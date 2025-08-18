Rahmi M. Koç Müzesi, 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü’nü kalıcı koleksiyonunda yer alan, fotoğrafçılık tarihinin nadide parçalarıyla kutluyor.İSTANBUL (İGFA) - 19 Ağustos tüm dünyada “Fotoğrafçılık Günü” olarak kutlanıyor.

Endüstri, ulaşım ve iletişim tarihine tanıklık eden binlerce objeyle, Türkiye’de müzecilik anlayışına yeni bir soluk getirerek tarihi belgeleyen Rahmi M. Koç Müzesi, bu özel günü, kalıcı koleksiyonunda yer alan fotoğrafçılık tarihinin nadide parçalarıyla kutluyor.

Müzede, 1885 yılında Lancaster & Son tarafından İngiltere’de üretilen, cam negatif ile kullanılan kamera; 1927-1936 yılları arasında Almanya’da üretilen Zeiss Ikon körüklü fotoğraf makinesi; kendi kendine tab olabilen film paketlerine sahip ilk fotoğraf makinelerinden biri olan Polaroid Automatic 355 fotoğraf makinesi; Sovyetler Birliği’nde geliştirilmiş ilk tam otomatik fotoğraf makinesi olan, 1963-1978 yılları arasında üretilen Zorki 11 fotoğraf makinesi gibi, fotoğrafçılık tarihine yön veren makineler bulunuyor.

Usta fotoğrafçı Ara Güler’in, “Dünyanın en mükemmel makinesidir.” dediği, bütün iyi foto muhabirlerinin kullandığını söylediği Leica fotoğraf makinesi de müzenin ender parçalarından biri.

Rahmi M. Koç Müzesi, gramofon iğnesinden yüzen dev maçunaya kadar uzanan 20 bini aşkın objeden oluşan zengin koleksiyonuyla, fotoğrafçılar için eşsiz bir çalışma ortamı sunuyor. İster amatör ister profesyonel olsun, fotoğrafçılıkla ilgilenen herkes müzenin ilham verici atmosferinde bireysel çalışmalar gerçekleştirebiliyor.