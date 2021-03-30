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Türkiye’nin ilk “Fenomen Akademisi” kuruldu!  

Markaların reklam yüzleri haline gelen sosyal medya fenomenleri, akademili oluyor. Türkiye’nin ilk Fenomen Akademisi’ni kuran Boom Club, fenomenlere müzikten diksiyona çeşitli dersler verecek, onlara sinemanın, müziğin de yolunu açacak.

EĞİTİM 30.03.2021, 10:45 30.03.2021, 11:01 Murat Aydın
Türkiye’nin ilk “Fenomen Akademisi” kuruldu!  

Markaların reklam yüzleri haline gelen sosyal medya fenomenleri, akademili oluyor. Türkiye’nin ilk Fenomen Akademisi’ni kuran Boom Club, fenomenlere müzikten diksiyona çeşitli dersler verecek, onlara sinemanın, müziğin de yolunu açacak. 1 milyon liralık yatırımla hayata geçen Boom Club’ın sunduğu 6 aylık eğitimle diploma sahibi olmaya hazırlanan fenomenler, birer yıldız olma fırsatıyla yurtdışında da ilgi görecek

Pandemi dönemiyle birlikte hızla artan sosyal medya kullanımı, markaları reklam kullanımında da bu mecralara yöneltti. Rotasını dijital platformlara çeviren markaların ağırlıklı reklam anlaşmaları “Influencer” iletişimine oldu. 2020 yılının ilk 6 ayında 7.9 milyar TL’lik reklam yatırımı gerçekleşirken, bu rakamın yüzde 55’i dijital mecralarda gerçekleşti. Pek çoğumuzun gün içerisinde sıklıkla karşılaştığı “Yukarı kaydır” reklamlarının daha kaliteli kişiler tarafından yapılması içinse yeni bir oluşum hayata geçti. Sosyal medyanın milyonlarca takipçili fenomenleri için “Akademi” olarak planlanan Boom Club’da, Türkiye’de bir ilke imza atarak eğitimli fenomenler yetiştirecek. Boom Club’da Oğuzhan Keser menajerliğinde özel olarak seçilen 8 kişilik ve toplam 18 milyon kişi tarafından takip edilen fenomen grubu, hazırlanan ultra lüks villada hem yaşayacak, hem de konusuna hakim ünlülerden değişik eğitimler alacak. Diksiyondan, görsel şovlara, müzikten, iletişime kadar pek çok branşta eğitim alacak olan fenomenler, yıldız olmanın yolculuğuna çıkacaklar.

Tiktok, Instagram ve Youtube’da milyonlarca kişinin takip ettiği bir ekipten oluşan Boom Club’ın kadrosu ise; Mehmet Javeed, Yiğit Resmi, Sametizs, Aysude Resmi, Barış Resmi, Öznur Garip, Erenizx ve Yeşim Resmi hesaplarının sahibi gençlerden oluşuyor. Akademide bulundukları süre içerisinde, düzenlenecek yarışma formatlarıyla çeşitli hediyeler kazanma şansı yakalayacak olan fenomenlerden sadece biri, 6 ayın sonunda lüks bir otomobile sahip olacak. Boom Club’da bulunan 8 fenomenin yalnızca 4’ü diplomalı fenomen olma hakkı kazanabilecek. Diploma ve hediyeler için ter dökecek olan fenomenlerin çekişmeli rekabetleri de, Boom Club sosyal medya hesaplarından meraklıları için paylaşılacak.

1 milyon TL’lik bir yatırımla hayata geçirilen Boom Club, sektörün önemli oyuncularından oluşuyor. Dijital Reklamcılık alanında önemli markaların başında gelen CRM Grup, Türk sinemasının son dönemin en önemli filmlerine imzasını atan DADA Yapım, Union İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkmen, Girişimci Yatırımcı Ali Gökçiler ve Rap müziğin önemli isimlerinden Ramiz’in bir araya gelmesiyle oluşturulan Boom Club akademiden mezun olan fenomenler, Türkiye’nin influencer iletişiminde “İlk” eğitimli fenomen olma unvanına da sahip olacaklar. Aynı zamanda mezuniyetleri sonrasında, kendi müziklerini yapabilecek, sinema filmlerinde oynama hakkı kazanabilecek ve yurtdışına açılma şansına sahip olabilecekler. 

“Türkiye nüfusunun yüzde 70.8’i sosyal medya kullanıyor”

Pandemi sürecinin sadece ticareti değil, iletişimi de etkilediğini dile getiren Boom Club Kurucu Ortağı Ramazan Becer, “Ülkemizde günlük sosyal medya kullanımı bu süreçle birlikte 3 saati geçmek üzere. Nüfusun yüzde 70.8’i sosyal medya kullanıyor. Spordan sanata hemen hemen her alandaki insanlar sosyal medyada boy gösteriyor. Bu da reklamverenler için hedeflediği kitleye ulaşabilmeleri için çok cazip mecralar anlamına geliyor. Bu ağlarda reklam yoğunluğunun artmasıyla birlikte “Mouth to mouth” denilen ağızdan ağıza iletişim kampanyalarına yönelim var. Influencer olarak tabir ettiğimiz, yüksek takipçi sayısına sahip kişiler, markaların markajına girdi. Ancak bakıldığında Türkiye’de Influencer kavramı sadece takipçi sayısından ibaret. Dünyaya baktığımızda yeteneklerini geliştiren, “Influencer”lık dışında kariyerlerini yönlendiren kişiler var. Biz Boom Club Akademi ile milyonlarca takipçisi olan gençlerimize yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak, geliştirmek ve “Influencer” kavramını meslek haline getirebilmek için adım attık. Bu eğitimden sonra da Türkiye’nin en önemli markalarıyla işbirliklerini organize edeceğiz” dedi.

Müzik piyasasında “Influencer” kirliliği yaşanıyor! 

Özellikle son yıllarda müzik piyasasında çıkan şarkılara dikkat çeken Boom Club Kurucu Ortağı Ramiz Bayraktar, “Her fenomen olanın bir şarkı çıkardığına şahit oluyoruz. Altyapısı, ses kalitesi, şarkı kalitesi hiç önemsenmeden sadece etkileşim almak için yapılan bu şarkılar saman alevi gibi çıkıyor ve sektöre katkı sağlamıyor. Biz gerçekten yetenek avcısı gibi, sesler yakalayıp, sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşabilecek yeteneklere şans vermek için bu yola çıktık. Akademimizdeki eğitimleri tamamlandıktan sonra, müzik kariyerlerinde de yanlarında olacağız” diye konuştu.

Beyaz Perde’nin kapıları sonuna kadar açılıyor

Türkiye’de 32.7 milyon Tiktok kullanıcısının olduğu açıklanırken, Tiktok’ta pek çok influencer’ın ciddi oyunculuk yeteneği olduğuna dikkat çeken Boom Club Kurucu Ortağı Levent Cengizhan, “Pek çok yetenekli genci gördük. Sıkı bir eğitimle sosyal medyada sergiledikleri performansı beyaz perdeye yansıtabileceklerini düşünüyoruz. Akademimizde eğitimler 6 ayda tamamlanacak. Yüksek performans gösteren gençlere yapımcılığını üstleneceğimiz dizi ve filmlerde şans tanıyacağız” dedi. Boom Club evinde, her hafta bir yönetmen, oyuncu gibi konuklar ağırlayacaklarını da söyleyen Cengizhan, “Kulübümüzdeki gençler, gerçekten eğitimlerini işin uzmanlarından alacaklar ve buradan çıktıklarında yeteneklerinde uzman kişiler olacaklar” diye konuştu.

#FenomeAkademisi
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