Nickelodeon’in Çocukların Seçimi Ödülleri 2021'de kazananlar

Nickelodeon’un turuncu zeplini, 14 Mart Pazar Türkiye saati ile 06.30’da, bu yılki Çocukların Seçimi Ödüllerinde hayranları dünya ve ötesinde sanal bir yolculuğa çıkardı. Kenan Thompson’ın (Kenan, Saturday Night Live) sunduğu Çocukların Seçimi Ödülleri Grammy® ödüllü küresel süperstar Justin Bieber’ın muhteşem performanslarını, ünlülerin katılımlarını, heyecan verici sürprizler ve kanalın imzası olan yeşil slime’ı içerdi.

NICKELODEON’UN ÇOCUKLARIN SEÇİMİ ÖDÜLLERİ 2021’DEN ÖNE ÇIKANLAR:

Çocukların gelecek nesiller için daha iyi bir dünya yaratma konusundaki gücünü ve cesaretini tanıyan Generation Change sunumunun bir parçası olarak oyuncu Jennifer Garner tarafından takdim edilen Amerka Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in özel sözleri;

Quavo'nun eşlik ettiği ve Hailey Bieber'ın tanıttığı, performanslarıyla Grammy®️ Ödüllü sahibi dünyaca ünlü süperstar Justin Bieber’ın liste başı olmuş hiti “Intentions”, ve son single'larından “Hold On” ve “Anyone”;

Nickelodeon’un iCarly oyuncu kadrosundan Miranda Cosgrove (Carly Shay), Jerry Trainor (Spencer Shay) ve Nathan Kress (Freddie Benson) yeniden bir araya gelerek, “Favori Film” için Çocukların Seçimi Ödülünü sunmaları;

Kim Kardashian, Tyler Perry, Yara Shahidi and Marsai Martin’in seslendirme kadrosunda olduğu PAW Petrol’ün ön gösterimi;

KCA sunucusu Kenan Thompson ile Robert Downey Jr., Charli D’Amelio, Lin-Manuel Miranda ve Liza Koshy'nin inanılmaz ve efsanevi slimelamaları;

Aynı anda yapılan en çok miktarda slime ile Guinness Dünya Rekorlar kitabına girildi.

Aileleriyle birlikte evlerinde bulunan hayranlar onları canlı ve interaktif biçimde gösteren bir duvarda yer aldı ve içlerinden şanslı bir aileye özel bir ödül verilmesi;

Gal Gadot, Millie Bobby Brown, BTS, Addison Rae, Sofía Vergara, David Dobrik, Tiffany Haddish, Anna Kendrick, Dove Cameron, Heidi Klum, Terry Crews, Dixie D’Amelio, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Joshua Bassett, Anthony Anderson, Dani & amp; Dannah Lane ve Iain Armitage törende boy gösteren ünlülerden bir kaçıydı. Bunların yanında Nickelodeon yıldızları: JoJo Siwa; That Girl Lay Lay; Jules LeBlanc ve Jayden Bartels (Side Hustle); Gabrielle Nevaeh Green ve Darci Lynne (Unfiltered); ve Genç Dylan (Tyler Perry’s Young Dylan) da ödül törenine katıldı.

NICKELODEON’UN ÇOCUKLARIN SEÇİMİ ÖDÜLLERİ 2021 KAZANANLARI:

TELEVİZYON:

EN İYİ ÇOCUK TV ŞOVU

Alexa & Katie

EN İYİ AİLE TV ŞOVU

Stranger Things

EN İYİ REALITY SHOW

America’s Got Talent

EN İYİ ÇİZGİ FİLM

SpongeBob SquarePants

EN İYİ KADIN TV YILDIZI

Millie Bobby Brown

EN İYİ ERKEK TV YILDIZI

Jace Norman

FİLM:

EN İYİ FİLM

Wonder Woman 1984

EN İYİ KADIN FİLM OYUNCUSU

Millie Bobby Brown

EN İYİ ERKEK FİLM OYUNCUSU

Robert Downey Jr.

EN İYİ ANİMASYON FİLM

Soul

EN İYİ ANİMASYON SESLENDİRMECİ

Anna Kendrick

MÜZİK:

EN İYİ KADIN SANATÇI

Ariana Grande

EN İYİ ERKEK SANATÇI

Justin Bieber

EN İYİ MÜZİK GRUBU

BTS

EN İYİ MÜZİK İŞBİRLİĞİ

“Stuck with U” – Ariana Grande & Justin Bieber

EN İYİ ŞARKI

“Dynamite” - BTS

EN İYİ KÜRESEL MÜZİK YILDIZI

BTS

DİĞER KATEGORİLER:

EN SEVİLEN KADIN SOSYAL MEDYA YILDIZI

Charli D’Amelio

EN SEVİLEN ERKEK SOSYAL MEDYA YILDIZI

James Charles

EN İYİ KADIN SPOR YILDIZI

Simone Biles

EN İYİ ERKEK SPOR YILDIZI

LeBron James

EN İYİ VİDEO OYUNU

Among Us

EN SEVİLEN BEBEK

Baby Shark

Nickelodeon’un Çocukların Seçimi Ödülleri 2021, Barbie®, Goldfish® Flavor Blasted® krakerleri, got milk?, LEGO® VIDIYO ™, Olive Garden® ve Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sponsorluğundadır.