Eyüpsultan’da “Dünya Kediler Günü” kutlandı

Eyüpsultan Belediyesi 17 Şubat Dünya Kediler Günü nedeniyle “Bir Kap Mama Biraz Da Su, Onlar Eyüpsultan’ın Mutluluğu” sloganıyla bir etkinlik düzenledi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Yeşilpınar Bilgi Evi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, Eyüpsultan Meydanına kurulan stanttaki kedi mamaları vatandaşlara dağıtıldı.

Yaşamımızın parçası olan sokak hayvanları için farkındalık oluşturmak, hayvanların korunması ve beslenmesi adına öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara da kapı önlerine su ve mama koymaları rica edildi.

Programda, öğrencilerin özenle hazırladığı kedi evleri, Eyüpsultan Meydanının farklı noktalarına yerleştirdi.

Öğrenciler ayrıca Yeşilpınar Bilgi Evi’nin içerisinde bulunduğu Şehit Şerife Bacı Parkı’na da kedi evleri yerleştirdi.

Etkinlikte konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken şunları söyledi:

“Zaten biz bunu Veteriner Müdürlüğümüzle sürekli yapıyoruz. Bugün Kediler Günü olması sebebiyle bilgi evi öğrencilerimizle farklı bir etkinlik yapalım dedik. Halkımıza kedi maması dağıtalım, soğuk kış günlerinde duyarlılık olsun istedik. Bu kedi evlerinden, mama kaplarından ilçemizde her bölgemize yapıyoruz. Hayvansever vatandaşlarımız, duyarlı vatandaşlarımız bu kedi evlerinden almak isterlerse bizim Veterinerlik Müdürlüğümüzle irtibata geçebilir, oradan temin edebilirler. Herkes penceresinden baktığında mağdur bir kedi veya köpek gördüğünde bizi arıyor. Onlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Biz ücra köşeleri göremeyebiliriz. Vatandaşlarımız gördüklerinde bizimle irtibata geçmeleri yeterli olacaktır.”