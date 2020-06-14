Vali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatı'nın 181. yılını kutladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yılını yayınladığı mesajla kutladı. Varlığını; vatan, millet ve bayrağını korumaya adamış Jandarma Teşkilatının, 1839’dan bu yana milletimizin canını, namusunu, toprağını, bayrağını gece gündüz demeden koruduğunu ifade eden Vali Yerlikaya,"Bu uğurda nice şehit ve gaziler vermiştir" ifadesini kullandı. Yerlikaya'nın mesajı şöyle:

"Varlığını; vatan, millet ve bayrağını korumaya adamış Jandarma Teşkilatımız, 1839’dan bu yana milletimizin canını, namusunu, toprağını, bayrağını gece gündüz demeden korumuş ve bu uğurda nice şehit ve gaziler vermiştir.

İyi yetişmiş personeli, örnek disiplini, modern bina, araç-gereç ve teknolojik imkânlarıyla kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getiren Jandarma Teşkilatımız, aziz milletimizin teveccühüne mazhar olmuştur.

Jandarma Teşkilatımız; güven ve huzurun tesisi için gece gündüz demeden büyük bir aşk ve sadakatle vatan nöbetini sürdürüyor, her zaman övüncümüz olmaya devam ediyor. 181 yıllık köklü geçmişinin getirdiği yüksek ruh ve şuurla görev yapan Jandarma’mız, suç ve suçluyla mücadelede gösterdiği üstün başarıyla birlikte, verdiği sosyal hizmetlerle de övünç kaynağımız olmuştur.

Büyük fedakârlık ve zorluklarla görevlerini ifa eden Jandarma’mızı bu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Jandarma Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum."