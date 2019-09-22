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Giresunspor - Fatih Karagümrük: 1-1 maçtan fotoğraf kareleri

SPOR 22.09.2019, 19:59
Giresunspor - Fatih Karagümrük: 1-1 maçtan fotoğraf kareleri

TFF 1’inci Lig'in 5’inci haftasında Giresun’da oynanan maçta Giresunspor ile Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.