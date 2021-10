Ünlü Sanatçı Bilal Sonses, Sultangazi’de hayranlarıyla buluştu

Sultangazi Belediyesi, eğitimden kültüre sanattan spora her alanda önemli etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Son dönemde seslendirdiği şarkılarıyla büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı Bilal Sonses, bu kez şarkılarını Sultangazili gençler için söyledi.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı’nda düzenlenen konser programına Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, AK Parti Sultangazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı ve Meclis üyeleri katılırken, binlerce hayranı ünlü sanatçı Bilal Sonses’i dinlemeye geldi.

Kalabalıklar Konser Alanına Sığmadı

Konser öncesi bir konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun alanı dolduran gençlere hitap ederek, “Sizlerle birlikte hareket eder, gözlerimiz aynı istikamete bakarsa çok daha güzel şeyler yapacağız, Sultangazi’yi Sultanşehir haline getireceğiz” dedi.

Konser alanını doldurup caddelere taşan binlerce gencin coşkusuna ortak olan Başkan Dursun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlere, ‘Gençlerle her zaman bir arada olun, dertleri varsa onlarla birlikte dertlenin, onların sıkıntıları varsa çözün, onlarla birlikte yürüyün. Onlar sizinle birlikte olursa daha güçlü olursunuz.’ diye talimat verdi. Biz de onun liderliğinde Sultangazi’ye, Sultanşehir’e hizmet ediyoruz. Bugün burada bir konserle sizlerle birlikteyiz ama Sultangazi’de çok güzel şeyler oluyor. Kültür parklarımızla, kütüphanelerimizle, hizmet binalarımızla, kültür ve sosyal tesislerimizle, kültürel etkinliklerimizle, konserlerimizle ve tiyatrolarımızla her zaman sizinle birlikte oluyor, sizlerin sesine kulak veriyoruz. Sizlerin talebi neyse onu gerçekleştirmeye çalışacağız. Bütün Sultangazili komşularımızı yürekten selamlıyorum. Anadolu’nun candan insanları olan sizlerle birlikte burada mutlu ve huzurluyuz. Çünkü siz her şeyin en güzeline layıksınız.”

“Gençlerin Enerjisi Bize Enerji Katıyor”

Gençlerin, Bilal Sonses’i Sultangazi’de görmek istediklerini dile getiren Başkan Dursun, “Daha önce konserlerde kimi istiyorsunuz diye sorduğumuzda Bilal Sonses’le ilgili yoğun bir talep geldi. Biz de bu talebi bugün gerçekleştiriyoruz. Kalabalıklar caddeye taşmış durumda. Demek ki, gençler isteyince, gençlerin dediğini yaptığımız zaman, sizlerle birlikte hareket ettiğimiz zaman, taleplerinize kulak verdiğimiz zaman siz de mutlusunuz biz de mutluyuz. Çünkü Sultangazi sizin gibi güzel insanların, koca yürekli insanların yaşadığı, birbirine sevgi ile baktığı, kardeşçe yaşadığı bir yer ver ve biz bunun için çok şanslıyız. Siz gençlerin enerjisi bize enerji katıyor. Bundan sonra da inşallah çok daha güzel ve keyifli programlarda sizinle birlikte olacağız. Değerli kardeşim Bilal Sonses’e de bugün bizlerle birlikte olduğu için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir konser daha düzenleyecekleri müjdesini veren Başkan Dursun, gençlerin hangi sanatçıyı görmek istediklerini sosyal medya hesaplarından kendilerine bildirmelerini istedi. Başkan Dursun, daha sonra ünlü sanatçı Bilal Sonses’e bir çiçek hediye etti.

Başkan Dursun’un konuşmasının ardından ünlü sanatçı Bilal Sonses, birbirinden güzel eserlerini seslendirirken, meydanı dolduran binlerce kişi büyük bir heyecan ve coşkuyla konseri izledi. Konseri izlemeye gelen Sultangazililer, zaman zaman cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik ederken, konser alanında görülmeye değer görüntüler oluştu. Organizasyonun ardından vatandaşların alandan büyük bir memnuniyetle ayrıldığı gözlendi.