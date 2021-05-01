banner314

banner325

Son Dakika

İsmail Ergüneş, Bakan Yardımclığına atandı

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre Gaziosmanpaşa Ak Parti eski İlçe Başkanlarından Avukat İsmail Ergüneş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na atandı.

GÜNDEM 01.05.2021, 12:00 Murat Aydın
İsmail Ergüneş, Bakan Yardımclığına atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üç bakanlığa atama yaptı. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre Gaziosmanpaşa Ak Parti eski İlçe Başkanlarından Avukat İsmail Ergüneş  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na ise Ahmet Erdem ve Prof. Dr. Lütfihak Alpkan atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç ise görevinden alındı

İSMAİL ERGÜNEŞ KİMDİR?

Ortaokul ve Lise yıllarında Milli Gençlik Vakfı Hassa Şubesinin kuruluşu ve sonraki çalışmalarında aktif olarak yer aldı.1990 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1994 yılında mezun oldu.

Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana bilim dalında “Yasama Sorumsuzluğu” konulu tezi ile tamamladı.

Ak Parti’nin kuruluşu ile birlikte sırasıyla Ak Parti İstanbul İl Seçim İşleri, İl Hukuk, İl Başkanlığı Çalışma Grubu ve yine eş zamanlı olarak Ak Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı Çalışma Grubu ve İlçe Seçim Kurullarında aktif üye olarak görev yaptı.

2006 yılında yapılan Ak Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresinden sonra İlçe Seçim İşleri Başkanı oldu. Türkiye’nin en büyük ilçesi Gaziosmanpaşa’da 22 Temmuz 2007 seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkez(SKM) Başkanlığı yaptı.

2008 yılında yapılan Gaziosmanpaşa İlçe 3. Olağan kongresinde İLÇE BAŞKANLIĞI’ na seçildi.

2011 yılında yapılan Ak Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı’nın 4. Olağan Kongresinde tekrar İLÇE BAŞKANLIĞI görevine getirildi.

2014 yılı Mahalli idareler Seçimlerde Gaziosmanpaşa İLÇE BELEDİYE Başkan Aday Adaylığı için İlçe Başkanlığı görevinden istifa etti

Ardından İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Komisyon Üyeliğine getirildi.

İlçe Başkanlığı döneminde 33 yeni İlköğretim okulunun İSMEP ve İl Özel idaresi kanalıyla ilçeye kazandırılması, Her yirmibin nüfusa bir Aile Sağlığı Merkezi projesi kapsamında 14 yeni Aile Sağlığı Merkezinin ilçeye kazandırılması, inşası halen devam eden ve p tamamlanan 250 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin yapılması, 300 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yapımının devamı ve açılışının takibi ve ilçeye kazandırılması, biri Yarı Olimpik Yüzme Havuzu olmak üzere 2 adet Spor Kompleksinin ilçeye kazandırılması ile 4 adet 112 Acil Servis Merkezinin ilçeye kazındırılması, İlçede bulunan 3 İmam Hatip Lise sayısının 6’ya 3 olan İmam Hatip Ortaokulu sayısının 8’e çıkarılması ile 11 İHL ve Ortaokulu ile İstanbul’da en fazla İHL’ si olan ilçe ve 2012-2013 Eğitim öğrenim döneminde İstanbul ilçelerinde İHL’ lere en fazla kayıt yaptırılan ilçe olmasında etkin rol aldı.

Birçok Sivil Toplum Kuruluşunda kurucu üye, üyelik ve onursal başkanlık görevlerinde bulundu.

25 yıldır Gaziosmanpaşa'da ikamet etmekte birlikte aynı ilçede 19 yıldır Serbest avukatlık yapmaktadır

#İsmail Ergüneş #Ailile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı #bakan yardımcısı #atama
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 01 Mayıs 2021
İmsak 06:16
Güneş 07:41
Öğle 13:22
İkindi 16:23
Akşam 18:54
Yatsı 20:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 36 78
2. Fenerbahçe 36 73
3. Galatasaray 36 72
4. Trabzonspor 37 64
5. Hatayspor 36 57
6. Alanyaspor 37 57
7. Sivasspor 36 55
8. Gaziantep FK 36 54
9. Karagümrük 36 51
10. Göztepe 36 48
11. Antalyaspor 37 43
12. Konyaspor 36 42
13. Rizespor 36 42
14. Malatyaspor 36 40
15. Başakşehir 36 40
16. Ankaragücü 36 38
17. Kayserispor 36 38
18. Kasımpaşa 36 37
19. Erzurumspor 37 37
20. Gençlerbirliği 36 35
21. Denizlispor 36 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 32 64
2. Giresunspor 32 64
3. Samsunspor 32 64
4. İstanbulspor 32 60
5. Altay 32 57
6. Altınordu 32 54
7. Ankara Keçiörengücü 32 52
8. Ümraniye 32 50
9. Tuzlaspor 32 47
10. Bursaspor 32 43
11. Bandırmaspor 32 39
12. Boluspor 32 38
13. Balıkesirspor 32 35
14. Adanaspor 32 34
15. Menemenspor 32 34
16. Akhisar Bld.Spor 32 29
17. Ankaraspor 32 26
18. Eskişehirspor 32 8
Takımlar O P
1. Man City 33 77
2. M. United 33 67
3. Leicester City 34 63
4. Chelsea 33 58
5. West Ham 33 55
6. Liverpool 33 54
7. Tottenham 33 53
8. Everton 32 52
9. Leeds United 33 47
10. Arsenal 33 46
11. Aston Villa 32 45
12. Wolverhampton 33 41
13. Crystal Palace 32 38
14. Southampton 33 37
15. Burnley 33 36
16. Newcastle 33 36
17. Brighton 33 34
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 33 25
20. Sheffield United 33 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 33 73
2. Real Madrid 33 71
3. Barcelona 33 71
4. Sevilla 33 70
5. Real Sociedad 33 53
6. Real Betis 33 50
7. Villarreal 33 49
8. Granada 33 45
9. Celta de Vigo 34 44
10. Athletic Bilbao 33 42
11. Osasuna 33 40
12. Levante 34 38
13. Cádiz 33 37
14. Valencia 33 36
15. Getafe 33 34
16. Deportivo Alaves 33 31
17. Real Valladolid 33 30
18. Elche 33 30
19. Huesca 33 27
20. Eibar 33 23
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir