Belediyeden esnafa dezenfekte desteği

Faaliyetlerini durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, bugün hizmet vermeye başladı. Dükkanlar, Sarıyer Belediyesi tarafından dezenfekte edilerek, vatandaşların hijyenik ortamda hizmet alması sağlanıyor.

Sarıyer Belediyesi, vatandaşın ve esnafın yanında olmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezleri bugün itibarıyla iş yerlerini hizmete açtı. Kamu kurumlarından eczanelere, parklardan ibadethanelere ve korona teşhisi konulan vatandaşların evlerine kadar düzenli olarak dezenfekte çalışması gerçekleştiren ekipler şimdi de açılan dükkanlarda aynı çalışmayı yapıyor.

Hafta sonu başlayan ve devam eden ilaçlama çalışmalarında toplam 351 berber, kuaför ve güzellik merkezine ulaşılacak. Ekipler ayrıca girdikleri dükkanlara içerisinde maske ve el dezenfektanı olan hijyen kiti de hediye ediyor.