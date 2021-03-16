Nickelodeon’in Çocukların Seçimi Ödülleri 2021'de kazananlar
Kenan Thompson’ın (Kenan, Saturday Night Live) sunduğu Çocukların Seçimi Ödülleri Grammy® ödüllü küresel süperstar Justin Bieber’ın muhteşem performanslarını, ünlülerin katılımlarını, heyecan verici sürprizler ve kanalın imzası olan yeşil slime’ı içerdi.
Nickelodeon’un turuncu zeplini, 14 Mart Pazar Türkiye saati ile 06.30’da, bu yılki Çocukların Seçimi Ödüllerinde hayranları dünya ve ötesinde sanal bir yolculuğa çıkardı. Kenan Thompson’ın (Kenan, Saturday Night Live) sunduğu Çocukların Seçimi Ödülleri Grammy® ödüllü küresel süperstar Justin Bieber’ın muhteşem performanslarını, ünlülerin katılımlarını, heyecan verici sürprizler ve kanalın imzası olan yeşil slime’ı içerdi.
NICKELODEON’UN ÇOCUKLARIN SEÇİMİ ÖDÜLLERİ 2021’DEN ÖNE ÇIKANLAR:
Çocukların gelecek nesiller için daha iyi bir dünya yaratma konusundaki gücünü ve cesaretini tanıyan Generation Change sunumunun bir parçası olarak oyuncu Jennifer Garner tarafından takdim edilen Amerka Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in özel sözleri;
Quavo'nun eşlik ettiği ve Hailey Bieber'ın tanıttığı, performanslarıyla Grammy®️ Ödüllü sahibi dünyaca ünlü süperstar Justin Bieber’ın liste başı olmuş hiti “Intentions”, ve son single'larından “Hold On” ve “Anyone”;
Nickelodeon’un iCarly oyuncu kadrosundan Miranda Cosgrove (Carly Shay), Jerry Trainor (Spencer Shay) ve Nathan Kress (Freddie Benson) yeniden bir araya gelerek, “Favori Film” için Çocukların Seçimi Ödülünü sunmaları;
Kim Kardashian, Tyler Perry, Yara Shahidi and Marsai Martin’in seslendirme kadrosunda olduğu PAW Petrol’ün ön gösterimi;
KCA sunucusu Kenan Thompson ile Robert Downey Jr., Charli D’Amelio, Lin-Manuel Miranda ve Liza Koshy'nin inanılmaz ve efsanevi slimelamaları;
Aynı anda yapılan en çok miktarda slime ile Guinness Dünya Rekorlar kitabına girildi.
Aileleriyle birlikte evlerinde bulunan hayranlar onları canlı ve interaktif biçimde gösteren bir duvarda yer aldı ve içlerinden şanslı bir aileye özel bir ödül verilmesi;
Gal Gadot, Millie Bobby Brown, BTS, Addison Rae, Sofía Vergara, David Dobrik, Tiffany Haddish, Anna Kendrick, Dove Cameron, Heidi Klum, Terry Crews, Dixie D’Amelio, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Joshua Bassett, Anthony Anderson, Dani & amp; Dannah Lane ve Iain Armitage törende boy gösteren ünlülerden bir kaçıydı. Bunların yanında Nickelodeon yıldızları: JoJo Siwa; That Girl Lay Lay; Jules LeBlanc ve Jayden Bartels (Side Hustle); Gabrielle Nevaeh Green ve Darci Lynne (Unfiltered); ve Genç Dylan (Tyler Perry’s Young Dylan) da ödül törenine katıldı.
NICKELODEON’UN ÇOCUKLARIN SEÇİMİ ÖDÜLLERİ 2021 KAZANANLARI:
TELEVİZYON:
EN İYİ ÇOCUK TV ŞOVU
Alexa & Katie
EN İYİ AİLE TV ŞOVU
Stranger Things
EN İYİ REALITY SHOW
America’s Got Talent
EN İYİ ÇİZGİ FİLM
SpongeBob SquarePants
EN İYİ KADIN TV YILDIZI
Millie Bobby Brown
EN İYİ ERKEK TV YILDIZI
Jace Norman
FİLM:
EN İYİ FİLM
Wonder Woman 1984
EN İYİ KADIN FİLM OYUNCUSU
Millie Bobby Brown
EN İYİ ERKEK FİLM OYUNCUSU
Robert Downey Jr.
EN İYİ ANİMASYON FİLM
Soul
EN İYİ ANİMASYON SESLENDİRMECİ
Anna Kendrick
MÜZİK:
EN İYİ KADIN SANATÇI
Ariana Grande
EN İYİ ERKEK SANATÇI
Justin Bieber
EN İYİ MÜZİK GRUBU
BTS
EN İYİ MÜZİK İŞBİRLİĞİ
“Stuck with U” – Ariana Grande & Justin Bieber
EN İYİ ŞARKI
“Dynamite” - BTS
EN İYİ KÜRESEL MÜZİK YILDIZI
BTS
DİĞER KATEGORİLER:
EN SEVİLEN KADIN SOSYAL MEDYA YILDIZI
Charli D’Amelio
EN SEVİLEN ERKEK SOSYAL MEDYA YILDIZI
James Charles
EN İYİ KADIN SPOR YILDIZI
Simone Biles
EN İYİ ERKEK SPOR YILDIZI
LeBron James
EN İYİ VİDEO OYUNU
Among Us
EN SEVİLEN BEBEK
Baby Shark
Nickelodeon’un Çocukların Seçimi Ödülleri 2021, Barbie®, Goldfish® Flavor Blasted® krakerleri, got milk?, LEGO® VIDIYO ™, Olive Garden® ve Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sponsorluğundadır.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:16
|Güneş
|07:41
|Öğle
|13:22
|İkindi
|16:23
|Akşam
|18:54
|Yatsı
|20:14
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|28
|63
|2. Galatasaray
|29
|61
|3. Fenerbahçe
|29
|58
|4. Trabzonspor
|29
|52
|5. Alanyaspor
|29
|49
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Gaziantep FK
|29
|46
|8. Karagümrük
|29
|41
|9. Göztepe
|29
|39
|10. Sivasspor
|28
|37
|11. Antalyaspor
|29
|36
|12. Konyaspor
|28
|33
|13. Malatyaspor
|28
|31
|14. Rizespor
|28
|31
|15. Kasımpaşa
|29
|31
|16. Kayserispor
|28
|31
|17. Ankaragücü
|28
|29
|18. Başakşehir
|29
|29
|19. Erzurumspor
|29
|27
|20. Denizlispor
|28
|24
|21. Gençlerbirliği
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|26
|53
|2. Samsunspor
|26
|51
|3. Adana Demirspor
|26
|48
|4. Altay
|26
|47
|5. İstanbulspor
|26
|47
|6. Altınordu
|26
|46
|7. Ankara Keçiörengücü
|26
|43
|8. Tuzlaspor
|26
|41
|9. Bursaspor
|26
|37
|10. Ümraniye
|26
|37
|11. Bandırmaspor
|26
|35
|12. Boluspor
|26
|29
|13. Adanaspor
|26
|28
|14. Menemenspor
|26
|28
|15. Balıkesirspor
|26
|26
|16. Akhisar Bld.Spor
|26
|25
|17. Ankaraspor
|26
|16
|18. Eskişehirspor
|26
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|29
|56
|4. Chelsea
|29
|51
|5. West Ham
|28
|48
|6. Liverpool
|29
|46
|7. Everton
|28
|46
|8. Tottenham
|28
|45
|9. Aston Villa
|27
|41
|10. Arsenal
|28
|41
|11. Crystal Palace
|29
|37
|12. Leeds United
|28
|36
|13. Wolverhampton
|29
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|28
|29
|17. Newcastle
|28
|28
|18. Fulham
|29
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|27
|63
|2. Barcelona
|27
|59
|3. Real Madrid
|27
|57
|4. Sevilla
|26
|51
|5. Real Sociedad
|27
|45
|6. Real Betis
|27
|42
|7. Villarreal
|27
|40
|8. Granada
|27
|36
|9. Levante
|27
|35
|10. Celta de Vigo
|27
|34
|11. Athletic Bilbao
|27
|34
|12. Valencia
|27
|30
|13. Osasuna
|27
|29
|14. Cádiz
|27
|29
|15. Getafe
|27
|28
|16. Real Valladolid
|27
|26
|17. Elche
|26
|24
|18. Deportivo Alaves
|27
|23
|19. Eibar
|27
|22
|20. Huesca
|27
|20
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016