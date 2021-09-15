Giresun için gurur kaynağı olan Şehitlik Sakarya'da törenle açıldı

Sakarya Meydan Muharebesinde Şehit düşen Milli Mücadelede Kahramanı ve 42. Giresun Gönüllü Alayı Komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan için inşa edilen şehitlik gerçekleştirilen törenle

açıldı. Haymana ilçesinde, Haymana Büyük Cami bahçesinde düzenlenen Şehitlik ve Anıt’ın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans yöntemiyle açılışı gerçekleştirildi.

Açılışı yapılan Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Şehitliğinin, Giresunlular için bir gurur abidesi olduğunu belirten AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, “Sakarya Zaferimizin 100. Yılında, TİRDEF

başta olmak üzere, bazı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte girişimini başlattığımız ve başından bu yana özenle takibini yaptığımız bu önemli eserin açılışını görmek bizleri duygulandırırken aynı zaman da

gururlandırdı” dedi.

Millî Mücadelemizin önemli kahramanlarından ve Giresun’umuz için gurur kaynağı olan

Hüseyin Avni Alparslan’ın aziz hatırasının gelecek kuşaklara aktarılmasın çok önemli olduğunu vurgulayan Öztürk şunları kaydetti; “Giresun’umuz düşman tarafından işgal edilememiş olmasına rağmen, kahraman Giresunlu

ecdadımız, vatanın düşman işgalinden kurtulması için gönüllü alayları oluşturmuştur. 47. Gönüllü Alay komutanı Osman Ağa, 42. Gönüllü Alay komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan ve beraberindeki

Giresunlu Kahramanlarımız Sakarya Meydan Muharebesinde büyük yararlılıklar göstermiş ve zaferin kazanılmasında büyük katkıları olmuştur. Burada gerçekleşen çetin çarpışmalarda yaralanan Binbaşı

Hüseyin Avni Alparslan tedavi gördüğü Haymana’da şehit düşmüş ve Büyük Cami avlusuna

defnedilmiştir.

Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Alanı, Milli Park olarak ilan edilmiş olsa da, şehit

komutanımız ve arkadaşlarının yattığı Haymana Büyük Camii arkasındaki şehitlik, milli park dışında kalmıştı. İlimiz Giresun ve ülkemiz için çok büyük kahramanlıklar gösteren Binbaşı Hüseyin Avni

Alpaslan ve arkadaşlarının aziz hatırasını yaşatmak için; Tarım ve Orman Bakanımızla ve Milli Parklar Genel Müdürümüzle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde hamdolsun bu alanın şehitlik olarak

düzenlenmesi ve Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parkıyla bağının kurulması kararı alınmıştı. Şimdi Hüseyin Avni Alparslan Şehitliğinin önünde duruyoruz. Onların bu büyük mücadelesini

asla unutmayacağız ve bizim gerçekleştireceğimiz mücadelelerimizde hep örnek alacağız. Ayrıca kahraman ve vatansever Giresun Halkımızın, aziz vatanımız için vermiş olduğu

mücadelenin bir nişanesi artık Ankara’da da yer alacak. Bu şehitliği her ziyaretimizde kahraman

ecdadımıza olan şükran duygumuz ve Giresunlular olarak gururumuz artacak.

Bu şehitliğin hayat bulmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımıza, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürümüze, Haymana

Belediye Başkanımıza, TİRDEF yönetimine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”