Yeşilay, tütün bağımlılığına karşı toplumsal farkındalığı artırmak ve bırakma sürecine güçlü bir başlangıç yapmak amacıyla 'Bırak Şimdi' kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında sigarayı bırakma sözü veren ilk 1000 kişiye hediyeler verilecek.

İSTANBUL (İGFA) - 'Tütünsüz bir hayata 'merhaba' demek için şimdi tam zamanı' sloganıyla 9 Şubat'ta duyurulan ve 14 Şubat saat 14.14'te başlayan Yeşilay'ın kampanyası yoğun ilgi görüyor.

Son başvuru tarihi 18 Şubat olarak duyurulan kampanyaya sosyal medya hesaplarında paylaşılan bağlantı üzerinden anketi doldurarak sigarayı bırakacağını beyan eden ilk 1000 kişi yararlanabilecek.

'EN BÜYÜK HEDİYE DAHA SAĞLIKLI BİR HAYAT'

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, tütün bağımlılığı nedeniyle her yıl 8 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekerek kampanyanın önemini vurguladı.

'Başlattığımız 'Bırak Şimdi' kampanyası ile tütün bağımlılarına hayatlarının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istedik' diyen Dr. Mehmet Dinç, 'Bizim mücadelemiz iradeye ve inanca dayanıyor. Katılımcıların sözlerini yerine getireceğine güvenimiz tam. Elbette sürpriz hediyelerimiz var; ancak en büyük hediye daha rahat bir nefes, daha sağlıklı ve daha özgür bir hayat' diye konuştu.

'RAMAZAN: İRADE İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT'

Kampanyaya destek veren Yasemin Açık Vakfı Kurucusu Yasemin Açık, Ramazan ayının sigarayı bırakmak için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirterek, 'Gün boyunca içilmeyen sigara, 24 saate; 24 saat bir aya; bir ay ise bir ömre yayılabilir. Yeter ki karar verelim.' dedi.

Bırak Şimdi' kampanyası yalnızca bir ödül programı değil; iradeye, sağlığa ve geleceğe yapılan bir çağrı niteliği

taşıyor. Yeşilay, tütün bağımlılığıyla mücadelede bireysel kararlılığın toplumsal dönüşüme güç katacağına inanıyor ve herkesi şimdi karar vermeye davet ediyor.