Kanal İstanbul’a Devlet Garantisi verildi

Kanal İstanbul tartışmaları sürerken yeni gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kanal İstanbul'u yaptırmayacağını ifade ederken, Cumhurbaşkanlığı yapılması için gerekli çalışmaları yapıyor. İstanbul Belediyesinin bir projesi olan Kanal İstanbul ile ilgili Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı yetkilendirdi. yeni Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’a geçici madde eklendi. Resmi Gazete’de yayımlanan geçici maddeye göre Kanal İstanbul Projesi’ne de devlet garantisi verildi.

Kanuna eklenen maddede:

“15/3/2020 tarihinden sonra ihalesi yapılmış ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte henüz uygulama sözleşmesi imzalanmamış, yurt dışından finanse edilmesi planlanan yap-işlet-devret projeleri kapsamında, 11/A maddesi uyarınca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı özel bütçeli kamu idareleri tarafından imzalanacak borç üstlenim anlaşmalarına, ilgili idarenin borç üstlenim anlaşmasından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlayacak şekilde, 4749 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 8/A maddesi hükümlerine tabi olmaksızın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da taraf olabilir” dendi.