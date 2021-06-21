Düğünlerde teknoloji ile modayı buluşturan şıklık

RAMSEY, şık ve yenilikçi smokin seçeneklerinin yanı sıra ter kokusunu hapseden, leke tutmayan smokin gömlek modelleri ile modern aksesuarlardan oluşan özel Tuxedo koleksiyonuyla erkeklerin en mutlu zamanlarında da yanında!

RAMSEY, evlilik hazırlığı yapan çiftleri bu en mutlu zamanlarında da yalnız bırakmıyor ve Tuxedo koleksiyonuyla erkeklere şık aynı zamanda yenilikçi smokin seçenekleri sunuyor. Smokinde klasik siyah rengin yanında farklı bir stilin altını çizmek için ekru, gri, indigo ve lacivert gibi alternatifler de sunan RAMSEY Tuxedo koleksiyonunda smokinler; yelekler, renkli ve desenli papyonlar, yaka çiçekleri, ayakkabı, kemer ve kol düğmesi gibi şık aksesuarlarla tamamlanıyor.

Moda ve teknolojiyi buluşturma gücünü erkeklerin en mutlu zamanlarında da kullanan RAMSEY, ter kokusunu hapseden özel smokin gömlek modeli ve su, yağ, içecek lekesi tutmayan yenilikçi smokin gömlek modelleriyle de düğünleri damatlar için de mükemmel bir deneyime dönüştürüyor.

RAMSEY, düğünlerde damadın coşkusunu ve mutluluğunu paylaşan yakınlarını da unutmuyor. Yepyeni Be+ Suit koleksiyonuyla davetliler için de düğünleri şık, rahat ve keyifli bir hale getiriyor. RAMSEY Be+ Suit koleksiyonu pozitif enerji veren, eğlenceli iç detayları, doğal koton ve keten kumaş kullanımlarının yanı sıra yenilikçi ve modern kesimiyle erkeklere yepyeni bir takım elbise deneyimi yaşatıyor.

En özel gününüzde size özel smokin deneyimi!

RAMSEY yeni nesil kişiye özel dikim hizmeti “Made to Measure” (MTM) ile erkeklere hayatlarının en anlamlı günlerinden birinde lüks ve kişiselleştirilmiş “özel’’ ayrıcalıklar da sunuyor.

RAMSEY MTM ile kumaşından kalıbı ve aksesuarlarına kadar damat adaylarının beklentileri ile tarzlarına uygun olarak ister daha uzun ve fit gösteren, ister çok hafif hissettiren smokin ya da takım elbiseler tasarlanabiliyor. RAMSEY MTM hizmetinden yararlanmak için RAMSEY İstanbul İstinyePark, Zorlu Center, Ankara Panora mağazalarını ziyaret etmek ya da (505) 193 32 80 ‘den MTM Süpervizöründen randevu oluşturmak yeterli.