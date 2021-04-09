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GÜRPINAR KENTSEL DÖNÜŞÜMÜNDE 3’TE 2 UZLAŞI SAĞLANDI 

İBB iştiraki KİPTAŞ, Beylikdüzü Gürpınar’daki Siteler Bölgesi’nde kentsel dönüşüm başlattı. Beylikdüzü Belediyesi ile ortak yapılan çalışmada, 7 bloktan oluşan 260 dairelik site yenilenecek.

İSTANBUL 09.04.2021, 19:30 Murat Aydın
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GÜRPINAR KENTSEL DÖNÜŞÜMÜNDE 3’TE 2 UZLAŞI SAĞLANDI 

İBB iştiraki KİPTAŞ, Beylikdüzü Gürpınar’daki Siteler Bölgesi’nde kentsel dönüşüm başlattı. Beylikdüzü Belediyesi ile ortak yapılan çalışmada, 7 bloktan oluşan 260 dairelik site yenilenecek. Hak sahiplerinin üçte ikisi ile uzlaşılmaya varılan projede yıkımlar başladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt bugün yıkım sahasına giderek hak sahiplerini bilgilendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, Beylikdüzü’nde yaklaşık iki bin kişinin oturduğu Gürpınar Siteler bölgesinde kentsel dönüşüm başlattı. KİPTAŞ ile Beylikdüzü Belediyesi arasında 11 Kasım’da imzalanan protokolle, bölgede afet odaklı dönüşüm için ilk adımlar atıldı. Yapılan protokol gereği, ilk olarak uzlaşma ofisi açılarak Beylikdüzü Belediyesi ile hak sahipleri arasında görüşmeler yapılmaya başlandı. 

ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK SAĞLANDI, YIKIMLAR BAŞLADI

Bugün itibariyle 174 hak sahibinin imzasıyla üçte iki çoğunluğun sağlanarak ön sözleşme imzalanmasının yolu açıldı. Bunun üzerine öncelikle riskli yapı ilan edilen binalarda yıkım başlatıldı. 

Hak sahipleriyle birlikte yıkım sahasına giden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt bilgilendirmelerde bulundu. Süreçle ilgili yapılan güncellemelerden dolayı hak sahiplerine bilgi verilen toplantıda, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, daha önce açıklanan ortalama 75 bin lira borçlanma tutarının, yapım ihalesinde öngörülenden daha iyi bir teklif geldiği için 55 bin liraya indirildiği bilgisini hak sahipleri ile paylaştı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık ise hak sahiplerini hızla uzlaşıp, riskli yapıları tahliye etmeye ve burada yaşanabilir, güvenli konutların inşaatına bir an önce başlama çağrısında bulundu.

ÇALIK: KENTSEL DÖNÜŞÜM SİYASET MESELESİ DEĞİL

Çalık, bölgedeki vatandaşların uzun zamandaır bir kentsel dönüşüm beklentisi içinde olduğunu vurgulayarak, “Deprem olmadan, dönüşüme ihtiyaç duyan alanları dönüştürelim” dedi. Çalık, kentsel dönüşümde İBB’nin çok büyük bir çaba içerisinde olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu mesele siyaset meselesi değil. Burada vatandaşın canı söz konusu. Ben vatandaşını enkaz altında arayan bir belediye başkanı olmak istemiyorum. Gelin bu işi siyaset üstü bir mesele haline getirelim. Burada siyaset yapmadan, bu süreci vatandaşın kafasını karıştırmadan tamamlayalım.”

“ÖNCELİĞİMİZ KAMU YARARI”

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise açılan uzlaşı ofisi ile birlikte 1,5 ay içinde yüzde 60’lık çoğunluğun sağlandığını belirterek şunları aktardı: 

“Bugün itibarıyla üçte iki çoğunluk sağladı. Şimdi protokol doğrultusuna hak sahipleri ile KİPTAŞ olarak sözleşme imzalayacağız. Uygulayacağımız proje ile ilgili süreçler tamamlanma aşamasında. İBB iştiraki KİPTAŞ olarak önceliğimiz dönüşüm. Burası, uzun zamandır sürüncemede kalmış, bir adım atılamamış bir alandı. Beylikdüzü Belediyesi ile biz bir adım attık, bugün de önemli bir gün. Bundan sonra hedefimiz süreçleri tamamlayarak burada güvenli konutların en kısa zamanda temelini atmak. Dönüşüme can güvenliği olarak bakıyoruz, sahada olduğumuz tüm alanlarda algımız bu yönde. Sürdürülebilir dönüşüm için borçlanma şart ancak önemli olan vatandaşlarımızın ödenebilir koşullarda borçlanması. İlçe Belediyemiz ile burada örnek bir model geliştiriyoruz, önceliğimiz kamu yararı. En uygun modelde vatandaşlarımızı en uygun koşullarda en kısa sürede sağlam evlere taşımak için çalışıyoruz.”

Toplam, 7 Blok 260 bağımsız birimin bulunduğu site dönüştürüldüğünde, farklı daire tiplerinde yaklaşık 524 bağımsız birim üretilecek. Hak sahipleri, depreme dayanıksız evleri yerine güvenli, son yönetmeliklere göre yapılmış, sosyal tesisleri ve kapalı otoparkları olan yeni evlerine kavuşacaklar.

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