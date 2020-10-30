Son dakika.... İzmir 6.8 şiddetinde depremle sallandı...

İzmir'de şiddetli deprem! Ege ve Marmara'yı salladı. Sarsıntı İstanbul'da da önemli ölçüde hissedildi. Depremin 6.8 büyüklüğünde, Seferhisar açıklarında meydana geldi. Sarsıntı 16.5 kilometre derinlikte meyldana geldi. Sarsıntının geçtiği bölgede vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Deprem Akdeniz'en Karadeniz'e kadar Türkiye'nin Batı bölgesinde hissedildi.

Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 6,8 olarak açıklandı, merkez üssü İzmir Seferihisar açıkları...Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin CNN Türk yayınına katıldı: "Olumsuz bir haber gelmedi. Şu an herkes dışarda."

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Ancak depremin Kandilli Rasathanesinden 6.8 civarında olduğu bilgisi verildi.



İZMİR VALİSİ KÖŞGER: CAN VE MAL KAYBI YOK

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, meydana gelen şiddetli depremle ilgili "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız." açıklamasını yaptı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyedan yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın çöktüğünü açıkladı, Enkaz altında vatandaşların olduğunu ifade etti. Vatandaşların kurtarılması için Afet Koordinasyon merkezi oluşturulduğunu ifade etti.