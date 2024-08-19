Yıldırım Belediyesi’nin çocukların yaz tatilini verimli bir şekilde geçirebilmeleri için Yıldırım Gençlik Merkezi’nde hayata geçirdiği Yaz Akademisi ve Spor Okulları’nda eğitim gören çocuklar sertifikalarını aldı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Karapınar Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Demirci, vatandaşlar ve sporcular katıldı. Haziran ayından bu yana yüzme, basketbol, voleybol, güreş, tenis, fitness ve karate olmak üzere 7 branşta verilen ücretsiz spor hizmetinden 3 bin 839, yaz akademisinden 240 çocuk mezun oldu.

Yaz dönemi boyunca aldıkları eğitimleri başarıyla tamamlayan 4 bin 79 çocuğa sertifikalarını veren Başkan Oktay Yılmaz, “Bursa’nın en büyük gençlik merkezi olan Yıldırım Gençlik Merkezi’ni nisan ayında hizmete açmıştık. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile ilçemize kazandırdığımız dört dörtlük kompleksimiz spor salonlarıyla, derslikleriyle, kütüphanesi ve bilişim atölyeleri ile evlatlarımızın yeni buluşma noktası oldu. Nisan ayından bu yana tesiste verilen eğitimlerle binlerce evladımızı kültür sanat ve spor etkinlikleriyle buluşturduk” dedi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, hedeflerinin 4 dönemde 50 bin gence spor yaptırmak olduğunu söyledi. 3 dönemde tesislerde toplamda 41 bin 230 hemşehrimize spor ve eğitim hizmeti verdiklerini ifade eden Yılmaz, Yıldırım Belediyespor'un spor okulları sayesinde iyi bir altyapı oluşturduğunu söyledi. Gençlerin spor yapmasının kendileri için en güzel madalya olduğuna işaret eden Yılmaz. "Biz, gençlerimizin fırsat verildiğinde önemli başarılara imza atacağını biliyoruz. Yıldırım Belediyespor bünyesinde spor yapan gençlerimiz ulusal ve uluslararası arenada önemli başarılara imza atıyorlar, ilçemize, kentimize ve ülkemize önemli kupalar, madalyalar kazandırıyorlar” dedi.