Tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfına bağışlayan Sanat Güneşimiz Zeki Müren, vefatının 30. yıl dönümünde çok sevdiği Bodrum'da düzenlenen etkinliklerle anıldı.

MUĞLA (İGFA) - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen anma programı kapsamında Zeki Müren Sanat Müzesi'nde mevlit ve dua okunurken, Bodrum Kalesi'nde düzenlenen konserde Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile Gökhan Sezen sahne aldı.

Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren, aramızdan ayrılışının 30. yılında Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı tarafından Bodrum'da düzenlenen etkinliklerle anıldı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen anma programı, saat 14.30'da Zeki Müren Sanat Müzesi'nde halka açık olarak düzenlenen mevlit ve dua ile başladı. Aynı günün akşamında Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilen Zeki Müren'i Anma Gecesi Konseri'nde ise Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile Gökhan Sezen sahne alarak Zeki Müren'in unutulmaz eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

TEV Zeki Müren Burs Fonu'ndan 81 şehirde 4 bin 385 burs

Zeki Müren'in TEV'e ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına bıraktığı mirasın, hayırseverliğinin vefatından sonra da devam etmesine vesile olduğunu ifade eden TEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş, 'Zeki Müren'i kaybetmemizin üzerinden 30 yıl geçti. Bugün hala şarkıları kuşaktan kuşağa aktarılıyor, kendine özgü üslubu ve sanatına duyduğu büyük saygı hatırlanıyor. Sanat Güneşimizin vefatının ardından oluşturulan TEV Zeki Müren Burs Fonu'ndan bugüne kadar 81 şehirde öğrenim gören öğrencilere 4 bin 385 burs verildi. Türk Eğitim Vakfı olarak 59 yıldır gençlerin eğitim yolculuklarının yanında yer alıyoruz. Zeki Müren gibi eğitimin dönüştürücü gücüne inanan bağışçılarımızın desteği, bu yolculuğun en kıymetli parçalarından biri. 30 yıl önce aramızdan ayrılan Sanat Güneşimizin ışığı bugün sahnelerimizi aydınlatırken, hayırseverliği de gençlerin geleceğine ışık tutuyor.' diye konuştu.

'Vatan ve eğitim sevgisini kalıcı bir iyiliğe dönüştürdü'

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tuğg. İsmail Şanlı, Zeki Müren'in Mehmetçiklere duyduğu sevgi ve vefaya dikkat çekerek, 'Şu an burada birlikte olmamıza vesile olan Sanat Güneşimiz, bundan tam 30 yıl önce mal varlığının tamamını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfına bağışlayarak vatan ve eğitim sevgisini kalıcı bir iyiliğe dönüştürdü. Bir röportajında kendisine yöneltilen 'Sizi son zamanlarda en çok ne mutlu etti?' sorusuna, 'Bizi sınır boylarında bekleyen, vatan için canlarını hiçe sayan Mehmetçiklerin anısına Mehmetçik Vakfı tarafından lütfedilip bana gönderilen ödüldür.' yanıtını vermişti. Bu yanıt, kıymetli bağışçımızın Mehmetçiklerimize duyduğu sevgi ve vefanın en içten ifadelerinden biridir' dedi.

Zeki Müren'in mirası 30 yıldır yaşamaya devam ediyor

24 Eylül 1996'da aramızdan ayrılan Zeki Müren, tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfına bıraktı. Sanatıyla kuşakların hafızasında yer edinen Müren'in mirası, vefatının ardından oluşturulan fonlar aracılığıyla gençlerin eğitim yolculuklarına ve Mehmetçik ailelerine katkı sunmaya devam etti. Vefatının 30. yılında da Zeki Müren; şarkıları, vatan sevgisi, eğitime verdiği değer ve ardında bıraktığı dayanışma mirasıyla, yaşamının önemli bir bölümünü geçirdiği Bodrum'da bir kez daha özlem ve minnetle anıldı.