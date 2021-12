Giresun Yağlıdere İlçesi, Türkiye’den daha fazla Amerika’da tanınıyor. İlçe olarak adı NEW Yağlıdere olarak bile adlandırılan Yağlıdere ilçesinin Amerika’daki nüfusu Türkiye nüfusundan iddiaya göre 5 kat daha fazla. Yağlıdere’nin Amerika hikayesi bir Rum Çocuğu olan Lefter’in Yağlıdere Elmabelen Köyü’nden günün tapucusu Abdullah Çakır ve Abdullah Çakır’ın tanıştırdığı teyze oğlu İzzet Aydın ile başlıyor. O günlerde Yağlıdere’de terzi olan İzzet Aydın’ın Lefter’in daveti üzerine Amerika’ya gidişiyle başlayan Yağlıderelilerin Amerika serüveni, Yağlıdere’yi Amerika’ya taşıdı. Halk arasında New Yağlıdere benzetmesi yapılan Yağlıdere’nin 2019 Yerel seçimlerinde seçilen Belediye Başkanı MHP’li Yaşar İbaş ile Yağlıdere’nin sorunlarını ve belediyenin hedeflerinde neler olduğunu konuştuk. İBAŞ yaptıklarını ve yapacaklarını Yağlıdereli olan aydınSes Medya Sahibi ve Yayın Yönetmeni Gazeteci Murat Aydın’a anlattı.

BELEDİYEYİ 7.3 MİLYON BORÇLA DEVRALDIK

Yağlıdere Belediye Başkanlığı görevini devraldığında 7.3 milyon borç olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Yağlıdere’nin köylerden dönen 9 mahallesi olduğunu ifade ederek, her mahallenin yollarının yapıldığını kaydetti. 35 Kilometre yol yaptıklarını vurgulayan Başkan İbaş, ilçe nüfusunun 7 bin 600 civarında olduğunu söyledi.

Yağlıdere Belediyesi’nde devlet memuru kadrosunda 7, kadrolu 9 işçi görev yaparken, şirket kadrosunda ise 49 çalışan bulunuyor.

Yağlıdere nüfusu kış aylarında 7-8 binlere düşerken, yaz aylarında adeta nüfus patlaması yaşanıyor. Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş yaz aylarında nüfusun 25-30 bin rakamlarına ulaştığını belirterek, “İller Bankası’ndan 7 bin nüfusa göre gelir veriliyor, 25-30 bin nüfusa hizmet ediyoruz. Yaz döneminde yoğunlaşan nüfusa göre ekstra bir destek verilmesi gerekir. Bu konuda İller Bankası’nın taleplerimizi değerlendirmesini bekliyoruz” dedi.

YAĞLIDERE’YE DOĞALGAZ HATTI!

Yağlıdere Belediye Başkanlığı seçiminde önceki AKP’li Belediye Başkanı Abdurrahman Kırahasanoğlu’na yüzde yüze yakın bir fark atan Yaşar İbaş, aldığı oyun karşılığını verebilmek için ciddi çalışmalar yapıyor. İbaş, Yağlıdere’ye doğalgaz getirilmesi için ciddi bir çalışma yaparken, imza kampanyası başlattı. 2020 Ocak ayında başlattığı imza kampanyasının sonucunu da alan İbaş, yaptığı görüşmeler sonucunda 2022’de Yağlıdere’ye doğalgaz hattı döşenmesi için çalışmaların başlatılacağına inandığını ifade etti.

Su konusunda da ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan İbaş, 11 mahalleye su hattı yaptıklarını ifede ederek, 200 tonluk arıtma tesisi kurduklarını söyledi.

Yağlıdere de önemli bir sorunun da itfaiye olduğunu kaydeden İbaş, 2019’da itfaiye araçlarını araçlarıyla birlikte iş makinalarını da yenilediklerini ifade etti.

KADIN EVİ

Yağlıdere Belediye olarak kadınlarımıza önem verdiklerini kayldeden Başkan İbaş, açtıkları ‘Kadın Evi’nde kadınların buluştuğunu bir birleriyle iletişim kurduklarını, el emekleriyle üretim yaptıklarını ifade etti.

125 ÖĞRENCİYE TABLET

Başkan İbaş, Yağlıdere ilçesinde yetim ve ihtiyaç sahibi 125 öğrenciye Tablet dağıttıklarını da kaydetti. İbaş; “Yağlıdereli hayırsever kardeşlerimizi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde eğitim görmek zorunda olan yetim ve dar gelirli ailelerimizin çocuklarına tablet yardımında bulunmaya davet ettik. Hayırseverlerin de katkılarıyla 125 yetim ve ihtiyaç sahibi öğrenciye tabletlerini aldık. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize bu tarz yardımlarımız devam ediyor. Hayırsever Yağlıderelilere destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

NEW JERSEY PATERSON İLE YAĞLIDERE BELEDİYESİ KARDEŞ ŞEHİR PROTOKOLÜ

Yağlıderelilerin en fozla yaşadığı Amerika’nın New Jersey Eyaleti’ninde bazı bölgelere New Yağlıdere benzetmesi yapılıyor. Yağlıdereliler’in cidi nüfusa sahip olduğu Paterson Yağlıdere ile kardeş şehir protokolü imzaladı. Bu protokolün imzalanması için Türk Amerikan Giresunlu İş Adamları Asemblesinin Başkanı Yağlıdere’li Osman Bayram’ın olduğu Sivil Toplum Kuruluşu öncülüğünde her yıl 29-30 Mayıs tarihilerinde Türk Günü Ylürüyüsü düzenleniyor.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, yüz elli bin nüfuslu Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh'e yürüyüşte Türk halkı ile iç içe olması ve hemşerilerimize göstermiş olduğu ilgi ve desteklerden dolayı teşekkür etti.

PATİRSON BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI YAĞLIDERELİ

Başkan İbaş, Amerikadaki çalışmalarından dolayı şu isimlere teşekkür etti: “Paterson Bel. Bşk. Yard. Ve Kültür Elçisi hemşehrimiz Hüseyin Bayram'a, Asamble Başkanı Orhan Bayram'a, Komite Başkanı Murat Bayçora'ya, Task Başkanı Dr Halil Mutlu'ya, Müsiad Başkanı İsrafil Demir'e, Selimiye Cami Başkanı Cahit Özbay'a, Murat Cami Başkanı Sebahattin Aydın'a, Mevlana Cami Başkanı Hasan Ören'e destekleri ve misafirperverlikleri için Yağlıdereliler adına teşekkür ederiz''

İBAŞ NEW YORKTA HEMŞEHRİLERİYLE BULUŞTU

Başkan İbaş, ABD’de NewYork’ta da Yağlıdere’lilerin yoğun olduğu bölgeleri ziyaret edip, düzenlenen etkinliklere katıldı. Kendiside 11 yıl ABD’de kalan Başkan İbaş, 2020 Şubat ayında New York’un Long Island bölgesinde bulunan Mevlana Camisi toplantı salonunda Giresunlular Derneği’nin düzenlediği kahvaltı programına da katıldığını söyledi. İbaş ABD’deki gençlerimizle ilgili şu ifadeleri kullandı; ABD’de gurur verici bir tablo var. Büyük bir bölümü üniversite okuyorlar. Bu çocuklar gelecekte bizlerin gururu olacaktır. Neden gelecekte Paterson’da, Long Island’da yada ABD’nin başka bir bölgesinde bizim çocuklarımız belediye başkanı yada siyasetin burada önemli aktörlerinden biri olmasın. Partisi hiç önemli olmamakla birlikte 30 yaşın altındaki gençlerin burada siyasete atılmasını isterim”

YAĞLIDERELİLERE İKAMETGAH ÇAĞRISI

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, vatandaşlara ikametgâhlarını ilçeye almaları konusunda da çağrıda bulundu. İlçe nüfusundan daha çok nüfusun büyükşehirlere kayıtlı olduğunu kaydeden Başkan İbaş, “Hemşehrilerimiz nüfus kaydını Yağlıdere’ye alırsa, bizim devletten alacağımız yardımlar daha fazla olacak ve projelerimizin yapımı için sıkıntı çektiğimiz ekonomik sıkıntılarımız bir nebze giderilecektir” vurgusu yaptı.