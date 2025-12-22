Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Deregözü, yılbaşı gecesinde dengeli beslenme ve porsiyon kontrolünün hem mide sağlığı hem de kilo kontrolü için kritik olduğunu söyledi. Deregözü, tılbaşı sonrası şişkinliği azaltmak için tüketilmesi gerekenleri de sıraladı.

İSTANBUL (İGFA) - Yılbaşı sofraları zengin ve bol kalorili menüleriyle keyifli olduğu kadar riskli de olabiliyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Deregözü, gün içinde öğün atlanmaması ve akşam yemeğine aşırı aç oturulmaması gerektiğini vurguladı.

Deregözü, sebze ağırlıklı başlangıçlar, fırın veya ızgara protein kaynakları ve hafif mezelerden oluşan dengeli tabakların tercih edilmesini önerdi.

Alkol tüketilecekse miktarın sınırlandırılması, gazlı ve şekerli içecekler yerine su veya maden suyu içilmesi gerektiğini belirten Deregözü, yılbaşı sonrası aç kalmanın yanlış bir yaklaşım olduğunu belirterek, 'Ertesi gün şok diyetler yerine normal ve dengeli beslenmeye dönülmeli' dedi.

REZENE, ANASON,PAPATYA TERCİH EDİN

Kronik hastalığı olanların ise kendi beslenme düzenlerini bozmadan, kızartma ve işlenmiş gıdalardan uzak durmaları gerektiğini hatırlatan Derya Deregözü, yılbaşı sonrası şişkinliği azaltmak için tüketilmesi gerekenleri de sıraladı.

Genellikle posa, su ve doğal prebiyotik içeriği yüksek besinlerin tercih edilebileceğini; yoğurt ve kefir gibi fermente ürünlerin bağırsak florasını destekleyeceğini ve kabak, enginar, pırasa ve yeşil yapraklı sebzelerin yüksek su içeriği nedeniyle sindirimi ve ödem atımını kolaylaştıracağını kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Deregözü, rezene, anason, papatya ve nane-limon gibi bitki çaylarının gaz ve şişkinliğinazalmasına yardımcı olurken, yeterli su tüketiminin de ödemin atılmasını destekleyebileceğini söyledi.