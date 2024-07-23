Yaz aylarının yüksek sıcaklıklarının, birçok insanın duygusal durumunu olumsuz etkileyebildiğini dile getiren uzmanlar, vücut ısısını dengede tutmada yaşanan zorluğun, zihinsel ve duygusal stresi artırdığını söylüyor.İSTANBUL (İGFA) - Uzman Klinik Psikolog Uluğ Çağrı Beyaz, sıcak havaların sinirlilik ve öfke duygularını nasıl artırdığı konusunu değerlendirdi.

Yüksek sıcaklıkların bireylerin duygusal dalgalanmalar yaşamasına neden olabileceğini belirten Uzman Klinik Psikolog Uluğ Çağrı Beyaz, “Yüksek sıcaklıklar, vücutta fizyolojik bir strese neden olabilir. Bu durum, kortizol gibi stres hormonlarının seviyelerini artırarak gerginlik ve öfke duygusunu tetikleyebilir. Ayrıca, sıcak havalarda terleme ve su kaybı rahatsızlık hissine yol açarak bireylerin sabırsız ve huzursuz hissetmelerine neden olabilir. Termal konforun bozulması, yani vücut ısısını dengede tutmada yaşanan zorluk, zihinsel ve duygusal stresi artırır.” dedi.

UYKU KALİTESİNİ DE OLUMSUZ ETKİLİYOR

Ayrıca, sıcak havanın, uyku kalitesini de olumsuz etkilediğini dile getiren Uzman Klinik Psikolog Uluğ Çağrı Beyaz, “Yetersiz ve kalitesiz bir uyku düzenine sahip olan kişiler, duygusal dengelerinin olumsuz etkilenmesi nedeniyle kolayca sinirlenebilirler. Genel olarak, sıcak havaların bireylerin sinir sistemine doğrudan veya dolaylı olarak etkisi, sinirlilik düzeylerini artırabilir.” şeklinde konuştu.

Uzman Klinik Psikolog Uluğ Çağrı Beyaz, “Yüksek sıcaklıklar bireylerin duygusal dalgalanmalarını etkileyebilir. Araştırmalar, bu durumun fizyolojik strese yol açtığını ve bunun sonucunda anksiyete, depresif belirtiler ve saldırganlık gibi duygusal durumların arttığını göstermektedir. Ayrıca, sıcak hava bireylerin günlük yaşamlarında daha sabırsız ve toleranssız olmalarına da neden olabilir.” dedi.

Fizyolojik ve psikolojik faktörlerin kombinasyonunun, sıcak hava ile sinirlilik arasındaki bağlantıyı etkileyebildiğini dile getiren Uzman Klinik Psikolog Uluğ Çağrı Beyaz, “Yüksek sıcaklıklar, vücutta doğrudan bir stres yaratır. Bu stres, vücut ısısının düzenlenmesi için daha fazla enerji harcanmasına yol açar ve bu da bireylerin daha çabuk yorulmasına ve sinirlenmesine neden olabilir. Terleme ve su kaybı, vücutta rahatsızlık hissine yol açar ve bu durum, kişinin sabrını ve tahammülünü azaltabilir. Psikolojik açıdan, sıcak havanın beyindeki serotonin seviyelerini düşürebileceği düşünülmektedir. Serotonin, ruh hali düzenlemesinde önemli bir rol oynar ve düşük seviyeleri sinirlilik ve agresif davranışları tetikleyebilir. Ayrıca, sıcak hava, insanların günlük rutinlerini ve rahatlıklarını bozarak stres seviyelerini artırabilir.” diye konuştu.

YAŞLILAR VE ÇOCUKLAR SICAK HAVADAN DAHA FAZLA ETKİLENİYOR!

Daha savunmasız yaş gruplarında (yaşlılar ve çocuklar gibi) veya belirli koşullarda bulunan bireylerde sinirliliğin daha belirgin olabileceğine dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Uluğ Çağrı Beyaz, “Yaşlıların vücut ısı düzenleme mekanizmaları daha az etkili olduğu için sıcak havalarda daha fazla fizyolojik stres yaşanabilir. Bu durum, onların daha çabuk yorulmalarına ve gergin hissetmelerine yol açabilir. Çocuklar da metabolizmalarının hızlı çalışması ve vücutlarının daha fazla su kaybetmesi nedeniyle sıcak havaya karşı daha hassas olabilirler, bu da gerginlik düzeylerini artırabilir. Kalp rahatsızlığı, diyabet veya solunum sorunları gibi kronik hastalıkları olan bireyler de sıcak havanın etkilerine karşı daha hassas olabilirler; bu, stres ve rahatsızlık hissini artırarak daha gergin hissetmelerine neden olabilir. Ayrıca, açık havada çalışan işçiler veya uzun süre dışarıda kalan kişiler, fazla su kaybı nedeniyle sıcak havanın olumsuz etkilerini daha yoğun yaşayabilirler.” şeklinde bilgi verdi.

Empati göstermek önemli

Sıcak havalarda sağlıklı iletişim kurabilmek için önerilerde de bulunan Uzman Klinik Psikolog Uluğ Çağrı Beyaz, “Serin ortamlarda kalmak, bol su içmek, derin nefes almak, meditasyon ve gevşeme egzersizleri gibi stres yönetimi tekniklerini uygulamak, günün en sıcak saatlerinde dışarıda olmaktan kaçınmak, aktiviteleri sabah erken veya akşam geç saatlere planlamak, sıcak havanın herkes üzerinde benzer etkiler yaratabileceğini unutmamak ve diğer insanlara karşı empati göstermek önemlidir. Ayrıca, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınarak hafif egzersizler yapmak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir.”