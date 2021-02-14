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Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı, Yoğun katılımdan Mesafe kalmadı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanlarından Kadir Topbaş, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze merasiminin ardından Cammi avlusunda toprağa verildi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan ve çok sayıda siyasetçi ve vatandaş katıldı. Cenaze de adeta izdiham görüntüsü sergilendi.

GÜNDEM 14.02.2021, 16:45 14.02.2021, 20:16 Murat Aydın
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Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı, Yoğun katılımdan Mesafe kalmadı!
Kadir Topbaş'ın cenazesinde izdiham!
Kadir Topbaş'ın cenazesinde izdiham!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB) eski Başkanlarından Kadir Topbaş, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze merasiminin ardından Cammi avlusunda toprağa verildi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan ve çok sayıda siyasetçi ve vatandaş katıldı. Cenaze de adeta izdiham görüntüsü sergilendi.

İBB eski Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kadir Topbaş İstanbul Fatih Camii'nde cenaze namazı kılıdı. Namaza  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Söylü, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Grupbaşkan Vekili Engin Altay, MHP Milletvekili Celal Adan ve çok sayısıda siyasetçi, bürokrat ve vatandaşlar katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan mesafe kuralanın cenazede uygulamadığı dikkat çekti.  

 ERDOĞAN: İMAM HATİP OKULUNDA BAŞLADI, DAVADA DEVAM ETTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP GehelBaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cenazede kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan; " Saygıdeğer kardeşlerim, muhteremen müminler her şeyden evvel şu an musallada bulunan değerli büyüğümüz Kadir Topbaş beyle yol arkadaşlığımız şuracıkta Çarşamba'da İstanbul İmam Hatip Okulu'nda başladı. Tabi buraya girdiğimizde Kadir abimiz benim 4-5 sınıf önümdeydi. O zamanlar aynı anda oranın kantinine bakarlardı. Orada başlayan yol arkadaşlığımız daha sonra davada da beraber sürdü.

RABBİMİZDEN GELDİK ONA DÖNECEĞİZ

Daha sonra Beyoğlu Belediye Başkanlığı, malum İstanbul Belediye Başkanlığı şeklinde yol arkadaşlığımız böyle geldi. Az önce hocamız da mülk suresini okudular. Bunun dışında da hepimizin mukadder akıbeti olan "İnna Lillahi ve inna ileyhi raciun" bundan kaçış yok. Rabbimizden geldik ve ona döneceğiz. Şu an hizmetinde bulunduğu İstanbul'da Fatih Camii'nin musallasından uğurluyoruz Hakk'a.

FATİH HAZİRESİNDE ÇOK DEĞERLİ ARKADAŞLARI OLACAK

İnşallah Fatih Haziresine defnedeceğiz. Orada da çok değerli arkadaşları olacak. Onlarla beraber de  Rabbim sevgili habibinin ismiyle müsemma sancağı altında buluşturur. Hep birlikte bizleri buluşturur inşaAllah. Allah yar ve yardımcımız olsun.

Malum bu koronavirüs imtihanı ile karşı karşıyayız. Birçok yol arkadaşımız bizden ayrıldı ayrılıyor. Rabbim yardımcımız olsun. Şehitlerimize rahmet eylesin. Hasta yatağında şifa bekleyenlere de yardımını göndersin inşaAllah. Hep birlikte bir fatiha ile Kadir abimizi uğurlayalım" ifadelerini kullandı.

İLK TÖREN BEYOĞLU BELEDİYESİ ÖNÜNDE

76 yaşındaki Kadir Topbaş, 16 Kasım'da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Kadir Topbaş dün hayatını kaybetti. Cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'nedaha sonra da Beyoğlu belediyesi önüne getirildi.

Topbaş için Beyoğlu Belediyesi önünde tören düzenlendi.Törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan duaların ve alınan helalliğin ardından Topbaş'ın cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne götürüldü.

"ESERLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Yapacakları eserlere Kadir Topbaş ismini vereceklerini söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Eserlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz kendisiyle Kasımpaşa'da Beyoğlu'nda dolaşırken, çocukluğundan hatıraları paylaşırdı. Biz de Beyoğlu'nda onu sevenler olarak, burada bıraktığı hatıralara sonuna kadar sahip çıkacağız. İsminin yaşaması için bu dönemde yapacağımız eserlere Kadir Topbaş ismini de vermeyi uygun görüyoruz. Allah rahmet eylesin. İstanbul'un, Beyoğlu'nun Kadir abisi olacak. Biz onu öyle hatırlayacağız" dedi.

Törene Kadir Topbaş'ın ailesi, yakınları ve belediye çalışanları katıldı.

İBB ÖNÜNDE DE TÖREN YAPILDI

Kadir Topbaş, için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve çok sayıda Büyükşehir Belediye çalışanı katıldı. Burada yapılan duaların ve alınan helalliğin ardından Topbaş'ın cenazesi Fatih Camii’ne götürüldü.

Topbaş'ın ailesine başsağlığı dileyen Vali Yerlikaya, “İstanbul’umuza gece gündüz demeden hizmet eden Kadir ağabeyimizi uğurlamak için bir araya geldik. Mekanı cennet olsun, kederli ailesine, sevenlerine, tüm şehrimize başsağlığı diliyorum. Kadir ağabeyimiz gönlümüze iyi günde, kötü günde cila çekmiştir. Tebessümü hepimizi kuşatmıştır” dedi.

İMAMOĞLU: ÇOK ÖZEL BİR YERE SAHİPTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ”İstanbul gibi bir şehri yönetmek üzere vatandaş tarafından görevlendirilmek gerçekten büyük bir onurdur. Hem İstanbul hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumu için çok özel bir yere sahiptir. Vatandaşımızın kendisine gösterdiği büyük bir teveccüh vardır. Kadir Topbaş, Kadir abi kimliği ile siyasette de bambaşka bir ifade biçimine sahipti. Kimsenin kalbini kırmamıştır. Bize göre 20 yıl hizmet etmiştir. Allah ondan razı olsun. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.

Kadir Topbaş'ın cenazesi, Fatih Camiinde kılınan Cenaze namazının ardından Fatih Camii Bahçesinde toprağa verildi. Cenaze toprağa verilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da kuran okuyup dua etti. 

Cenazede Koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı da dikkatlerden kaçmadı. Kalabalık kitle, masketıktı ama mesafe uygulanmadığı görüldü. Ancak, Güvenlik görevlileri, Camiiye girişte herkese maske dağıttı. Bunun üzerine bazı vatandaşların kendi kullandıkları maskeyle birlikte çift maske kullanmaları dikkat çekti. 

#kadir topbaş #cenaze #cumhurbaşkanı #izdiham #TayyipErdoğan #akparti
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