REKOR FİYATA SATILAN KANUNİ PORTRESİ İBB’YE BAĞIŞLANDI

Müzayede evi Sotheby's’in “İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları” başlıklı koleksiyonundan rekor fiyata satılan Kanuni Sultan Süleyman portresi, eser alıcısı tarafından İBB’ye bağışlandı. Gelişmeyi sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Böylesi kıymetli bir eserin İstanbul’a bağışlanması ve İBB’ye duyulan güven gurur verici. İstanbul’a hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2020’de National Gallery’den satın alarak Saraçhane Sergi Salonu’nda gösterimini yaptığı Fatih portresinin bir Osmanlı Hakanı daha evine dönüyor. Dünyanın sayılı müzayede evlerinden Sotheby's’in “İslam Dünyası ve Hindistan Sanatı” başlıklı müzayedesinde satılan Kanuni Sultan Süleyman'ın nadir bulunan portresi, İBB’nin oldu. 350 bin sterline satın alan eser alıcısı, portreyi İBB’ye bağışladı. Portrenin on beş gün içerisinde İstanbul’a getirilmesi planlanıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelişmeyi sosyal medya hesabından şu ifadelerle açıkladı:

“Evine Dönüyor! Mart ayında İngiltere’deki müzayedede rekor fiyata satılan Kanuni Sultan Süleyman portresi eser alıcısı tarafından İBB’ye bağışlanmıştır. Böylesi kıymetli bir eserin İstanbul’a bağışlanması ve İBB’ye duyulan güven gurur verici. İstanbul’a hayırlı olsun.”

İBB, 31 Mart 2021’deki müzayededen aralarında 1.200 yıllık Zuhruf Suresi'nin ve 1.100 yıllık Maide Suresi'nin yer aldığı el yazmaları ile 700 yıllık Kur'an-ı Kerim sayfaları, Mesnevi ve Bahaeddin Veled'in İbtidâ-Nâme’sinin bulunduğu eserleri satın aldı. Anadolu'dan parçalar ve Osmanlı Devleti ile ilgili sanat eserlerinin yer aldığı müzayedenin en dikkat çeken parçası Kanuni Sultan Süleyman portresi oldu. Portre, beklentileri geride bırakarak tahmini fiyatının dört katında alıcı bularak rekor fiyata satıldı. 19'uncu yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait olduğu belirtilen portrenin 16'ncı yüzyılda, İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.