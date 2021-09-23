TEV ve TSK Mehmetçik Vakfı'ından, Zeki Müren’i 'Mevlit'li anma programı

Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve TSK Mehmetçik Vakfı (TSKMEV) en önemli bağışçılarından olan değerli sanatçı Zeki Müren’i, ebediyete intikalinin 25’inci yılında Bursa’da Emir Sultan Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenecek bir törenle, Bodrum’da ise Zeki Müren Sanat Müzesi’nde gerçekleştirilecek ve YouTube üzerinden canlı yayınlanacak olan mevlitle anacak.

Türkiye’nin Sanat Güneşi Zeki Müren, vefatının 25’inci yıldönümünde Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve TSK Mehmetçik Vakfı (TSKMEV) tarafından Bursa ve Bodrum’da düzenlenen anma töreni ve mevlitle anılacak. Tüm mal varlığını TEV ve Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan kıymetli sanatçı Zeki Müren 24 Eylül Cuma günü doğduğu Bursa’da Emir Sultan Mezarlığı’ndaki kabri başında anılacak. Ardından ise Zeki Müren Güzel Sanatlar Müzesi’nde bir anma töreni gerçekleştirilecek.

Sanat Güneşi’nin çok sevdiği Bodrum’da ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla günümüzde, Zeki Müren Sanat Müzesi olarak kullanılan evinde gerçekleştirilecek mevlit ise koronavirüs salgını nedeniyle toplum sağlığı gözetilerek dijital ortamdan canlı olarak yayınlanacak.

Mevlit aşağıdaki kanallardan canlı olarak izlenebilecek;

https://www.youtube.com/user/TEVKurumsal

https://www.youtube.com/MehmetçikVakfıorg

https://www.youtube.com/user/BodrumBelediyesi

Bugüne dek TEV Zeki Müren Burs Fonu’ndan 5 bini aşkın öğrenci faydalanırken, Mehmetçik Vakfı, sanatçının Vakfa yaptığı bağışla gücüne güç katarak, Şehit ve Gazi ailelerine aylık 16 milyon yardımda bulunuyor.

Devlet sanatçısı, söz yazarı ve bestecisi, Türk Sanat Musikisi’nin unutulmaz sesi Zeki Müren, 26 Mart 1996 tarihinde yapmış olduğu vasiyetnamesi ile başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan Türk gençlerine eğitim imkânı sağlamak amacıyla mal varlığının yarısını Türk Eğitim Vakfı’na, diğer yarısını ise gazilerimiz ile şehit ve gazi çocuklarımıza destek için TSK Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

TEV ve TSK Mehmetçik Vakfı, sanatçının mirasının yasal varisleri olarak 2002 yılında Bursa’da sanatın har dalı ile ilgili eğitimler verilen Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve TSK Mehmetçik Vakfı, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’ni yaptırdı.

Lisenin kurulduğu yıldan bu yana 2 bin 525 öğrenci Görsel Sanatlar, 2 bin 525 öğrenci Müzik Bölümü olmak üzere toplam 5 bin 50 öğrenciye eğitim verildi. Halen okulda devam eden öğrenci sayısı ise 331.

Türk Eğitim Vakfı’nda adına açılan Zeki Müren Burs Fonu’ndan bugüne dek 81 şehirde öğrenim gören 3 bin 638 öğrenciye burs verildi. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında TEV Zeki Müren Burs Fonu ile 220 öğrenciye ayda 800 TL burs desteği sağlanacak.

Türk Eğitim Vakfı Hakkında:

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 4 Mayıs 1967 tarihinde merhum Vehbi Koç'un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 Türk aydını tarafından kuruldu. Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek Türkiye’ye ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini destekleyen TEV, kuruluşundan günümüze yaklaşık 260 bin yurt içi ve 2053 yurt dışı bursu sağladı. Eğitime katkılarını 31 adet eğitim tesisi yaptırarak destekleyen Türk Eğitim Vakfı ayrıca Türkiye’de üstün başarılı ve yüksek potansiyelli öğrencilere ihtiyaç duydukları eğitimi lise düzeyinde sağlamak amacıyla kurulan İnanç Lisesi’ni 2001 yılında devraldı ve okul Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) adıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. İzmir’de, Trabzon’da ve Ankara’da kız öğrenci yurdu açarak Türk Eğitim Vakfı Öğrenci Yurtları İktisadi İşletmesi bünyesinde faaliyet alanını genişletti.

TSK Mehmetçik Vakfı Hakkında:

TSK Mehmetçik Vakfı, Vatan hizmetini yerine getirirken Şehit olan veya askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden Mehmetçiklerin yakınları ile Gazi ve engelli Mehmetçiklerimizin kendilerine ve çocuklarına yardım etmektedir.

17 Mayıs 1982 tarihinde kurulan Mehmetçik Vakfı, kurulduğu tarihten bu yana geçen 39 yıl içerisinde ise, 53 bin 629 kişiye toplam 1 milyar 259 milyon 104 bin 153 lira yardım yapmıştır. Zeki MÜREN’in Vakfa yaptığı bağışla gücüne güç katan TSK Mehmetçik Vakfı, aylık ortalama 16 milyon TL amaca yönelik yardımda bulunurken, Şehit olan veya askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden bir Mehmetçik ailesine bir defaya mahsus 105 bin TL yardımda bulunuyor. Derecesine göre Gazi Mehmetçiklerimize aylık 1.500 TL ile 4.200 TL arasında bakım yardımı yapan Vakıf, öğrenim durumuna göre ise Mehmetçik çocuklarına ayda 1.000 TL ile 1.500 TL arasında bakım ve öğrenim yardımı yapıyor. Ayrıca 2009 yılından bu yana her sene Mehmetçik Vakfından yardım alan 90 Şehit ve Gazi Mehmetçik çocuğuna yönelik olarak Mehmetçik Çocukları kültür gezisi düzenleyen Mehmetçik Vakfı, 2017 yılından bu yana ise Şehit anne ve eşleri ile babalarına anneler ve babalar günü yardımı yapmaktadır.