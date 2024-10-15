Aile kurumuna değer veren, huzurlu bir gelecek için üreten Büyükşehir Belediyesi, “Pozitif Yaşlanma” semineriyle Sakaryalılara sağlıklı ve mutlu yaşlanmaları için yapılması gerekenleri aktardı.

SAKARYA (İGFA) - Aile kurumuna değer veren, aile huzuru için üreten Sakarya Büyükşehir Belediyesi, eli öpülesi yaşlılarımızın hayatlarına dokunmak için bir seminer daha gerçekleştirdi.

ÖNEMLİ BİLGİLER

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Sosyal Gelişim Merkezi’nin (SGM) düzenlediği “Pozitif Yaşlanma: Sağlıklı ve Mutlu Bir Yaşlanma Süreci” seminerine Uzman Sosyolog Esra Uzunoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Uzunoğlu, bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik öneriler verdi ve yaşlanmanın fiziksel ve zihinsel boyutları üzerine önemli bilgiler paylaştı. Ayrıca yaşlıların sorularını yanıtlayan Uzunoğlu, sağlıklı ve mutlu bir yaşlanma süreci için ipuçları verdi.

DOĞAL BİR SÜREÇ OLARAK GÖRÜLMELİ

Kronik hastalıkların yaşlılık üzerine etkisi, demans ve zihinsel hastalıkların artışındaki etken ve bunlarla mücadele yöntemlerini anlatan Uzunoğlu, yaşlılığın bir hastalık olarak değil, doğal bir süreç olarak görülmesi gerektiğinin altını çizdi.

MERAK, İLGİ, HEVES VE ZİHİN SAĞLIĞI

Uzunoğlu, “Yaş alırken merakın, ilginin ve hevesin korunması zihinsel sağlığın temel taşlarıdır” dedi. Seminerde ayrıca bireylerin yaşama umutla bağlanmaları ve pozitif deneyimlere odaklanmaları gerektiğini vurgulayan Uzunoğlu, "Yaşlanma sürecini anlamlı kılmanın yolu, merakımızı kaybetmemekten geçer” dedi.

Program sonunda katılımcılar Uzunoğlu’na merak ettikleri soruları sordu, fotoğraf çekildi.