasi gerekiyormuş. 'Tak diye söyledi şak diye' yapıldı.